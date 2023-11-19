Zayıflık sevdası onu perişan etti… 45 kiloya kadar düştü: Şimdi istesem de kilo alamıyorum

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Bunun en son ve en çarpıcı örneklerinden bir tanesi de ünlü televizyon yıldızı ve efsane şarkıcı Ozzy Osbourne’nun eşi Sharon Osbourne. Dünyanın en büyük rock yıldızlarından birinin eşi olarak tanınan ama ilerleyen yıllar da kendi de büyük televizyon şovları sayesinde adını duyurarak en az kocası kadar ünlenen Sharon Osbourne, son yıllarda sürekli olarak geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geliyordu.

Son zamanlarda Hollywood ünlüleri arasında çok gözde olan zayıflama ilacı Ozempic’i kullanmaya başlayan ve birkaç ay içinde çok büyük bir kilo kaybı yaşayan 71 yaşındaki Osbourne, aşırı zayıf ve sağlıksız görüntüsüyle ailesini ve hayranlarını endişelendirmiş durumda.

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Ünlü isim sık sık estetik operasyon yaptırmasıyla da tanınıyor… Sharon Osbourne, 2021’de yaptırdığı beşinci ve son yüz germe operasyonunun ardından “Artık bir canavara benzedim” yorumunu yapmıştı.

70 YAŞINI GEÇSE BİLE GENÇ VE ZAYIF GÖRÜNME TAKINTISINA KAPILDI

"Çok zayıfım ve kilo alamıyorum. İstiyorum çünkü çok zayıf olduğumu hissediyorum. 45 kilonun altına düştüm ve böyle olmak da istemiyorum," diyen TV yıldızı Daily Mail'e yaptığı itiraflar sırasında "Ne dilediğinize dikkat edin." Uyarısında bulundu.

Osbourne uzun yıllar yeme bozukluğu sorunuyla boğuştuğunu, bir dönem bu yüzden 100 kilonun üzerine çıktığını itiraf etti

Aslında diyabet tedavisi için üretilen ancak hızlı ve etkili bir şekilde kilo verdirdiği ortaya çıkınca ünlüler dünyasında çok sayıda ismin kullandığı bir zayıflama ilacına dönüşen Ozampic kullanarak zayıflayan Sharon Osbourne sadece 4 ay içinde 45 kilonun altına düştü.

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SON AYLARIN ÇOK KONUŞULAN ZAYIFLAMA İLACINI KULLANMIŞTI

Sharon Osbourne, kilo verdirici ilacı Aralık 2022'de kullanmaya başladığını ancak "bir süredir bıraktığını" açıkladı. Röportajında "Benim uyarım, bunu gençlere vermeyin. Alışmak ve kilo vermek çok kolay ancak sonrası felaket" diye uyarıda bulunan ünlü yıldız bu zayıflama sevdasından pişman olmuş durumda.

"Çok fazla kilo verebilirsiniz ve bunun bağımlısı olmak çok kolay, ki bu çok tehlikeli. Kilo vermeyi durduramadım ve şimdiden 20 kilo verdim ve daha fazla vermeyi göze alamıyorum" diyen Osbourne, bu konudaki eleştirilere de kulan tıkamış durumda: "Zayıf göründüğümü biliyorum ve bununla birlikte gelen her eleştiriyi de duyuyorum. Ve bunu kendi kendime ben yaptım".

Sharon Osbourne, zayıflama sevdasına kapılıp 45 kilonun altına düştü ve sağlığını kaybetme noktasına geldi

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Sharon Osbourne’un bu zayıflık sevdasının altında hayatı boyunca yaşadığı yeme bozukluğu sorunu yatıyor. Yıldız isim geçmişte de kilo vermek için plastik cerrahi kullandığını ve bu operasyonlara servet harcadığını itiraf ediyor… Osbourne çekici görünmek için bir servet ödediğini söylerken "Ben hiçbir zaman güzel olmadım. Hiçbir zaman güzelliğimle övülmedim. Sonra da geldiğim nokta bu oldu” diyor.

Bu 4 aylık süreç boyunca yemek yiyemediğini ve sürekli mide bulantısı yaşadığını söyleyen Sharon Osbourne "Artık durma zamanı geldi. Aslında bu kadar zayıflamak istemiyordum ama bir anda oldu" diyor. Ünlü isim yeme bozukluğuyla boğuştuğu dönemde 100 kilonun üzerine çıktığını itiraf ediyor.

Ozzy ve Sharon Ozbourne çiftinin şarkıcı ve televizyon yıldızı kızları Kelly Ozbourne da tıpkı annesi gibi hem mide küçültme operasyonu geçirdi hem de sıkı diyetlerle aşırı zayıfladı... Kelly Ozbourne geçtiğimiz günlerde "bu zayıflama işini abarttım" itirafında bulunmuştu

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Osbourne o günleri "Bazen kendimi cezalandırmak için yiyordum ve sonra hayatımın kontrolünün bende olduğunu göstermek için yemiyordum. Egzersiz yapmayı denedim ama bunun için çok tembelim." diye anlatıyor. Osbourne, kilo vermesine yardımcı olmak amacıyla 1999 yılında iştahını bastırmak için mide bandı ameliyatı ve midesinin bir kısmının alındığı tüp mide operasyonları geçirmişti.