Hayranı Adele konser verirken eline telefon numarasını sıkıştırdı, erkek arkadaşı öfkeden deliye döndü: Onu döverim!

Yıldız şarkıcı son günlerde Las Vegas’ta verdiği konser serisiyle gündemde. Adele’in sahneye çıkmakla ilgili yaşadığı korkular nedeniyle birkaç kez ertelenmek zorunda kalan şovları nihayet başladı ve yıldız dev sesini yeniden hayranlarına canlı olarak duyurdu. Her hafta sonu ABD’nin kumar ve tatil cenneti olarak adlandırılan Las Vegas’ta konser veren başarılı sanatçının 32 gece sürecek bu şovunda bir gecede yaklaşık 800 bin pound kazandığı açıklanmıştı. Hayranları bülbül sesli şarkıcıyı dinleyebilmek için Las Vegas'a akın etti

ADELE LAS VEGAS'TA MUHTEŞEM BİR KONSER SERİSİNE BAŞLADI

Chasing Pavements, Rolling In The Deep ve James Bond filmiyle ölümsüzleşen Skyfall gibi hitlerini seslendirdiği ve son albümünden şarkıları da söylediği konser serisi için aylarca hazırlanan Adele’nin çok koyu bir futbol taraftarı olduğu ve ülkesi İngiltere’yi Dünya Kupası’nda desteklediği de biliniyor. Ancak Adele'in, ses tellerini korumak için Dünya Kupası'nda İngiltere'ye tezahürat yapmayı reddettiği bildirildi. The Sun'a göre 34 yaşındaki şarkıcı, ses tellerinde 'aşırı stresten kaçınmaya' çalışıyor ve Las Vegas'ta sahnede olmadığı zamanlarda 'fısıldama' yöntemiyle konuşuyor. Rich Paul sevgilisi Adele'i konserden önce öperek şans diliyor

Hafta sonunda Caesars Palace'da verdiği konserde yaşadığı ilginç anlar Adele’i bir kez daha manşetlere taşıdı. Jorge Preciado adındaki bir hayranının konser sırasında çektiği bir videoyu Instagram’da yayınlamasıyla ortaya çıkan olay aslında oldukça komik. Ancak olaydan sonra yaşananlar o kadar da eğlenceli bir sonuç vermemiş gibi görünüyor. Görüntülerde Adele konser esnasında seyircilerin arasına iniyor. Hayranlarının yanından geçerken şarkısını onlarla birlikte söyleyen yıldız şarkıcı bir adamın yanından geçerken adam Adele’in eline bir kağıt sıkıştırıyor.

KONSERDE YAŞANAN İNANILMAZ ANLAR SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Bir anda neye uğradığını şaşıran Adele hemen kendini toparlayarak gülümsüyor ve aceleyle yürürken kağıdı elinden bırakarak adamın omzuna bırakmaya çalışıyor ve kağıt yere düşüyor. Bu anlar etraftaki sayısız cep telefonu tarafından kayıt altına alınınca ve fotoğraflar paylaşılınca olay da haliyle olması gerektiğinden biraz fazla büyümüş oluyor. O konserin hemen ertesinde bir kez daha sahne alan sanatçı yaşanan ilginç anları da burada anlattı. Ancak bu kez devreye Adele’in sevgilisi Rich Paul da giriyordu. 1, 2, 3 kayıt! Adele konserde başına gelen ilginç olayı profesyonelce atlattı ve gülümseyerek olay yerinden uzaklaştı

Ertesi günkü konserinde dedikoduların yayılmasına sebep olan olayı anlatan ve hayranlarıyla gerçeği paylaşmak isteyen Adele söze “Bu sabah biri bana mesaj attı ve dün gece ben bu yoldan geçerken bir adamın bana numarasını vermeye çalıştığını söyledi.” diyerek başladı.

ERTESİ GÜN OLAN BİTEN HER ŞEYİ ANLATTI

Twitter’daki hayran sayfası Adelettes2 tarafından Twitter'da yayınlanan bir videoda Adele, seyircisine olanları anlattığında ‘diğer yarım’ dediği sevgilisi Rich Paul’un verdiği sert tepkiden de bahsediyordu. Amerikalı bir menajer olan Rich Paul, başta ünlü NBA oyuncuları olmak üzere sayısız sporcuyu temsil eden bir menajerlik şirketinin sahibi. Klutch Sports Group adındaki şirketi yöneten Rich Paul ekonomi dergisi Forbes tarafından dünyanın en güçlü spor menajeri olarak adlandırılıyor.

Adele ve Rich Paul bu yaz çıktıkları yat tatilinde böyle görüntülendi, ikili 2021'den beri birlikte

Adele’in ertesi günkü konserde hayranlarına itiraf ettiğine göre sevgilisi Rich Paul, bir önceki konserde yaşanan bu olayı ve hiç tanımadıkları bir adamın sevgilisinin eline telefon numarasını sıkıştırmasını duyunca öfkeden deliye dönmüş. Adele “Rich’in öfkeden adeta yüzü morardı. Öyle sinirlendi ki o adama bir yumruk atıp onu ‘uyutacağını’ söyledi” dedi. Ve en sonunda olayın gerçek yüzünü anlattı. Adele’e göre adam ona kur yapmaya çalışmamış, masum bir ticaret ilişkisi içinde davranmıştı. Adele'in sevgilisi Rich Paul'u çıldırtan görüntü bu oldu

"SAKİN OLUN ADAM BANA ARABA SATMAYA ÇALIŞTI"

Ünlü yıldız adamın bir araba satıcısı olduğunu söyledi ve kendisine bir araba satmak için fırsatı bulup ona yakınlaştığı anda telefon numarasını verdiğini anlattı. Adamın gerçekten araba satıcı olup olmadığını veya Adele’e telefon numarası vermekteki amacının araba satmak olup olmadığını kimse bilmiyor. Hayranları arasında yayılan söylentiye göre Adele, sevgilisi Rich Paul’un bir şekilde adamı bulup ona gerçekten zarar vermesinden korkmuş ve bu araba satışı hikâyesini uydurmuş olabilir…