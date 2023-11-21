'Yatak odamızda ateş söndü' demişti... Kocasını başka kadınlarla görünce hemen çark etti!

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13 yıllık evlilik ve 4 çocukla taçlanan mutlu yuvalarına dışarıdan bakınca her şeyin yolunda gittiğini söylemek oldukça kolay. Oysa ünlü yıldız Robbie Williams ve Türk asıllı oyuncu eşi Ayda Field bundan birkaç önce verdikleri ortak bir röportajda, oldukça ilginç açıklamalar yaptılar.

Önce birkaç yıllık sevgililik dönemi sonra da 2010 yılında attıkları imzayla toplamda 17 yıldır birlikte olan ünlü çift “evlilik aşkı öldürür” sözünün canlı bir kanıtı olduklarını ve özellikle de çocukları doğduktan sonra aralarındaki tutkunun bittiğini itiraf etmişlerdi. Robbie Williams bir süredir yaptığı ilginç açıklamalar ve hakkında çekilen belgeselle gündemde

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YILLAR SÜREN ZOR GÜNLERDEN SONRA ARTIK YEPYENİ BİRİ OLDU

Gençlik dönemlerinde ve şöhretinin doruğunda olduğu yıllarda sık sık alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sorunları yaşayan Robbie Williams daha sonra da aşırı kilolarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Artık tüm bu kötü günleri geride bırakan yıldız şarkıcı son haftalarda hakkında belgesel çekilen ünlüler arasına katıldı.

13 yıldır evli olan çiftin Theodora ve Colette adında iki kızı ve Charlton ve Beau adında iki de oğlu var

Müzik kariyerinin başından bugüne kadar geçirdiği çalkantılı yılları anlatan belgeselde de birçok çarpıcı ayrıntıyı paylaşan Williams, son günlerin en çok konuşulan ünlülerinden oldu. Robbie Williams "Gerçek şu ki, doksanlı yıllarda ve 2000'li yılların bir kısmında kendime yaptıklarım yüzünden bitap düşmüş durumdayım." itirafında bulundu.





"YAŞADIĞIM HIZLI HAYAT BENİ BİTİRDİ" DEMİŞTİ

Şubat ayındaki 50. doğum günü öncesinde, süperstar şarkıcı, yıllarca süren gece hayatının ve “partilerin” kendisini bitkin ve en önemlisi de gerekli hormonlardan mahrum bıraktığını söyledi ve “Sanırım menopoza girdim. Bu erkeklerin de başına gelen bir şey” dedi. Robbie Williams, vücudunda tükenen faydalı hormonları ve erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron hormonları yüzünden zorlandığı anlatmıştı.

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Robbie Williams, birkaç ay önce röportajında anlattığı evlilik “sorunları” yüzünden çok gündeme geldikten sonra belgeselde yayınlanan görüntüler ise eşi Ayda Field’ın hiç hoşuna gitmedi… Belgeselde Robbie Williams’ın Geri Halliwell’le yaşadığı “büyülü” aşk ve 1998 yılında Nicole Appleton'a yaptığı evlenme teklifi de yer aldı. Ayda Field kocasının geçmiş aşklarını ekranda görünce kıskançlığa kapılıp sadece birkaç ay önce ağzından çıkan sözleri yalanlayıp çark etti

"YATAK ODAMIZDA HAREKET KALMADI" SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bunlar yetmezmiş gibi dünya çapında bir şarkıcı olan Robbie Williams’ın kadın hayranlarının ona olan tutkusu da yapımda yer alınca Ayda Field adeta bir anda çark etmek zorunda kaldı. Kocasının geçmiş ilişkilerini ekranda görmekten rahatsız olan ve kıskançlığa kapılan Field hemen birkaç ay önceki açıklamalarına yeni bir yorum getirdi!

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O günlerde “Robbie’yle aramızda artık tutkulu bir aşk kalmadı. Yatak odamız hareketli değil, soğuk bir yer oldu” diyen Ayda Field yine de onu çok sevdiğini ve aralarındaki sevginin yıllar içinde bir başka “boyuta” geçtiğini itiraf etmişti. Kocasını kıskanan Ayda Field, röportajda şaka yaptıklarını söyledi… "Geceleri birbirimize imalaı bakışlar atıp sonra mandalina yemeye devam ediyoruz" diyen çift evliliklerinin ve 4 çocuklarının cinsel hayatlarını bitirdiğine dair sözleriyle çok konuşulmuşlardı

ESKİ AŞKLAR HATIRLANINCA HEMEN ÇARK ETTİ!

“Birkaç ay önce söylediğimiz şeyler birbirimizden tamamen ayrıyız anlamına gelmiyor. Aramızdaki tutku devam ediyor ve inanılmayacak derecede samimiyiz” diyen Ayda Field, evliliklerinde yatak odalarının artık boş kaldığı ifadelerini yalanladı.

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Eşinin geçmiş ilişkilerini ekranda görmekten bahseden Ayda Field “Onu başka kadınlarla görmenin beni bu kadar rahatsız etmesine şaşırdım. Normalde bunları umursamıyordum ama ekranda görünce kendime engel olamadım” itirafında bulundu. Robbie Williams'la evlenmeden önce ünlü bir oyuncu olarak adından söz ettiren Ayda Field şimdilerde kendi adını taşıyan giyim markasının patronu olmanın keyfini sürüyor

MEĞER EVLİLİKTEN SONRA AŞK VE TUTKU ÖLMEMİŞ...

Ünlü çift birkaç ay önce The Sun gazetesine verdikleri ortak röportajda bu konuda aynı fikirde olduklarını ve yatak odası faaliyetlerinin eksikliğinden memnun olduklarının altını çizmişti. Robbie Williams “Herkes evlilikten sonra aşkın öldüğünü ve tutkunun bitiğini bilir. Bu işler böyledir” demişti.

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“Bir zamanlar ikimiz de doyumsuzduk. Bunu özlüyorum. Eğlenceli bir dönemdi. Ama şimdi bazen Ayda koltukta bana dönüp imalı bakışlar atıyor, ben de oturmuş mandalina yiyorum ve omuz silkiyorum. Yani, bilirsiniz, bazen deniyoruz” diyen Robbie Williams ve Ayda Field “Biz böyle de mutluyuz, birbirimizi çok seviyoruz” açıklamasını yapmışlardı.