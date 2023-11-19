Onların aşkı gibisi yok… 40 yıldır birlikteler ama hiç evlenmediler

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Bunun en büyük sırrı elbette Kurt Russell ve Goldie Hawn çiftinin 40 yıl önce başlayan aşklarının ilk günkü gibi güçlü kalması. Russell ve Hawn, hâlâ bu efsaneye dönüşen aşkı ve yıllara dayanan tutkulu birlikteliklerini sık sık sile getirmeye devam ediyor. Goldie Hawn ve Kurt Russell arasında 1983'te, bir film setinde başlayan aşk 40 yıldır sürüyor

İKİSİ DE EVLENİP BOŞANMIŞTI: “BİR DAHA ASLA!” DEDİLER

Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın yolları ilk olarak 1966 yılında bir film setinde kesişmişti. İkinci kez 1983’te yeniden bir başka film için birlikte kamera karşısına geçtikleri günden beriyse birbirlerinin elini hiç bırakmadılar. Üstelik Hollywood’un bu sevilen iki yıldızı bunca yıllık birlikteliklerine rağmen hiç evlenmediler.

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77 yaşındaki Goldie Hawn ve 72 yaşındaki Kurt Russel 40 yıldır birlikte olmalarına rağmen evlenmeyi düşünmemişler

Oysa Goldie Hawn, Kurt Russell'la birlikteliğinden önce 2 kez evlenmiş, Russell da Hawn’a gönül vermeden önce 1 kez evlilik yapmıştı. Bir araya geldiklerinde ise evlenmeyi düşünmedi ünlü çift. Yıllar akıp gittikten sonra da evlenmek fikri hayatlarından çıkıp gitti. Büyük mutlulukla yapılan evliliklerin kısa sürede bittiği Hollywood’da bunca sene birlikte kalmalarının sırrı belki de bu oldu… Ünlü çift Hollywood Şöhretler kaldırımındaki yıldızlarına bile çifte kutlama ile birlikte kavuşmuştu

UZUN SÜREN MUTLULUKLARININ SIRRININ HİÇ EVLENMEMEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR

Yıllar boyunca da sürekli olarak neden evlenmedikleri ve evlenip evlenmeyecekleri sorulup durdu Goldie Hawn ve Kurt Russell’a. Onlar da hep buna gerek olmadığını hatta bunu hiç konuşmadıklarını söylediler. Aradan 40 uzun yıl geçtikten sonra bu durum sürpriz bir hamleyle değişmek üzere olabilir… Zaten çiftin yıllardır süren romantizmleri, daha doğrusu evlilik cüzdanlarının olmaması, yıllardır karı koca olarak değil de romantik partner olarak kalma kararlarını sorgulayan medya ve hayranları için uzun zamandır bir muamma.

Goldie Hawn'ın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan kızı Kate Hudson, onu büyüten kurt Russell'a baba diye hitap ediyor

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Hem Goldie Hawn hem de Kurt Russell uzun zamandır bu evlilik sorusunu cevaplamayı reddetmiş ve bu konudaki söylentilerle dalga bile geçmişti. Kurt Russell oğlu Wyatt'la katıldığı bir yayında 40 yıl sonra ilk kez Goldie Hawn’la evlilik konusunu gündeme getirdiklerini ve bunu yapıp yapmamayı tartıştıklarını itiraf etti.

40 YILDAN SONRA İLK KEZ EVLENMEYİ KONUŞMUŞLAR

Evlilik sorusuna gülerek cevap veren Russell "Kız arkadaşımla 40 yıldır beraberim... Biliyor musunuz, eskiden hiç konuşulmazken şimdi bu evlilik işini konuşmaya başladık” dedi. Ünlü çift 40 yıllık birlikteliklerinde Goldie Hawn’un ilk evliliğinden doğan çocukları Kate ve Oliver Hudson'ı ve Kurt Russell’ın ilk evliliğinden olan oğlu Boston Russell'ı birlikte büyüttü. Yakında 8. torunlarına kavuşacak çift onlar uğruna eğlenceli kostümler giyip poz bile veriyor

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YAKINDA 8. TORUN GELİYOR

Anne babaları başka olsa da bu üç çocuk Goldie Hawn ve Kurt Russell’ı kendi anne babaları olarak gördü ve onlara böyle hitap etti. Çiftin 40 yıllık ilişkisinden Wyatt adını verdikleri bir de oğulları oldu. Wyatt'ın eşi Meredith ikinci çocuklarına hamile ve ünlü çift böylece yakın zamanda sekizinci torunlarına kavuşacak.





İLK ANDAN BERİ GÖZLERİ BAŞKASINI GÖRMEDİ

Kurt Russell, sevgilisi Goldie Hawn'a duyduğu aşkı "Harika hayatımı sana borçluyum. Dünyanın tüm yıldızları bir araya gelse senin yaktığın bir mumun ışından daha parlak olamazlar. Goldie dışında kimsenin yanında olmak istemezdim." sözleriyle anlatmıştı.

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Goldie Hawn da hayat arkadaşı Kurt Russell'ı görür görmez ondan etkilendiğini söylemiş, en çok da başka bir adamdan doğan çocuklarına babalık yapmasına vurulmuştu: "Çocuklarıma bakışları öyle hoşuma gitti ki. Ayaklarım yerden kesildi". Hawn, bir süre önce verdiği röportajda neden evlenmek istemedikleri konusunu da aydınlatmıştı.





“BOŞANMAK ÇOK ÇİRKİN, O ZAMAN NEDEN EVLENELİM Kİ?”

Goldie Hawn, sorunun neden evlenmedikleri olmaması gerektiğini "Neden evlenmeliyiz? Bu daha iyi bir soru değil mi?" diye cevaplamıştı. Hawn, hem kendisinin hem de Russell’ın daha önce evlenip boşandığını söylerken, evlenmeme kararlarını "Boşanmalar her zaman çirkindir. Kaç boşanma gerçekten paraya mal olmuyor? Kaç boşanma o kişiden daha önce nefret ettiğinizden daha fazla nefret etmenize neden oluyor? Kaç boşanma çocuklara zarar verdi?" sözleriyle anlatmıştı.