Ünlü şarkıcı evinin küvetinde ölü bulunmuştu… 2 yaşındaki oğlu sorumlulara dava açtı!

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Geçen yıl 5 Kasım’da, saatler öğlene yaklaşırken Los Angeles’ta 911’i arayan kişi bir ‘küvette boğulma’ vakasını haber veriyordu titreyen bir sesle. Olay yerine sevk edilen polisler bir cinayet ya da suç delili bulamamışlardı ancak daha polis sirenleri susmadan tüm ABD medyası çoktan ihbarın yapıldığı eve ulaşmıştı bile.

Aaron Carter'ın geçen yıl trajik şekilde ölmesinin ardından geride nişanlısı ve oğlu Prince kaldı... Küçük bebek 1. yaş gününü babası öldükten sonra kutlamıştı

Haber başlıklarında ‘’Ünlü pop ikonu ve Backstreet Boys şarkıcısı Nick Carter'ın kardeşi 34 yaşındaki Aaron Carter, Lancaster, California'daki evinde 'küvetinde ölü bulundu'.’’ yazıyordu. Ünlü şarkıcının ölüm sebebi hayatını kaybetmesinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra açıklandı. Otopsi raporuna göre Aaron Carter'ın ölümüne boğulması sebep olmuştu.

Çocuk yıldız olarak ünlenen Aaron Carter ilerleyen yıllarda bağımlılık sorunlarıyla mücadele etmişti: Carter, hayatını kaybetmeden birkaç sene önce verdiği röportajda çoklu kişilik bozukluğu, şizofreni, akut anksiyete ve manik depresyon teşhisi aldığını itiraf etmişti

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Ancak yapılan incelemede Carter’ın boğulmadan önce birçok ilacı karıştırarak içtiği ve bu ilaçların etkileri sebebiyle kendinden geçtiği anlaşıldı.Aaron Carter’ın otopsi raporunda, ölüm şekli kaza olarak belirlense de ünlü şarkıcının küvette bulunduğu sırada suyun altına kayarak etkisiz hale geldiği ve aldığı ilaçların etkisiyle boğulduğu iddia edildi.

Carter'ın nişanlısı Melanie Martin, küçük oğulları prince adına doktor ve eczacıları usçayan bir dava açtı... Ünlü şarkıcıya reçete edilen ve satılan ilaçların ölümüne yol açtığı düşünülüyor

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Aaron Carter hayatını kaybettiğinde Melanie Martin’le nişanlıydı. Çiftin Prince adındaki oğlu ise babasının ölümünden sadece birkaç hafta sonra birinci yaş gününü kutlamıştı. Melanie Martin, Aaron Carter’ın ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşamış ve kendini Carter’ın emaneti olarak gördüğü küçük oğullarını büyütmeye adayacağını söylemişti.

Ünlü şarkıcının oğlu Prince yakında iki yaşına basacak... Küçük çocuğun annesi onun adına dava açarak Aaron Carter'ın ölümüne yol açan ilaçlara erişmesini sağlayanların ceza almasını talep etti

ABD basınının ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre Aaron Carter’ın evindeki küvette ölü bulunmasından yaklaşık bir yıl sonra, oğlu Princeton'ın annesi Melanie Martin tarafından onun adına haksız ölüm davası açıldığı ortaya çıktı. Annesinin onun adına açtığı davada kısa bir süre sonra 2. yaş gününü kutlayacak Prince babasının ölümünden doktorların ve eczanelerin sorumlu olduğunu iddia ediyor.

İlk albümünü 9 yaşında çıkaran çocuk yıldız Aaron Carter, Backstreet Boys’un vokali erkek kardeşi Nick Carter’la olan kavgalarıyla akıllarda yer etmişti. Tıpkı Brittney Spears’ın başına geldiği gibi ağabeyi Nick de Aaron’u yasal olarak kontrol altında tutmak ve vesayetine almak için bir mücadeleye girişmişti ve iki kardeş yıllar süren bu kavga yüzünden birbirleriyle görüşmedi.

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Aaron Carter’ın nişanlısı ve oğlu Prince’in annesi Melanie Martin tarafından Prince’in adına açılan dava ünlü şarkıcıya muhakeme ve akıl sağlığını etkileyen ilaçları uygunsuz bir şekilde reçete edildiği ve satıldığı söyleniyor. Mahkemeye sunulan belgelere göre doktorların Aaron Carter’a herhangi bir tıbbi gerekçe olmaksızın hidrokodon, oksikodon ve alprazolam reçete ettikleri iddia ediliyor.

2 yaşındaki oğlu tarafından açılan dava Aaron Carter’a yazılan ve satılan ilaçların sağlığını olumsuz etkilediği ve özellikle de "Carter'ın bilinen ruh sağlığı geçmişi ve psikiyatrik durumuyla birleştiğinde" ölümüne yol açtığı iddia ediliyor. Ünlü şarkıcı 5 Kasım 2022'de, 34 yaşındayken, evindeki küvette hizmetçisi tarafından ölü bulunmuştu.