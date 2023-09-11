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Aşklarını saklamaktan vazgeçtiler: Ünlü çift sarmaş dolaş!

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#Kylie Jenner#Timothee Chalamet#Ünlü Çiftler
Aşklarını saklamaktan vazgeçtiler: Ünlü çift sarmaş dolaş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 11:37

Aralarında bir aşk yaşandığı dedikodusu aylarca manşetleri süsledi. Gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından olan bu iki ünlü genç insanı birbirine yakıştıramayan da aşk ihtimalini heyecanla karşılayan hayranları da çoktu.

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Nisandan beri aralarında bir ilişki olduğu iddia edilen 26 yaşındaki ünlü televizyon yıldızı ve kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner’la 27 yaşındaki Hollywood yıldızı Timothee Chalamet aylarca peşlerine düşen paparazzilerle kaçma kovalamaca oynadıktan sonra aşklarını dünyaya ilan etti.

Son ayların en ilgi çeken ve merak edilen çifti uzun süredir devam eden söylentilere rağmen bir türlü bir arada görüntülenememişti. Ancak Kylie Jenner sık sık Beverly Hills’de Timothee Chalamet’nin evinin bulunduğu bölgede görüldü.

Aşklarını saklamaktan vazgeçtiler: Ünlü çift sarmaş dolaş
Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'nin aşk yaşadığı iddiası çok ses getirmişti... İki genç yıldızı hayranları birbirine yakıştıramadı

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İlişkiyi saklamak niyetinde olduğu anlaşılan güzel yıldız camları simsiyah lüks aracıyla sürekli olarak ünlü oyuncunun evine girip çıkarken görüntülenmişti. Kylie Jenner’ın arabasını sürekli olarak korumalarının arabası takip ediyordu.

Nisandan beri süren bu süreç nihayet geçen hafta Benyonce konserinde son buldu. Kylie Jenner ve Timothee Chalamet konsere birlikte gittiler. Ve bütün gece kendilerine ayrılan VIP alanda öpüşüp koklaşarak sevgili olduklarını tüm dünyaya ilan ettiler.

Aşklarını saklamaktan vazgeçtiler: Ünlü çift sarmaş dolaş
Paparazziler bu ilişkiyi belgelemek için aylarca iki yıldızı fotoğraflamaya çalışmıştı: Kylie ve Timothee en sonunda bu kaçma kovalamacaya son verdi ve Beyonce konserinde böyle öpüşüp koklaşarak aşlarını dünyaya ilan etti

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Taze aşıklar artık ilişki yaşadıklarını saklamıyorlar ve bir arada görüntü vermekten de kaçmıyorlar. Çift dün New York'ta Novak Djokovic ve Daniil Medvedev arasındaki tek erkekler şampiyonluk maçını izlerken bir kez daha samimi pozlar verdiler.

Aşklarını saklamaktan vazgeçtiler: Ünlü çift sarmaş dolaş
Taze aşıklar Amerika Açık finalini böyle sarmaş dolaş izledi hatta tenis maçından çok birbirleriyle ilgilendiler bile denebilir 

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Maçı yan yana izleyen Kylie Jenner ve Timothee Chalamet’nin sürekli birbirlerine sarıldıkları ve öpüştükleri de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çiftin görüntüleri maçtaki seyirciler tarafından da kaydedilip sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Kylie Jenner’ın sık sık sevgilisi Timothee Chalamet’nin saçlarını okşadığı görüldü.

Kylie'nin "Call Me By Your Name" filminin yıldız oyuncusu Chalamet’yle yaşadığı aşk, geçen yılın sonlarında rapçi sevgilisi ve iki çocuğunun babası Travis Scott’tan ayrıldığından beri yaşadığı ilk ilişki. Travis Scott ve Kylie Jenner kızları Stormi doğduktan sonra ayrılmış sonra yeniden bir araya gelip bir de erkek çocuk sahibi olmuştu.

Aşklarını saklamaktan vazgeçtiler: Ünlü çift sarmaş dolaş
İkili arasında aşk dedikoduları başladığından beri Kylie Jenner'ın yakın çevresi güzel yıldızın Timothee Chalamet ile çok mutlu olduğunu, çiftin birlikte çok eğlendiklerini ancak işleri hemen ciddiye bindirmek istemediklerini söylüyordu

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Timothee Chalamet’nin bugüne kadar en çok ilgi gören ilişkisi ise Johny Depp ile Vanesa Paradis'nin kızı Lily Rose ile yaşadığı aşk oldu. İkili birlikte oynadıkları filmin Cannes Film Festivali'ndeki galasında kırmızı halıya birlikte çıkıp bütün dikkatleri üzerlerine çektiler. Chalamet, daha sonra Meksikalı oyuncu Eiza Gonzales’le de bir ilişki yaşadı ancak çift yollarını kısa süre sonra ayırdı.

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#Kylie Jenner#Timothee Chalamet#Ünlü Çiftler

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