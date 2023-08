Aşkları tam gaz devam ediyor: Gizli buluşalım kimseler görmesin!

Haberin Devamı

KYLIE ABLALARINI ŞÖHRET VE SERVET KONUSUNDA GERİDE BIRAKTI

İçine doğduğu Kardashian – Jenner ailesinin en ilgi çekici üyesi olma özelliğini yıllardır elinden bırakmayan Kylie Jenner, elde ettiği ün ve başarıyla yıllardır manşetlerin gediklisi. Ailenin tüm dünya tarafından tanınmasını sağlayan Kardashian’lar realite şovu yayınlanmaya başladığında küçücük bir çocuk olan Kylie artık şöhret bakımından ablalarını bile geride bıraktı.

Kylie Jenner genç yaşında elde ettiği büyük başarı ve her geçen gün büyüttüğü servetiyle büyük bir hayran kitlesi tarafından her adımı takip edilen bir fenomene dönüştü

Ekranların önünde büyüyen Kylie Jenner yıllar içinde (çoğunu hâlâ reddettiği) estetik operasyonlarla görünümünü tamamen değiştirdi. Ailesinin ününden faydalanıp sosyal medyada yüz milyonların takip ettiği büyük bir kişiliğe dönüştü. Sonra da kendisi gibi birçok ünlünün ve ablası Kim Kardashian’ın izinden giderek kendi adını taşıyan markasıyla rekorlar kırıp dünyanın en başarılı iş kadınlarından biri haline geldi.

Kylie Jenner ve Travis Scott yıllarca fırtınalı bir ilişki yaşadı ve iki de çocukları oldu... Kylie Jenner'ın özel hayatıyla ilgili sırlar ve bilgiler de hep bununla sınırlı kaldı

HER ŞEYE RAĞMEN ÖZEL HAYATI KONUSUNDA KETUM KALDI

Aslında tüm hayatını gözler önünde yaşasa ve sürekli sosyal medya paylaşımı yaparak her şeyini takipçileriyle paylaşsa da Kylie Jenner yine de özel hayatını bir şekilde gizli tutmayı başarıyor. En azından bunu deniyor diyelim. Rapçi Travis Scott’la bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisinden 5 yaşında Stormi adında bir kızı ve 1 yaşında Aire adında bir oğlu olan 26 yaşındaki yıldız isim Scott’la yaşadığı aşk bittiğinden beri kendini işine ve çocuklarına adamış gibi.

Kylie yine Timothee'nin evinin yakınında görüldü ve böyle saklandı

Ancak attığı her adım takip edilen ve peşinde sürekli paparazziler gezen Kylie, son birkaç aydır tıpkı kendisi gibi genç kuşağın en başarılı isimlerinden biriyle birlikte. Ya da bu konuyu saklı tutmak için ne kadar uğraşsalar da Kylie Jenner ve Timothee Chalamet bir türlü yakalanmaktan kurtulamıyorlar desek daha doğru olur. Call Me By Your Name filminde oynadığından beri dünya çapındaki şöhretini artıran, son yıllarda en büyük yönetmenlerin gözdesi haline gelen Timothee Chalamet, yakışıklılığıyla genç kadınların kalbini çalıyor. İkili ilk kez Paris Moda Haftası'nda derin bir sohbete dalmışken görüntülenmişti: Aşk söylentileri o günden beri dinmedi

İKİ GÖZDE İSMİN ADI YAN YANA YAZILINCA ORTALIK KARIŞTI!

Kurduğu kozmetik şirketiyle rekorlar kıran ve dünyanın 30 yaşın altındaki en zengin kadını unvanını kazanan Kylie Jenner ve Dune filmiyle yıldızı iyice parlayan Timothee Chalamet’nin adı nisan ayından beri birlikte anılıyor. İkilinin adı yan yana getirildiğinden bu aşk söylentisi adeta interneti kasıp kavuruyor. Onları ideal çift olarak tanımlayanlar da var. Ancak çoğunluk yaptıkları işler, tarzları, yaşam tarzları ve çevrelerindeki insanlara bakarak Kylie ve Timothee’yi “uyumsuz” bir çift olarak değerlendiriyor.

27 yaşındaki Timothee Chalamet, Hollywood'un son yıllardaki yükselen yıldızlarından... Timothee, yakışıklılığı ve başarısıyla kadınların gözdesi

Çiftin yakın çevresinden olduğunu iddia eden bir kaynak daha önce "Entertainment Tonight "a Jenner ve Chalamet'nin ilişkilerini "eğlenceli" ve "sıradan" tuttuklarını söylemişti. "Ciddi bir şey değil ama Kylie Timothee ile takılmaktan ve işin nereye varacağını görmekten keyif alıyor" diyen bu kaynak ortada adı konmuş ciddi bir ilişkiden çok bu iki genç ismin birbirlerini tanımaya çalıştıkları rahat bir ilişkiden bahsetmişti.

"BU AŞK OLMAZ" DİYEN DE VAR BİRBİRİNE YAKIŞTIRAN DA

Henüz dünyanın karşısına el ele çıkmayan ve ilişkilerini resmi olarak ilan etmeyen çift bu aşk dedikodusuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapmadılar. Ancak bu ilişki söylentisini reddetmediler de. İkilinin büyük bir aşk yaşadığından tutun da bir süre gönül eğlendirip ayrıldıklarına dair sayısız haber manşetleri süsledi. Ancak görünen o ki Kylie Jenner ve Timothee Chalamet’nin “kaçamak” aşkı tam gaz devam ediyor.

Kylie Jenner'ın cipi yine Chalamet'nin evine girerken görüldü: Aracın peşinde de Jenner'ın korumalarının aracı yakın takipteydi

Kylie Jenner’ın lüks cipi ve korumalarının onu bir adım geriden takip ettikleri araç bir kez daha Chalamet'nin evinden çıkarken görüldü. İlişkilerini gizli tutmaya kararlı gibi gözüken çift Chalamet'nin Beverly Hills’deki evinde buluşuyor. Kylie Jenner’ın aracı düzenli olarak Chalamet'nin evine girip çıkarken görülüyor. Güzel yıldız sık sık Beverly Hills’de bu evin civarında gezerken fotoğrafçılara yakalanıyor. Kylie Jenner ve Timothee Chalamet neredeyse 5 aydır gizlice buluşuyor ve bunu yaparken de fotorafçılara yakalanıyor: Bu ilişkiye bir isim vermeye hazır olmadıkları belli olan ikili bu aşk iddiaları konusunda ne inkar da ne de itirafta bulundu

SİYAH CAMLI ARACININ İÇİNE SAKLANIYOR, EVİN ÇEVRESİNDE MASKE TAKIP SAKLANIYOR

Ancak son aşkı konusunda ser verip sır vermeyen Kylie, ne zaman Timothee Chalamet’nin evine gitse ve civarda görülse hep daha az dikkat çekmek için elinden geleni yapıyor. Jenner son olarak geçen gün yıldız oyuncunun evinden çıkarken görüntülendiğinde yüzüne maske takmıştı. Bunula da yetinmeyen Jenner, kendisini gölge gibi takip eden güvenliklerini de yanından ayırmamaya dikkat ediyor. Chalamet'nin malikanesine uğradıktan sonra civarda alışverişe çıkan Jenner bu maske ve güvenlik görevlisi önlemini yeterli bulmamış olacak ki bir de fotoğrafçılardan korunmak için yüzünü elleriyle kapıyor.

Kylie, Timothee Chalamet’nin evinin civarında yayan olarak görüntülenince de hep yüzünü saklamaya çalışıyor

Bu siyah camlı arabalarda saklanıp bir yerden bir yere gitmek ya da peşindekileri atlatmak için araç değiştirip dikkat dağıtmak Hollywood yıldızlarının çokça kullandığı, bu yüzden de onların peşine düşen magazincilerin de iyi hakim olduğu bir taktik. İki ünlü isim bu taktiği kullansalar da paparazziler durumun farkında oldukları için onların peşinden ayrılmıyor. Sonuç olarak peş peşe çekilen fotoğraflar Kylie Jenner’ın birden fazla kez Timothee Chalamet’nin evine gittiğini gösteriyor. Ve bu aşk dedikoduları kimse tarafından doğrulanmasa da herkes haklı olarak aynı soruyu soruyor: “Ortada bir aşk yoksa Kylie'nin sürekli olarak Timothee'nin evinde ne işi var?”