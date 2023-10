Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry 54 yaşında hayatını kaybetti!

Haberin Devamı

Matthew Perry’nin ani ölüm haberi gösteri dünyasını yasa boğdu. Perry'nin Los Angeles, Pacific Palisades'teki evinde boğularak öldüğü, aralarında aktörün bir temsilcisi ve emniyet güçlerinin de bulunduğu kaynaklar tarafından NBC News'e bildirildi. Resmi bir ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, burada oynadığı Chandler rolüyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Matthew Perry henüz 54 yaşındaydı. Yıldız oyuncunun evindeki jakuzide boğularak öldüğü bildiriliyor.

Matthew Perry’nin 54 yaşında hayatını kaybetmesi hayranlarını ve Hollywood'daki dostlarını yasa boğdu

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Kolluk kuvvetleri kaynakları aktörün Los Angeles'taki evinde ilk müdahale ekiplerinin kalp durması nedeniyle olay yerine çağrılmasının ardından ölü bulunduğunu söyledi. Kaynaklar Matthew Perry’nin evdeki jakuzide bulunduğunu ancak olay yerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadığını ve cinayete dair bir belirti olmadığını söyledi.

Friends dizisinin yapımcısı Warner Bros’tan yapılan açıklamada "Onun komedi dehasının etkisi dünyanın dört bir yanında hissedildi ve mirası pek çok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Bugün yürek parçalayıcı bir gün ve ailesine, sevdiklerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz" denildi.

Matthew Perry, Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On'daki küçük rollerin ardından Friends'te alaycı ve nevrotik Chandler Bing rolünü üstlendi. New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan komedi kısa sürede bir fenomene dönüşerek birden fazla Emmy ödülü kazandı ve rekor izlenme oranlarına ulaştı.

Dizinin 2004’teki final bölümü ABD'de 52 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak 2000'li yılların en çok izlenen TV dizisi bölümü olmuştu. Matthew Perry, Friends dizisiyle yakaladığı şöhretin ardından uzun süre alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş ve bu sıkıntılarıyla ilgili samimi açılamalar yapmıştı.

Perry, Friends dizisiyle ünlendiğinden beri alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla boğuştu hatta bu yüzden ölümden bile döndü... Usta aktör bu mücadelesini anlattığı kitabını geçen yıl çıkarmıştı

SON PAYLAŞIMINI DA JAKUZİDEN YAPMIŞ

Aktörün yakın çevresi onun son zamanlarda bu alışkanlıklarından uzaklaştığı ve iyi durumda olduğunu ifade ettiler. Perry’nin Friends dizisinden ve başka projelerde birlikte çalıştığı arkadaşları büyük bir şok yaşıyor. Öte yandan yıldız oyuncunun son Instagram gönderisinde de evindeki jakuzide çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı ve altına “Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu? Ben Mattman'” yazdığı ortaya çıktı.

Evli ve çocuk sahibi olmayan Perry'nin uzun bir uyuşturucu ve alkol bağımlılığı geçmişi vardı.

Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan Perry’nin uzun yıllara dayanan bir uyuşturucu ve alkol bağımlılığı geçmişi vardı. Ünlü oyuncu geçen yıl yayınlanan "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" (Arkadaşlar, Sevgililer ve Büyük Korkunç Şey) başlıklı anı kitabında bağımlılıkla on yıllardır süren savaşını anlatmıştı.

Matthew Perry 54 yıllık yaşamı boyunca 15 kez rehabilitasyona girdi, alkol ve opioid kullanımı nedeniyle mide zarında oluşan hasarı hafifletmek için ise 14 kez ameliyat geçirdi. Usta aktör, 2018 yılında mide-bağırsak perforasyonu nedeniyle neredeyse öldüğünü anlatmıştı.

"ECMO makinesi denilen, kalbiniz ve ciğerleriniz için tüm solunumu yapan bir şeye bağlandım. Ve buna Hail Mary deniyor. Kimse bundan sağ çıkamaz."

DOKTORLAR YAŞAMA ŞANSININ ÇOK AZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Perry bu ölüm tehlikesinin ardından İki hafta komada ve beş ay hastanede kaldı. Ayrıca dokuz ay boyunca kolostomi torbası kullanmak zorunda kaldı. Matthew Perry geçen yıl kitabı için verdiği bir tanıtım röportajında "Doktorlar aileme yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söylediler" demişti.

Geçen yıl Perry, yıllar boyunca ayık kalmak için 9 milyon dolara yakın para harcadığını ve sonunda zafere ulaştığını duyurmuştu. Yıldız oyuncu Mayıs 2021'den beri uyuşturucu ve alkol kullanmıyordu.