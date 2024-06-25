Ã–nce kanser oldu, yetmedi aldatÄ±ldÄ±... Sonunda hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken parasÄ±z kaldÄ±

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Son beÅŸ yÄ±lÄ±nÄ± kanserle boÄŸuÅŸarak geÃ§irdi bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Tam da Ã¶nemli bir ameliyat geÃ§ireceÄŸi sÄ±rada bir anda kocasÄ±nÄ±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

Ã–nce ameliyatÄ±nÄ± oldu, sonra iyileÅŸti. Ama baktÄ± ki evliliÄŸinin kurtulmasÄ±nÄ±n imkanÄ± yok. O da hayatÄ±nÄ±n bu zor dÃ¶neminde yeni bir sorun yaÅŸamak istemese de sadakatsiz kocasÄ±ndan boÅŸandÄ±.

Sonra yeniden hayata dÃ¶rt elle sarÄ±ldÄ±. Fakat bu kez de beklemediÄŸi bambaÅŸka bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. VarÄ±nÄ± yoÄŸunu tedaviye harcadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu kez de parasÄ±z kaldÄ±!

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BÃœTÃœN BÄ°RÄ°KÄ°MÄ°NÄ° HAYATA TUTUNMAK Ä°Ã‡Ä°N HARCADI

ArdÄ± ardÄ±na bu tÃ¼rden zorluklar yaÅŸayan bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± Beverly Hills 90210 adlÄ± diziyle Ã¼nlenen Shannen Doherty.

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Ã–nce meme kanserine yakalanan sonra da bÃ¼tÃ¼n bedenine yayÄ±lan hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele eden Doherty, bir sÃ¼re Ã¶nce Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kocasÄ± Kurt Iswarienko'dan boÅŸandÄ±.

HakkÄ±ndaki iddialara gÃ¶re de bÃ¼tÃ¼n birikimini hayata tutunmak iÃ§in harcayan 53 yaÅŸÄ±ndaki Doherty, parasÄ±z kaldÄ±!

Son beÅŸ yÄ±ldÄ±r kanserle savaÅŸan Shannen Doherty'nin yine de mÃ¼cadeleden vazgeÃ§mek gibi bir niyeti yok.

US Magazine'in haberine gÃ¶re Doherty, tedavisini sÃ¼rdÃ¼rebilmek iÃ§in boÅŸandÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± Iswarienko'dan maddi destek talebinde bulundu.

SAÄžLIK SORUNU NEDENÄ°YLE Ã‡ALIÅžAMAZ OLDU

Derginin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Doherty, eski kocasÄ±ndan ayda 15 bin 343 dolar nafaka talep ediyor. AyrÄ±ca boÅŸanma sÄ±rasÄ±ndaki hukuksal masraflarÄ±nÄ± da geri Ã¶demesini bekliyor.

Derginin haberine gÃ¶re Shannen Doherty, hastalÄ±kla mÃ¼cadele ederken bir yandan da hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek maddi kaynaklarÄ± tÃ¼kenmek Ã¼zere olduÄŸu iÃ§in bÃ¶yle bir talepte bulundu.

Bu konuda yasal yollara baÅŸvuran Doherty'nin "sÃ¼ren saÄŸlÄ±k problemi nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yakÄ±n gelecekte bu konuda bir geliÅŸme olmayacaÄŸÄ±nÄ±" belirterek maddi destek ihtiyacÄ± hissettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

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Doherty'nin iddiasÄ±na gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncunun son dÃ¶nemdeki gelirinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ rol aldÄ±ÄŸÄ± Charmed adlÄ± yapÄ±mdan geliyor.

BOÅžANDIÄžI KOCASINDAN NAFAKA TALEP ETTÄ°

Fakat yasal belgelerde belirttiÄŸine gÃ¶re yapÄ±mÄ±n 30 Haziran 2024 tarihinden sonra herhangi bir platformda yayÄ±nlanmasÄ± da planlanmÄ±yor.

Bu da Shannen Doherty'nin gelir kaynaÄŸÄ±nÄ±n kesilmesiÂ anlamÄ±na geliyor. Oyuncu da bu durumu yasal dokÃ¼manlarda "Maddi gelirim dramatik bir ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼yor" diyerek ifade etti.

Shannen Doherty, tedavisinin sÃ¼rebilmesi iÃ§in boÅŸandÄ±ÄŸÄ± kocasÄ±nÄ±n kendisine nafaka Ã¶demesi gerektiÄŸini savundu.

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53 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana kanser tedavisi gÃ¶rÃ¼yor. Ã–nce meme kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Doherty'nin hastalÄ±ÄŸÄ± sonra da vÃ¼cuduna yayÄ±ldÄ±. Son olarak da beynine sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±.

Doherty, bu sÃ¼reÃ§te sadece hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele etmedi. Bunun yanÄ± sÄ±ra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Kurt Iswarienko'dan da boÅŸandÄ±.

Daha geÃ§en yÄ±l, "Ben beyin ameliyatÄ± olmak iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±ÄŸÄ±mda beni aldattÄ±" diyerek baÅŸÄ±na gelenleri de anlatmÄ±ÅŸtÄ± zaten.

Bu konudaki geliÅŸmeleri geÃ§en yÄ±l kendi hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu Let's Be Clear With Shannen Doherty adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda kelimelere dÃ¶ktÃ¼.

BOÅžANMANIN ARDINDAKÄ° GERÃ‡EK NEDEN

GeÃ§en yÄ±l boÅŸanma kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Doherty bunun nedenini de programÄ±nda aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k anlattÄ±.

BoÅŸanma haberini Ã¶nce nedenini kendine saklayarak duyurdu Doherty,

SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla "Åžu dÃ¶nemde boÅŸanmak en son isteyeceÄŸim ÅŸeydi. Ama Ã¶yle gerekti. Bana baÅŸka seÃ§enek bÄ±rakÄ±lmadÄ±" diyerek konuyu Ã¼stÃ¼n kÃ¶rÃ¼ ifade eden oyuncu, bu kez gerÃ§eÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±.

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Doherty'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kendisi yoÄŸun tedavi sÃ¼reciyle boÄŸuÅŸurken kocasÄ± Kurt Iswarienko, onu aldattÄ±. Ãœstelik de oyuncunun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kocasÄ±nÄ±n bu gizli iliÅŸkisi tam iki yÄ±ldÄ±r sÃ¼rÃ¼yordu.

Ãœstelik Doherty, canÄ±nÄ± Ã§ok yakan bu ihaneti tam da beynindeki tÃ¼mÃ¶rÃ¼n alÄ±nmasÄ± iÃ§in ameliyat masasÄ±na yatmadan hemen Ã¶nce keÅŸfetti.

"O sabah erken saatte ameliyata girdim. Ve sonrasÄ±nda da evliliÄŸimin aslÄ±nda bitmiÅŸ olduÄŸunu fark ettim. Kocam iki yÄ±ldÄ±r baÅŸkasÄ±yla iliÅŸki yaÅŸÄ±yordu" diye ifade etti o sÃ¼reci.

14 YIL BÃœTÃœN KALBÄ°YLE ONU SEVMÄ°Åž

"Kocam gitmek istedi ve ben ameliyat olurken onun yanÄ±mda olmasÄ±nÄ± isteyemezdim. GÃ¼nÃ¼n sonunda, 14 yÄ±ldÄ±r bÃ¼tÃ¼n kalbimle sevdiÄŸim biri tarafÄ±ndan hiÃ§ sevilmediÄŸini hissettim" diyerek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Shannen Doherty.

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Bir yandan bÃ¼yÃ¼k saÄŸlÄ±k kriziyle boÄŸuÅŸurken bir yandan da boÅŸanma konusunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmenin Ã§ok zor bir durum olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi oyuncu.

Shannen Doherty, ocak ayÄ±nda beynindeki tÃ¼mÃ¶rÃ¼n alÄ±nmasÄ± iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±. Biraz toparlandÄ±ktan sonra da boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±.

Bu arada baÅŸka bir adÄ±m daha attÄ± Doherty. Bu konuda kocasÄ±yla konuÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Hatta bunu takÄ±ntÄ± haline getirdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

"EÄŸer biriyle 14 yÄ±l birlikte oluyorsanÄ±z ve onu aldatÄ±yorsanÄ±z bu kiÅŸi ne kadar incinse de gerÃ§eÄŸi bilmeyi ham etmiyor mu?" diye konuÅŸtu. Bu arada sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu iliÅŸkiyi yÃ¼rÃ¼temediÄŸi iÃ§in kendini de suÃ§ladÄ±.

Doherty sÃ¶zlerinin arasÄ±nda "Ã¶teki kadÄ±nla konuÅŸtuÄŸunu da" itiraf etti.

ÃœÃ‡ÃœNCÃœ EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° DE HÃœSRANLA BÄ°TTÄ°

ÃœnlÃ¼ oyuncu bugÃ¼ne kadar Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸandÄ±. Ä°lk evliliÄŸini 1993'te Rick Solomon ile yaptÄ±. Bu evlilik sadece bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

ArdÄ±ndan 2002 'de Ashley Hamilton ile yine bir yÄ±l sÃ¼ren bir evlilik gerÃ§ekleÅŸtirdi. Kurt Iswarienko ile 2011 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirmiÅŸti. Bu ihanetin ardÄ±ndan hemen ona ÅŸiddetli geÃ§imsizlik nedeniyle boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±.

Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ dizisi Beverly Hills, 90210 ila hafÄ±zalara kazÄ±nan Shannen Doherty, bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ boÅŸanmasÄ±nda sorumluluÄŸun bir kÄ±smÄ±nÄ± da Ã¼stlendiÄŸini saklamadÄ±. Kansere yakalanmanÄ±n evliliÄŸine darbe vurduÄŸunu sÃ¶yledi.

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