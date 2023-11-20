Ünlü oyuncu ölmeden önce ‘Hayata onun için tutunuyorum’ demişti… Geride gözü yaşlı bir kadın bıraktı: Aşkımız sonsuza kadar

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2017'de yakalandığı hastalıkla yıllardır mücadele eden ve verdiği umut dolu mesajlarla büyük takdir toplayan Ruffo'nun ölümü hayranlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Johnny Ruffo'nun son anlarında yanında olanlar arasında, ailesiyle birlikte altı yıllık kanser mücadelesinin tüm iniş ve çıkışlarında ona olan desteğini bir an bile esirgemeyen sekiz yıllık sevgilisi Tahnee Sims de vardı.





UMUTLA VERDİĞİ MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Johnny Ruffo, sevgilisinin heyecanla kutlamayı bekledikleri 30. doğum gününden sadece bir hafta önce hayata gözlerini yumdu. Ruffo'ya ilk kez 2017 yılında, çiftin bir dans stüdyosunda tanışmasından sadece iki yıl sonra beyin kanseri teşhisi konmuştu. Tahnee Sims, yaşadığı büyük acıyla baş başa kaldıktan bir süre sonra kaybettiği aşkına paylaştığı vidoyla seslendi.

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Tahnee Sims, ünlü oyuncuyla sağlıklı olduğu günlerde paylaştıkları güzel anları, çıktıkları tatilleri ve aşklarının en özel anlarını yaşadıkları zamanlardan kalan görüntülerden oluşturulmuş kalpleri eriten videoyu sadece “Sonsuza dek sürecek bir aşk” yazarak paylaştı. Yıllar boyu büyük bir aşk ve özveriyle Johnny Ruffo'ya bakan ve hastalığı boyunca ünlü oyuncunun yanından hiç ayrılmayan sevgilisi Tahnee Sims yaşadığı büyük acıyla adeta yıkıldı

SEVGİLİYE SON VEDA

Görüntülerde Johnny Ruffo ve Tahnee Sims, ünlü oyuncunun sağlıklı olduğu, çiftin yatak odasında şarkı söyleyip dans ettiği ve aşkıyla akşam yemeklerini ve kaplıcaları paylaştığı görülüyor. Videoda Johnny ve Tahnee kayak yapıyor, yelken açıyor ve muhteşem plajlara seyahat ediyorlar, her zaman birbirlerine sarılıyorlar ve birbirlerine duydukları aşk da bakışlarına yansıyor.

Ünlü oyuncu 10 Kasım’da hayata veda ettiğinde ailesi onun ölümünü “Büyük aşkı Tahnee ve ailesiyle çevrili olan Johnny, inanılmaz bir özveriyle çalışan hemşire ve doktorların desteğiyle huzur içinde hayata veda etti” sözleriyle duyurmuştu. Tahnee Sims'in paylaştığı videoda Johnny Ruffo sağlıklı gönlerinde neşe içinde dans edip şarkı söylerken görülüyor

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ONUN ELİNİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADI

Johnny Ruffo'nun ailesi kişisel Instagram hesabından Home and Away yıldızı için 25 Kasım'da Perth'te bir anma töreni düzenleneceğini duyurdu. Ailesi sevgili oğullarını “O çok yetenekli, büyüleyici ve bazen de arsız bir çocuktu. Johnny çok kararlıydı ve güçlü bir iradeye sahipti. Sonuna kadar savaştı ve elinden geldiğince mücadele etti. Verecek daha çok şeyi olan çok güzel bir ruhtu” sözleriyle uğurlamıştı.

Ruffo'ya ilk kez 2017 yılında ağrılı migren şikayetleriyle hastaneye gitmesinin ardından beyin kanseri teşhisi konmuştu. Aynı yılın ağustos ayında ünlü oyuncu acilen ameliyata alındı ve kemoterapi ve radyoterapi görmeden önce frontal lobundan 7 cm'lik bir beyin tümörü ameliyatla alındı. Ruffo’nun tümörü 2017'deki ilk teşhisinden aylar sonra küçüldü ancak Kasım 2020'de hastalığın geri döndüğü ortaya çıktı Tahnee Sims ve Johnny Ruffo belki de önlerinde uzun yıllar kalmadığı gerçeğini kabullenip ünlü oyuncunun tedavisine ara vererek son kez romantik bir tatile çıkmıştı

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O KORKUNÇ GÜNDEN 2 YIL ÖNCE TANIŞMIŞLARDI

Johnny Ruffo ve hayatının aşkı olarak gördüğü Tahnee Sims, bu korkunç teşhis konulmadan 2 yıl önce tanışmışlardı. Büyük bir aşkla birbirlerine sarılan Ruffo ve Sims hastalık sürecinde de birbirleriniden hiç kopmadılar. Hatta Johnny Ruffo'yu, yakalandığı korkunç hastalığın ilk belirtilerinden olan, sürekli devam eden devam eden migren ağrılarının ardından ilk olarak hastaneye yetiştiren kişi de sevgilisi Tahnee Sims olmuştu. Johnny Ruffo geçtiği acılara ve geçirdiği ameliyatlara rağmen hastalığı boyunca hep umutlu ve güleryüzlü olmasıyla, kendi durumundaki hastalara destek vermesiyle takdir toplamıştı

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HAYATA YILLARCA ONUN AŞKIYLA TUTUNMUŞTU

Johnny Ruffo'nun yıllardır fedakarlığıyla övdüğü Tahnee Sims sadece hastalığı boyunca ona en büyük destek veren kişi olmakla kalmadı. Geçirdiği zorlu beyin ameliyatları sonrası uyumaması, ayakta kalması gereken zamanlarda adeta onun başında nöbet tutup uyanamayacağı bir komaya girmesine de engel oldu.

Johhny Ruffo yıllarca sevgilisinin ona hastalığı süresince nasıl baktığını ve ne büyük fedakarlıklarla hep yanında durduğunu anlatmıştı. Hayata çok erken veda eden talihsiz oyuncu da sevgilisinin bu vefası karşısında “O sadece benim yanımda olmakla kalmadı. Tahnee hem benim hayatta kalmamı sağlayan oldu. Hem de yaşamak ve onunla kalabilmek için bu hastalığı yenme azmimin en büyük sebebi haline geldi…” demişti.

Bu mutlulukla gülen gözler artık yarım kalmış bir aşkın anıları oldu...