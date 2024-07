Bir diziyle hafızalara kazınmıştı... Ünlü oyuncudan acı haber geldi

Haberin Devamı

Önce meme kanserine yakalandığını açıklayan, ardından hastalığın vücuduna yayıldığı ortaya çıkan Doherty, 53 yaşında, bu dünyadaki serüvenini tamamladı.

Shannen Doherty'nin acı haberini uzun zamandır birlikte çalıştığı sözcüsü Leslie Sloane duyurdu.

Sloane, People dergisine yaptığı açıklamada "Shannen Doherty'nin vefatını üzüntüyle doğruluyorum" dedi ve yıldızın, 13 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doherty, 90'ların ünlü dizisi Beverly Hills 90210 ile hafızalara kazınmıştı.





Haberin Devamı

SON NEFESİNİ VERİRKEN SEVDİKLERİ YANINDAYDI

Leslie Sloane, "Fedakar kız evladı, kız kardeş, arkadaş" diye tanımladığı Shannen Doherty'nin, son nefesinde etrafının ailesi ve sevdikleriyle sarılı olduğunu belirtti. Sloane, Doherty'nin ailesinin, bu zor günlerde özel hayatlarına saygı duyulmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Shannen Doherty, 1990'ların popüler dizilerinden Beverly Hills 90210'da Brenda Walsh karakterini canlandırarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapmıştı.

Doherty, 2015 yılında meme kanserine yakalandığını duyurdu. Tedavisini sürdürürken bir yandan da kariyerini bırakmadı. Bir süreliğine hastalığı gerileyen Doherty, iki yıl sonra kanserin nüksettiğini açıkladı.

Geçen yıl da kanser beynine sıçradığı için Doherty, büyük bir operasyon da geçirdi. Ünlü yıldız bütün bu yaşadıklarını kendi hazırlayıp sunduğu Let's Be Clear adlı podcast yayınında samimi şekilde anlattı.

Bu dönemde kocası Kurt Iswarienko'nun kendisini aldattığını da açıklayan Doherty, evliliğini bitirme kararı aldı.

Hayatının bu döneminde bir de boşanmayla uğraşmak istemediğini ancak yaşadıklarının kendisini bu karara yönlendirdiğini gizlemedi.

Haberin Devamı

2015 YILINDA MEME KANSERİNE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Shannen Doherty, 2015 yılından bu yana kanserle mücadele ediyordu. İlk olarak meme kanserine yakalandığını açıklayan yıldız, bundan bir yıl sonra da hastalığın lenflerine ve omurgasına geçtiğini duyurdu.

Bunun ardından da sekiz doz kemoterapi ve radyoterapi tedavisi aldı. 2017 yılında ise hayranlarına güzel bir haber verdi, tümörün gerilediğini belirtti.

Fakat 2020 yılında konuk olduğu Good Morning America adlı programda hastalığın artık dördüncü evreye geçtiğini belirtti.

Doherty, bütün bu süreç içinde hastalıkla mücadelesini ve hayata bakışının nasıl değiştiğini hem sosyal medyada hem katıldığı programlarda anlattı. 2020 yılında Elle dergisine verdiği bir röportajda kendini çok sağlıklı hissettiğini ve daha 10-15 yıl yaşayacağını düşündüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Doherty o röportajda Daha 10 ya da 15 yıl yaşayacak gibi hissederken sevdiklerimle ilişkilerimi kesmek de kolay değil" dedi.

KÜÇÜK ANLARA DEĞER VERMEYİ ÖĞRENDİM: Shannen Doherty, hastalığa yakalandıktan sonra hayata bakışının nasıl değiştiğini de anlattı. Oyuncu "Hayatımdaki bütün küçük anlara büyük değer vermeye çalışıyorum." Oyuncu, birçok insanın böyle şeyleri görmediğini de ekledi. "Küçük şeyler beni büyülüyor" diye de ekledi.





HASTALIĞINA RAĞMEN KARİYERİNE VEDA ETMEDİ

ABC kanalında yayınlanan "Nightline" programına katılan oyuncu, kanser teşhisinin oyunculuk kariyerini aksatmadığını vurguladı. " Tüm bu çalışmalar sayesinde hayatta bir amacı olduğunu hissettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Doherty, Juju Chang’e verdiği röportajda da hastalığa yaklaşımı hakkında şunları söyledi: "Çalışmak benim için her zaman çok tatmin ediciydi. Ama bir bakıma daha da tatmin edici hale geldi. Dördüncü evre kanser teşhisi konan birçok insan, bir şekilde siliniyor. Hiç çalışamayacakları veya tam kapasite çalışamayacakları varsayılıyor. Bu doğru değil. İnsanların bu varsayımları bırakıp, bize bu düşüncenin bir yanılgı olduğunu gösterme şansı vermeleri, gerçekten istediğim bir şey.”

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu ameliyat masasında aldatılmış: O canıyla uğraşırken kocası yeni sevgili bulmuş Haberi görüntüle

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Tam adı Shannen Maria Doherty olan oyuncu, çocukluk çağlarından beri kamera karşısında. İlk olarak 11 yaşındayken Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizide Jenny Wilder karakterini canlandırdı Doherty.Yine çocukken Girls Just Want to Have Fun, Our House gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Haberin Devamı

Shannen Doherty'nin kariyerinin zirvesine çıkmasını sağlayan ise Beverly Hills, 90210 adlı dizi oldu. Bundan önce rol aldığı Heathers ise yine onun kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Orada dikkat çektikten sonra Beverly Hills, 90210 için kamera karşısına çıkmaya başladı.

BİR DÖNEM HOLLYWOOD'UN KÖTÜ KIZIYDI: Shannen Doherty, şöhretinin zirvesinde olduğu 1990'ların başında "Hollywood'ün kötü kızı" olarak anılıyordu. Hatta People dergisi tarafından "Hollywood'un ikonik kötü kızı" olarak tanımlanmıştı. Yine 90'ların ilk yarısında Doherty ile rol arkadaşları arasında yaşanan tartışmalar, kavgalar sık sık basının gündeminde yer alıyordu.





MUTLULUĞU BULDU AMA YİNE KAYBETTİ

Shannen Doherty'nin özel hayatı da oldukça çalkantılı bir şekilde geçti. Ünlü oyuncu ilk evliliğini meslektaşı George Hamilton'ın oğlu Ashley ileyaptı. Fakat 1993'te başlayan bu evlilik bir yıl sonra bitti. Doherty daha sonra 2002 ile 2003 arasında Pamela Anderson'ın da eski eşi olan Rick Solomon ile evli kaldı. 2011'de hayatını fotoğrafçı Kurt Iswarienko ile birleştirdi. Fakat tam her şey yolunda gidiyor diye düşünülürken o konuda da kötü haber geldi.

Shannen Doherty, geçtiğimiz nisan ayında ise özel hayatıyla ilgili kötü bir gelişmeyi duyurdu. Kocasından boşanacağını hayatının en zor döneminde yuvasını dağıtmak zorunda kaldığını açıkladı. 2011 yılında evlendiği üçüncü eşi fotoğrafçı Kurt Kurt Iswarienko'ya boşanma davası açtığını açıkladı.

Ünlü oyuncu bugüne kadar üç kez evlenip boşandı. İlk evliliğini 1993'te Rick Solomon ile yaptı. Bu evlilik sadece bir yıl sürdü.

Ardından 2002 'de Ashley Hamilton ile yine bir yıl süren bir evlilik gerçekleştirdi. Kurt Iswarienko ile 2011 yılında hayatını birleştirmişti. Bu ihanetin ardından hemen ona şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

Bir dönemin ünlü dizisi Beverly Hills, 90210 ila hafızalara kazınan Shannen Doherty, bu üçüncü boşanmasında sorumluluğun bir kısmını da üstlendiğini saklamadı. Kansere yakalanmanın evliliğine darbe vurduğunu söyledi.