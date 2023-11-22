Gizlice evlendi ama boşanma ihtimalini unutmadı… Ünlü şarkıcının kocasına sözleşme imzalattığı ortaya çıktı

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Bu gerçeği bilen ünlüler önlemini baştan alıp boşanma sürecinde sorun yaşamamak için gerekli adımları önceden atıyor.

“HİÇ BÖYLE AŞIK OLMAMIŞTIM” DEDİ

Bu ünlülerin sonuncusu da 2018 yılında nikah masasına oturduğu Simon Konecki ile boşanmasından kısa bir süre sonra ABD'li spor menajeri Rich Paul'la yeni bir aşka yelken açan Adele oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı, geçen yıl özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuş, 2021'den beri aşk yaşadığı Rich Paul hakkında "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti.

Adele'in 2021'den beri birlikte olduğu ve büyük bir aşk yaşadığı ünlü menajer Rich Paul ile gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı

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Haklarında bir süredir evlilik söylentisi olan çiftin gerçekten de çoktan evlendiği, bunu da gizlice yaptıkları en sonunda ortaya çıktı. Adele, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı komedyen Alan Carr'ın Los Angeles’taki şovuna katıldı. Şova katılan seyirciler ünlü şarkıcının program sırasında "Evlendim!" diye bağırdığını anlattılar.

PIRLANTA YÜZÜĞÜNÜ EPEYDİR TAKIYORDU

Adele bir süredir parmağında Rich Paul tarafından hediye edilen, bir nişan yüzüğü olduğu her halinden belli, kocaman pırlanta taşlarla süslü, gösterişli bir yüzük takıyordu. Yıldız şarkıcı, daha önce de sevgilisi Rich Paul ile ilgili konuşurken ondan “eşim” diye bahsediyordu. Bu da çiftin evlenmiş olabileceği dedikodularını iyice alevlendiriyordu.

Adele ve Rich Paul’ün evliliğiyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Dedikodu sitelerinde yer alan iddialara göre Adele, gizli düğününden önce müstakbel kocasına bir evlilik öncesi anlaşması imzalattı. Oldukça sağlam hatta “demir” gibi olduğu iddia edilen bu anlaşmanın herhangi bir ayrılık durumunda Adele’in 220 milyon dolarlık servetini korumak için şarkıcı tarafından evlilik şartı olarak öne sürüldüğü iddia edildi.

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AYNI HAYATI BİR KEZ DAHA YAPMAK İSTEMEDİ

Ünlü şarkıcı, ilk kocası Simon Konecki ile evlendiğinde evlilik sözleşmesi yapmamıştı. İkili boşandıklarında, Adele’in evlilikleri boyunca kazandığı her şeyin yarısını eski eşi almış oldu. Ancak bu boşanmadaki paylaşımla ilgili detaylar hiç açıklanmadı. Adele'in gözü aşktan başka bir şey görmese de yakın çevresinin de ısrarıyla evlenmeden önce servetini koruma altına alacak bir anlaşma imzaladı

YAKIN ÇEVRESİ İKNA ETMİŞ

Yakın çevresi ünlü şarkıcı için "Aşka inanıyor ve parayla ilgili herhangi bir şey hakkında konuşmanın kesin bir romantizm katili olduğunu söylüyor” dedi. Ancak Adele'in yakınları aynı hatayı bir daha yapmaması için onu anlaşmanın çok önemli olduğuna ikna etti. Adele de kocasını evlenirken evlilik öncesi anlaşması imzalamaya zorladı.

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Neredeyse bir yıla yakındır her hafta sonu Las Vegas’ta sahne alan Adele, buradan gelen paraya ek olarak, dört albümünün satışından 31 milyon dolar ve dijitalde yayınlanan single'lardan 34 milyon dolar daha kazandı. Servetini listeleyen belgelere göre, bu rakam turne biletlerinden kazandığı yüz milyonlarca doları eklemeden ulaştığı kazanç.

KARI KOCANIN SERVETİ BİRLEŞİNCE ORTAYA DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR ÇIKIYOR

Ünlü şarkıcının Londra'da yaklaşık 14 milyon dolar değerinde iki evi ve Beverly Hills'te toplam değeri 30 milyon doları aşan üç evi içeren gösterişli bir emlak portföyü de var. Adele ve Rich Paul geçen yıl 58 milyon dolarlık bir malikaneye taşınmıştı. Bu evi satın alanın da ünlü şarkıcı olduğu biliniyor.

Ünlü çift geçen yıl 58 milyon dolarlık bir malikaneye taşınmıştı

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Öte yandan Adele servetini korumaya çalışsa da bu evlilikte parası olan tek kişi Adele değil. LeBron James de dahil birçok ünlü sporcunun menajerliğini yapan Rich Paul’ün de 100 milyon dolarlık bir serveti olduğu tahmin ediliyor. Ünlü ve zengin müşteri sayesinde tanınmış bir isim olan taze damat için “Şimdi Adele sayesinde daha da ünlü ve zengin olacak” yorumları yapılıyor.