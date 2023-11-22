Emekli dekan yardımcısıydı... 57 yaşında ünlü dergiye kapak kızı oldu!

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Eşi, çıktıkları romantik tatilde onu Avustralya’nın cennet plajlarında bikinisiyle görünce neden olmasın deyip bu çılgınca fikri Nina Cash’e açmıştı. Karısının plajdaki fotoğraflarını çekip memleketteki çocuklarına göndermek istemişti aslında.

Sonra çektiği bu bikinili pozlara bakıp eşine “Neden bu fotoğrafları Sports Illustrated dergisine göndermiyoruz?” diye sordu. Nina Cash, önce eşinin şaka yaptığını sandı ama onun ciddiyetini görünce şansını denemeye karar verdi.

Nina Cash, evli ve üç çocuk annesi emekli bir kadınken eşinin teşvikiyle katıldığı seçmeden sonra adeta hayatı değişti

Ortaya çıkan sonuç ise şaşırtıcı olmuştu. 57 yaşındaki Nina Cash, birçok genç ve güzel profesyonel modelin katıldığı derginin özel mayo / bikini sayısında yer almak için başvuran adayların arasından sıyrıldı ve seçildi!

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Sports Illustrated 1964’te çıkan ilk mayo / bikini özel sayısıyla birlikte moda dünyası için adeta bir sıçrama tahtası haline geldi. 80’lerde Kathy Ireland ve Christie Brinkley gibi isimler, 90’lar ve 2000’lerden itibaren de Elle Macpherson, Kate Upton ve Ashley Graham gibi birçok süper model bu derginin kapağında yer alarak ünlendi.

Cash, Sports Illustrated'a yolladığı bikinili fotoğraflarıyla derginin ünlü mayo / bikini özel sayısında yer almayı başardı ve yılın "çaylağı" oldu

Dergi bu özel sayı için gündemin gözde modelleriyle çalışıyor. Bir de derginin bu sayısı için “yılın çaylağı” seçimi yapılıyor ve adı duyulmamış, profesyonel olmayan ya da kariyerinin çok başındaki genç kadınlar bu çaylak sayısında çıkmak için yarışıyor. İşte Nina Cash de dergiye yolladığı fotoğraflarla yılın çaylağı olmayı başaran 12 modelin arasına girdi.

Nina Cash, başta tereddüt etse de eşinin desteğiyle fotoğraflarını yollamaya karar vermiş ve bunu yaparken de 2021’de, 57 yaşındayken en yaşlı çaylak olma rekorunu kıran Kathy Jacobs’tan ilham almış. Cash, Fox News’a verdiği röportajda "Kalbim çarpmaya başladı, gözlerim yaşardı. Şok oldum ama mutlu bir şekilde şok oldum” demişti.

Nina Cash, hem özel sayı için düzenlenen defilede podyuma çıktı hem de derginin yeni sayısında yer aldı

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Nina Cash "İnsanlar bana, 'Kocan seni bikini modelliği yapmaya zorladı. Ben karımı asla böyle bir şey yapmaya zorlamam' dediler. "Hayır, kocam beni cesaretlendirdi çünkü ben bunu yapmak istiyordum. Arada büyük fark var. 'Herkese 57 yaşında bikini giyebileceğini göstermeni istiyorum' demedi” sözleriyle çaylak yarışmasına neden katıldığını açıkladı.

Öte yandan Cash her zaman bu kadar özgüvenli değildi. Daha gençken, yargılanmaktan korktuğu için asla bikini giymediğini itiraf ediyor. Şimdilerde ise birkaç yıldır boyamayı bıraktığı grileşmiş saçları, asla estetik ya da botoks bile yaptırmadığı kırışmaya başlamış yüzü ve mutlu aile hayatıyla oldukça mutlu ve kendinden memnun bir hali var.

30 yıllık deneyimli bir üniversite hocası hatta dekan yardımcısı olan Nina Cash, kadınların güzel görünmek ve bikini giymekle eğitim alıp başarılı bir kariyere sahip olmak arasında seçime zorlanmaması gerektiğini, ikisini de başarmanın mümkün olduğunu söylüyor

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Temmuz ayında Miami Yüzme Haftası sırasında Sports Illustrated Swimsuit Runway Show'da podyuma da çıkan Nina Cash, birçok olumlu tepkinin yanı sıra olumsuz eleştirilerinde hedefi olduğunu açıkladı. Çaylak model "Yaşıyorsun ve yaşamak zorundasın... Ne yaparsan yap her zaman eleştirmenler olacak... Ama kendine sadık kalır ve bunu engellersen mutlu olursun. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünün ya da başkalarının benim hakkımda ne söylediğinin beni ilgilendirmediğini söylemeyi seviyorum” diyor.

Cash, birçok yaşıtından ve sayısız genç kadından övgü dolu mesajlar aldığını ve cesareti konusunda tebrik edildiğini söylüyor

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Sports Illustrated dergisinin kapağına 57 yaşında çıkarak bir rekoru yeniden kıracak olan Nina Cash’in eğitimini ve mesleğini öğrenenler de epey şaşkınlık yaşıyor. Cash, Long Beach, Kaliforniya'da yaşayan emekli bir üniversite dekan yardımcısı. Eğitim, öğretim ve işgücü geliştirme alanlarında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Cash müzakere, çatışma çözümü ve barış inşası alanlarında yüksek lisans derecesine ve yüksek öğrenim ve yetişkin öğrenimi ağırlıklı olmak üzere eğitim liderliği alanında doktora derecesine sahip. 57 yaşındaki taze modelin mutlu bir evliliği ve bu evlilikten de ikisi evli üç kızı var.