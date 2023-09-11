Kiloları yüzünden hamileyken herkesten saklandığını itiraf etmişti: Ben bu zayıflama işini biraz abatmışım!

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SON AYLARDA ALDIĞI VE VERDİĞİ KİLOLARLA HEP GÜNDEMDE

Son aylarda hem bu konuda yaptığı açıklamalar hem de dramatik şekilde değişen görüntüsüyle gündemde olan bir isim var. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük rock yıldızlarından, efsane şarkıcı Ozzy Osbourne’un kızı Kelly Osbourne. Tıpkı babası gibi şarkıcı olan sonra da bir televizyon yıldızı haline gelen Kelly Osbourne en az babası kadar ünlenmeyi başardı.

Efsane şarkıcı Ozzy Osbourne’un kızı Kelly Osbourne da babası gibi şarkıcı oldu... Yıllarca ailesiyle birlikte televizyon ekranlarına çıkan ünlü isim yıllar içinde kendisi de bir ekran yıldızı olmayı başardı

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Tıpkı Kardashian’lar gibi Osbourne ailesi de kendi hayatlarını anlatan bir realite şovuyla yıllarca ekrana gelmişlerdi. Kelly Ozbourne da babası ve ailesiyle birlikte bu programda yer alarak ünlendi. Şarkıcılık kariyerinin ardından da televizyona geçerek ününe ün katmaya devam etti.

HEP "ŞİŞMAN" OLMAKLA YARGILANINCA AMELİYAT OLUP ZAYIFLAMIŞTI

Yıllardır ABD televizyonlarının en çok izlenen moda ve yetenek yarışması programlarında sunucu ve jüri olarak yer alan Kelly Osbourne bir dönem sürekli fazla kilolarıyla gündeme geliyor ve eleştiri oklarının hedefi oluyordu.

Kelly Osbourne geçen aralık ayında anne olmuştu... Bir erkek çocuk dünyaya getiren 38 yaşındaki yıldız ismin hamilelik süreciyle ilgili açıklamaları çok konuşuldu

Yıldız isim 2022’nin son günlerinde ünlü müzisyen, Slipknot grubundan Sid Wilson’dan bir erkek çocuk sahibi oldu. Kelly Osbourne’nun hamileliği boyunca ortalarda görünmemesi, sürekli paylaşım yaptığı sosyal medya hesabını boşlaması ve özellikle de onun sürekli fotoğraflamaya çalışan gazetecilerden köşe bucak kaçması dikkat çekmişti.

Yıllar boyunca sık sık fazla kilolarıyla gündeme gelmiş olan Kelly Osbourne, hamileyken "şişmanlığından utandırılmamak için" aylar boyunca insanlardan kaçtığını ve saklanarak yaşadığını itiraf etti

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HAMİLEYKEN AYLARCA HERKESTEN SAKLANMDI: ŞİŞMANLIĞIMDAN DOLAYI UTANDIRILMAK İSTEMEDİM

Kelly Osbourne, bu konuyla ilgili ilk kez geçen ay konuşmuş, aldığı kilolar yüzünden ve şişmanladığı için bir kez daha hedef tahtası haline gelmekten korkarak hamilelik aylarını resmen saklanarak geçirdiğini itiraf etmişti. Instagram’dan kendisine sorulan neden ortalarda görünmediği sorusuna “Şişmanlığımdan dolayı utandırılmak istemedim” diyerek cevap veren Kelly Osbourne’nun şu anki görünüm de tam tersi nedenden gündeme geldi.

Kelly Osbourne hamileliği süresince ve doğum sonrasında sürekli basından saklanan bu halleriiyle gündeme gelmişti... Ünlü yıldız bu kilolardan kurtulabilmek için zorlu bir zayıflama sürecinden geçti ve bu kez de tanınmayacak hale geldi

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2020’de fazla kiloları sürekli gündeme geldiği için mide ameliyatı geçirerek bir anda zayıflayan ünlü isim bir kez daha aşırı zayıflamış görüntüsüyle manşet oldu. Ve en sonunda yaptığı açıklamayla “Hamilelik kilolarından kurtulma işini biraz fazla abarttım” diyerek aşırı zayıfladığını kabul etti.

Kelly Osbourne doğum kilolarının verdikten sonra da zayıflamaya devam etti, bu kez de yüz hatları bile değişti ve tanınmayacak hale geldi: Ünlü isim buy sebepten sürekli estetik operasyon geçiridği eleştirilerine maruz kaldı

"ZAYIFLAMA İŞİNİ BİRAZ ABARTTIM"

Sidney adını verdiği oğlu doğduktan hemen sonra fazla kilolarını vermek için ağır bir diyet yapmaya başlayan ünlü yıldız "Sonra dedim ki, 'Bütün bebek kilolarımı verdim. Bakalım bununla ne kadar ileri gidebileceğim' dedim ve sonra biraz fazla ileri gittim." diyerek eleştirilen aşırı zayıf görünümünün sağlıksız olduğuna hak verdi.

Ünlü yıldız zayıflamakta biraz ileri gittiğini itiraf etti ve artık buna bir sonverdiğini açıkladı

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Zayıflama sürecini durdurduğunu açıklayanKelly Osbourne aşırı şekilde değişen çehresiyle ilgili de konuştu. Sürekli olarak yüzüne estetik müdahaleler yaptırdığı ve görünümünü aşırı değiştirdiği söylenen Osbourne bu iddiaları da şiddetle reddetti.

“Gördüğünüz şey sadece kilo verdiğim için oldu. Fazla kilolarımı verip üzerine bir de aşırı zayıflayınca yüz şeklim ortaya çıktı. Yüzümün şekli böyle, ben herhangi bir şeyi değiştirmedim” diyerek estetik operasyon iddialarını reddetti.

Kelly Osbourne'nun birkaç ay arayla çekilmiş fotoğraflarından bile çok büyükbir fark göze çarpıyor: Üstelik ünlü ismin sadece bedeni küçülmemiş yüz ifadesi bile değişmiş durumda

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"KİLO ALINCA DA ZAYIFLAYINCA DA BEĞENMEYİP ELEŞTİRİYORLAR"

“Kilo aldığım zaman şişman olduğum için, zayıfladığım zaman ise çok zayıf olduğum için herkes üzerime geliyor ve görünüşüm yüzünden bana saldırıyor. Bunu anlayamıyorum” diyen Kelly Osbourne, zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatını da savundu. “Zayıflamanın doğru bir yolu yoktur” diyen Kelly Osbourne mutluluğa giden yol herkes için farklıdır diyerek hedefine ulaştığı için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Ozzy ve Kelly Osbourne'nun menajeri de olan Sharon Osbourne zayıflama ve estetik operasyon süreci konusunda çok daha açıksözlü: Ünlü isim son ayların tartışmalı zayıflama ilacı Ozempic sayesinde kilo verdiğini gizlemiyor