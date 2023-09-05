Aşkın ilk fotoğrafı! Aylardır sevgili oldukları iddia ediliyordu: Konserde böyle yakalandılar

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25 yaşındaki televizyon yıldızı ve kozmetik şirketi patronu Kylie Jenner’la genç kuşağın en beğenilen Hollywood yıldızlarından 27 yaşındaki Timothee Chalamet’nin yeni bir aşka yelken açtıkları iddiası aylardır manşetlerden inmedi.

TMZ'nin haberine göre Kylie ve Timothee nisan başından beri sessizce bir ilişki yaşıyorlar. Ünlü dedikodu sitesi DeuxMoi, ikilinin sevgili olduğu iddiasını ortaya atan ilk magazin sitesi olmuştu. Buna kanıt olarak da ocak ayında Paris Moda Haftası kapsamında Jean-Paul Gaultier defilesinde tanışıp sohbet ettikleri anların görüntüleri yayınlanmıştı.

Kylie ve Timothee'nin birlikte olabileceği iddiası ilk olarak bu görüntüden sonra ortaya atılmıştı

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Birbirlerine tarz olarak pek de yakıştırılamayan çifti tanıştırıp bir araya getireninse Kylie Jenner’ın model ablası Kendall Jenner’dı söylenenlere göre. Kendall Jenner ve Timothee Chalamet’nin arkadaş olduğu biliniyor. Bu ilişki iddiası ortaya çıkar çıkmaz tüm paparazziler doğal olarak genç çiftin peşine düştü.

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet’nin arabaları aylardır sürekli olarak ünlü oyuncunun Beverly Hills'deki evine girip çıkarken böyle görüntüleniyor

Kylie ve Timothee nereye giderlerse gitsinler takip edildiler, peşlerine sürekli olarak fotoğrafçılar takıldı. Herkes bu taze aşıkların bir arada görüntüsünü almak için yarıştı ancak bunu bugüne kadar başaran olmadı. Büyük ipuçları veren birkaç fotoğraf dışında…

Gazeteciler aylardır çifti birlikte görüntüleyebilmek için büyük bir mücadele verdi ancak bu çaba hep sonuçsuz kaldı

Kylie Jenner sürekli olarak camları simsiyah lüks cipiyle Timothee Chalamet’nin Beverly Hills’deki evine girip çıkarken görüntülendi. Arabada değilse de evin civarında gezerken, alışveriş yaparken gazetecilere yakalanıp durdu. Gerek arabasıyla Timothee Chalamet’nin evinin garajına girip çıkarken gerekse bölgede gezerken etrafında hep onu takip eden korumaları olması da dikkatlerden kaçmadı.

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Kaçak aşıkların bu görüntüsü Hollywood Reporter’ın muhabiri Chris Gardner tarafından "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diyerek paylaşıldı

Bir ara Timothee Chalamet’nin Kylie Jenner’ı terk ettiği ve bu aşkın kanıtlanamadan bittiği söylense de çiftin yakın çevresi basına hâlâ birlikte olduklarını fısıldayıp durmuştu. Birbirleriyle görüşmekten çok mutlu oldukları ve birlikte çok eğlendikleri söylenen Kylie ve Timothee işi çok ciddiye bindirmeden flört ediyorlardı anlatılanlara göre.

Kylie ve Timothee videoda derin bir sohbete dalmıştı: Kylie'nin Timothee Chalamet'nin söylediği şeylere kahkahalarla güldüğü de gözden kaçmadı

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Ve aylardır süren bu kaçma kovalamacanın ardından bu aşkın ilk fotoğrafı dün gece geldi! Daha doğrusu iki genç aşık Beyonce’nin Los Angeles’ta verdiği konsere gittiklerinde baş başa eğlenip sohbet ederken oradaki izleyicilerden birine yakalandı. Magazincilerin aylardır uğraştığı görüntüyü konsere gidenler yakalamış; Kylie ve Timothee konser sırasında deyim yerindeyse “cilveleşirken” videoya çekilmişlerdi.

Genç aşıkların bu görüntülerdenb sonra da ilişki yaşadıklarını inkar edip etmeyecekleri merakla bekleniyor

Çiftin videosu The Hollywood Reporter’ın deneyimli muhabiri Chris Gardner tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ve Kylie ve Timothee aşkının ilk kanıtı olarak sunuldu. Şimdiye kadar bu ilişkiyi saklamak için epey çaba gösteren ve konuyla ilgili hiç açıklama yapmayan yıldız isimlerin son görüntülerden sonra söyleyecekleri de merak konusu oldu.

Kylie Jenner ne zaman Timothee Chalamet'nin evinin civarında görünse yüzünü kapatıyor ve etrafında da hep korumaları yer alıyor... ABD basınında geçen hafta çıkan haberlerde çiftin artık dünyanın karşısına el ele çıkıp ilişkilerini açıklamak niyetinde olduklarına dair iddialar yer almıştı

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Kylie Jenner ve Travis Scott, 2017’den 2022’ye kadar büyük bir aşk yaşamıştı. Çiftin 5 yaşında Stormi adında bir kızı ve 1 yaşında Aire adında bir oğlu var. Kylie ve Travis 2019’da ayrılmıştı. Ancak birkaç ay sonra yeniden bir araya gelip bir çocuk sahibi daha oldular. Timothee Chalamet de geçtiğimiz yıllarda Lily-Rose Depp, Eiza Gonzalez ve Lourdes Leon gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı.