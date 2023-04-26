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En sonunda estetiğe tövbe etti! 70 yaşındaki ünlü isim 5. Kez yüz gerdirdikten sonra konuştu: Artık canavara döndüm

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#Sharon Osbourne#Estetikli Ünlüler#Ozzy Ozbourne
En sonunda estetiğe tövbe etti 70 yaşındaki ünlü isim 5. Kez yüz gerdirdikten sonra konuştu: Artık canavara döndüm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 07:52

Dünyanın en büyük rock yıldızlarından birinin eşi olarak tanınan ama ilerleyen yıllar da kendi de büyük televizyon şovları sayesinde adını duyurarak en az kocası kadar ünlenen Sharon Osbourne, geçirdiği estetik operasyonlar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Hayatlarını anlatan bir realite şovuyla ünleri kıtaları aşan tek aile Kardashian’lar değil. 74 yaşındaki rock yıldızı Ozzy Osbourne’la 1982’de evlenen ve 3 de çocuğu olan Sharon Osbourne, yıllar boyunca ABD televizyonlarında yayınlanan The Osbournes adlı programla adını duyuran ünlü isim bu sayede birçok başarılı girişimin de kapısını açtı.

En sonunda estetiğe tövbe etti 70 yaşındaki ünlü isim 5. Kez yüz gerdirdikten sonra konuştu: Artık canavara döndüm
Sharon Osbourne artık en az kocası kadar ünlü bir televizyon kişiliği

Ozzy Osbourne’un sönmeye başlayan kariyerini parlatan ve her yıl onun için düzenlediği yaz konserleriyle büyük ses getiren Sharon Osbourne, yapım şirketi kurdu, kendi talk şovunu sundu ve bununla da yetinmeyip televizyonlarda yayınlanan birçok yetenek yarışmasında jürilik yaparak ününe ün kattı.

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İlerleyen yaşına rağmen yaptığı tüm bu işler arasında koşuşturan Sharon Osbourne, enerjisi ve gençlere taş çıkaran çalışkanlığıyla tanınıyor. Ancak o da yaşı ilerledikçe genç görüntüsünü kaybetmekten muzdarip olan ve estetik cerrahiye sarılan ünlülerden.

Cyclops'lar Yunan mitolojisinde alınlarının ortasında tek gözleri bulunan devlerdir. Uranüs ve Gaia'nın yani Gök ve Toprağın çocuklarıdır. Bu canavarlar mitolojide tanrılardan korkmayan, zalim, insan etiyle beslenen yaratıklar olarak anlatılır.

En sonunda estetiğe tövbe etti 70 yaşındaki ünlü isim 5. Kez yüz gerdirdikten sonra konuştu: Artık canavara döndüm
Sharon Osbourne, yıllardır bıçak altına yattığını dürüstçe açıklıyor

Ama Sharon Osbourne hiçbir zaman diğer ünlüler gibi bu operasyonları saklamaya çalışmadı ve genç görüntüsünün altında yatan bu gerçeği açıkça herkese anlattı. Yine de yıllardır bıçak altına yatan Osbourne ailesinin annesi artık buna son veriyor… Üstelik de verdiği röportajda “Bu konuda çok ileri gittim” itirafını yaparak.

Sharon Osbourne, 2021’de yaptırdığı beşinci ve son yüz germe operasyonunun ardından “Artık bir canavara benzedim. Cyclops gibi görünüyorum” yorumunu yapmıştı. Estetik cerrahi operasyonları geçirmekten ve genç bir görünüme kavuşmaktan memnun olan ancak “Artık çok ileri gittim” diyen Sharon Osbourne, yüzünün son durumunun onu korkuttuğunu itiraf etti.

En sonunda estetiğe tövbe etti 70 yaşındaki ünlü isim 5. Kez yüz gerdirdikten sonra konuştu: Artık canavara döndüm
Evliliklerinin ilk zamanlarında fırtınalı zamanlar yaşayan ve birbirlerine şiddet gösterdikleri söylenen çift şimdi ayrılamaz halde

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“Zaman artık aleyhime ilerliyor. Yüzümü gerdirdim ama bir gözüm diğerinden farklı görünmeye başladı. Bunu fark edince artık durmam gerektiğini anladım.” diyen Sharon Osbourne, eşi Ozzy Osbourne’un da durumuna üzüldüğünü ve gerekirse durumu düzeltecek yeni bir operasyonun parasını ödemeyi teklif ettiğini de anlattı.

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Sharon Osbourne, 2019’da yaptırdığı bir önceki yüz germe operasyonundan sonra da benzer açıklamalar yapmış, evde Ozzy Osbourne ve çocuklarının da onu görünce şaşkına döndüğünü anlatmıştı. “Ağzımı bulamadım. Uyuşmuştu ve bir yana doğru kaymıştı. Elvis'e benziyordum. Bütün çocuklar ve Ozzy, 'Neden bana hırlıyorsun?' diyorlardı ve ben de 'Ben hırlamıyorum, hiçbir şey yapmıyorum!' diye cevap veriyordum” diyen Sharon Osbourne, bu operasyonların sonrasında, iyileşme sürecinde büyük acılar çektiğini söylüyordu.

En sonunda estetiğe tövbe etti 70 yaşındaki ünlü isim 5. Kez yüz gerdirdikten sonra konuştu: Artık canavara döndüm
Sharon Osbourne defalarca bıçak altına yattıktan sonra artık estetik operasyonlara tövbe ettiğini açıkladı

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Ozzy Osbourne 2019’da sağlık sorunları yaşamaya başlamış, Ocak 2020’de ise Sharon ve Ozzy Osbourne bir araya gelerek yaptıkları duygusal bir açıklamayla efsane rock yıldızının Parkinson hastalığına yakalandığını açıklamışlardı.

Aradan geçen 3 sene sonunda sağlığı her geçen gün bozulan Ozzy Osbourne eşi Sharon Ozbourne ve çocuklarının oluşturduğu sevgi ve bakım çemberinin içinde mutlu bir şekşilde yaşamaya devam ediyor ancak Sharon Ozbourne’un yıllar önce başlattığı ve merakla beklenen konserlerini artık veremiyor.

En sonunda estetiğe tövbe etti 70 yaşındaki ünlü isim 5. Kez yüz gerdirdikten sonra konuştu: Artık canavara döndüm
Sharon Ozbourne, 1979’dan beri aşk yaşadığı ve 41 yıldır da evli olduğu Ozzy Osbourne’un aynı zamanda menajerliğini de yapıyor. Evliliklerinin ilk yıllarında ve özellikle de 90’lar boyunca Ozzy ve Sharon Osbourne çifti çok kereler birbirlerine şiddet uyguladıklarına dair haberlerle gündeme geliyorlardı. Çift, hayatlarını anlatan televizyon programlarına başladıktan sonraysa bu durum çok konuşulmadı. Uzun yıllardır süren bu fırtınalı evliliğin geldiği noktadaysa çift artık birbirlerinin en büyük destekçisi haline geldi.

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#Sharon Osbourne#Estetikli Ünlüler#Ozzy Ozbourne

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