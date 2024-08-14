Ä°yileÅŸme hediyesi gizli nikÃ¢h olmuÅŸ.... ÃœnlÃ¼ oyuncu kanseri yenmiÅŸti: Ne acÄ±lardan sonra kuruldu bu yuva

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Ä°ÅŸte bunlardan biri bu yÄ±lÄ±n Oscar gecesinde Ã¼zerinde ÅŸÄ±k kÄ±yafeti, yanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±yla kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ktan sadece birkaÃ§ gÃ¼n sonra yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼msemenin ardÄ±nda nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele gizli olduÄŸu da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.Â

GÃ¼zel oyuncu, hiÃ§ beklemediÄŸi bir anda kanser olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmiÅŸti...

Ä°lk bÃ¼yÃ¼k ÅŸoku atlattÄ±ktan sonra da tedaviye baÅŸladÄ±. O sÃ¼reÃ§te iki memesi birden alÄ±ndÄ±. Bir yandan bunun yarattÄ±ÄŸÄ± psikolojik yÄ±kÄ±m, diÄŸer yandan kÃ¼Ã§Ã¼k bebeÄŸi iÃ§in hastalÄ±ÄŸa meydan okuma sÃ¼reci...

Derken hepsi gÃ¼zel oyuncu iÃ§in geride kaldÄ±... Ã–nce hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yendi, sonra da uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu niÅŸanlÄ±sÄ±yla gizlice evlendi. Åžimdi hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hem de Ã¶zel hayatÄ± kontrol altÄ±nda.

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EL ELE MÃœCADELE ETMÄ°ÅžLERDÄ°: ÃœNLÃœ Ã‡Ä°FTTEN MUTLU HABER GELDÄ°

GenÃ§ oyuncu Olivia Munn'un hikayesini hatÄ±rlayanlar vardÄ±r elbette. Komedyen ve yazar John Mulaney ile niÅŸanlÄ± olan 44 yaÅŸÄ±ndaki Munn, bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda gizlice meme kanseriyle savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

HiÃ§ beklemediÄŸi bir anda hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Munn, sonradan bÃ¼tÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da hem sosyal medya hesabÄ±ndan hem de verdiÄŸi rÃ¶portajlarda ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla anlattÄ±.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi Olivia Munn ile Mulaney'den mutlu haber geldi. El ele kanseri yenen Munn ve Mulaney, meÄŸer bir ay Ã¶nce gizlice evlenmiÅŸ!

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SÃ–YLENTÄ°LERÄ° DOÄžRULADI... YÃœZÃœÄžÃœNÃœ KAMERALARA GÃ–STERDÄ°Â

41 yaÅŸÄ±ndaki John Mulaney, bu durumu da konuk olduÄŸu Late Night With Seth Meyers adlÄ± programda aÃ§Ä±kladÄ±.

Olivia Munn'un annesi Kim'in de konuklarÄ± arasÄ±nda olduÄŸu programda Mulaney, karÄ±sÄ±yla evliliÄŸinin simgesi olan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de kameralara gÃ¶sterdi.

John Mulaney "Bu hayatÄ±mÄ±n en harika zamanÄ±" diye konuÅŸtu. Sonra da eÅŸinin VietnamlÄ± kÃ¶klerine gÃ¶nderme yaparak "GeniÅŸ bir VietnamlÄ± aileden biriyle evlenmek bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ±m en eÄŸlenceli ÅŸeylerden biri" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

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Mulaney, kayÄ±nvalidesi Kim'in de kendisiyle birlikte olduÄŸunu ve seyirciler arasÄ±nda oturduÄŸunu belirterek "Bayan Kim, bu gece burada benimle birlikte. GeldiÄŸi iÃ§in Ã§ok mutluyum" dedi.

Mulaney ile birlikte eÅŸi Olivia'nÄ±n annesi Kim de programÄ±n Ã§ekildiÄŸi stÃ¼dyoya gitti. DamadÄ±nÄ± konuklar arasÄ±ndan izledi.Â





GEÃ‡EN AY EVLÄ°LÄ°K SÃ–YLENTÄ°LERÄ° Ã‡IKMIÅžTIÂ

Olivia Munn ile John Mulaney'in evlendiÄŸi hakkÄ±ndaki sÃ¶ylentiler ilk olarak geÃ§en ay duyulmuÅŸtu. Fakat Ã§ift, baÅŸlarda bu konuyla ilgili suskun kalmayÄ± tercih etti.

Sonra da Mulaney, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda sÃ¶ylentileri doÄŸruladÄ±..

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Bu arada Ã§iftin 2021 doÄŸumlu Malcolm adÄ±nda bir oÄŸlu olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

MEME KANSERÄ°NÄ° ATLATTI

Olivia Munn; birkaÃ§ ay Ã¶nce atlattÄ±ÄŸÄ± meme kanseri nedeniyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. GÃ¼zel oyuncu hastalÄ±kla savaÅŸÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.

Munn, bu yÄ±l Oscar tÃ¶reninde Mulaney ile birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±na sergilediÄŸi gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸken birkaÃ§ gÃ¼n sonra baÅŸÄ±na gelenleri kendisi anlattÄ±.

Munn, geÃ§en bir yÄ±lÄ± meme kanseriyle boÄŸuÅŸarak geÃ§irdiÄŸini ve bu sÃ¼reÃ§te dÃ¶rt kez ameliyat olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Olivia Munn, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± testler sonucunda kanser geni taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bu hastalÄ±ÄŸa yakalanmanÄ±n kendisi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k olduÄŸunu gizlemedi.

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GÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re geÃ§en yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±nda hem kendisi hem de kÄ±z kardeÅŸi kansere yakalanma riski olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in testi yaptÄ±rdÄ±.

SonuÃ§ta iki kardeÅŸin de yÃ¼zde 90 bÃ¶yle bir risk taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Yani testin sonucu negatif Ã§Ä±ktÄ±.

Bununla yetinmeyen Olivia Munn bir de mamografi Ã§ektirdi. Orada da sonuÃ§ temiz Ã§Ä±ktÄ±. Tam kÄ±z kardeÅŸiyle saÄŸlÄ±klÄ± olmalarÄ±nÄ± kutladÄ±ktan sadece iki ay sonra ise Munn, meme kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.





10 AYDA DÃ–RT AMELÄ°YAT GEÃ‡Ä°RDÄ°

Olivia Munn, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "GeÃ§en on ay iÃ§inde dÃ¶rt kez operasyon geÃ§irmek zorunda kaldÄ±m. GÃ¼nlerimin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yatakta geÃ§irdim. Sonra da kanserle ilgili hayal edebileceÄŸimden bile Ã§ok fazla ÅŸey Ã¶ÄŸrendim."

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Olivia Munn, sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde bu sÃ¼reÃ§te sadece iki kez aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu durumu da "SanÄ±rÄ±m aÄŸlamak iÃ§in zaman yokmuÅŸ gibi geldi bana. Odak noktam daraldÄ± ve aÃ§Ä±k fikirli kalma yeteneÄŸimi yitirmeme neden olacak duygularÄ±mdan arÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m."

Olivia Munn, hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya fazla yansÄ±tmamayÄ± tercih etti. Enerjisi olduÄŸunda ve oÄŸlunu parka gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ zaman insanlarÄ±n kendisini gÃ¶rmesine izin verdi.

Munn sosyal medya mesajÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± insanlarla paylaÅŸabilmek iÃ§in de bazÄ± zorluklarÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸini yazdÄ±.





Ä°KÄ° MEMESÄ° DE ALINDI

Olivia Munn, aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re nadir gÃ¶rÃ¼len ama Ã§abuk ve hÄ±zlÄ± geliÅŸen Luminal B tipi meme kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ãœstelik sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hastalÄ±k iki memesinde de yer etmiÅŸti. Biyopsiden 30 gÃ¼n sonra her iki memesi de operasyonla alÄ±ndÄ±.

Fakat Munn, yine de kendini ÅŸanslÄ± hissediyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kanseri Ã§ok fazla zaman ve seÃ§enek bulunan bir sÃ¼reÃ§te fark edildi.

GÃ¼zel oyuncu paylaÅŸÄ±mÄ±nda bu hastalÄ±kla gÃ¼nÃ¼n birinde yÃ¼zleÅŸecek olan her kadÄ±nÄ±n kendisiyle aynÄ± olanaklara sahip olmasÄ±nÄ± dilediÄŸini de satÄ±rlarÄ±na ekledi.

PaylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± baÅŸta doktorlar ve arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere tedavi sÃ¼resince kendisine destek olan herkese teÅŸekkÃ¼r ederek bitirdi gÃ¼zel oyuncu.





OÄžLUNUN FOTOÄžRAFI HEP YANINDAYDI

Olivia Munn, her dÃ¶rt operasyonunda da oÄŸlu Malcolm'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± yanÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. "Her operasyon Ã¶ncesinde oÄŸlumun Ã§erÃ§eveli bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± baÅŸ ucuma koydum. BÃ¶ylece her seferinde uyanÄ±p gÃ¶zlerimi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mda gÃ¶zlerimin gÃ¶receÄŸi ilk ÅŸey o oldu."

Olivia Munn'un bu hastalÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra sosyal medyada da bir tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. BazÄ± kiÅŸiler gÃ¶ÄŸÃ¼s implantlarÄ±nÄ±n meme kanserine yol aÃ§abileceÄŸini bu yÃ¼zden yasaklanmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

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SEVGÄ°LÄ°SÄ° DE MÃœCADELESÄ° Ä°Ã‡Ä°N TEÅžEKKÃœR ETTÄ°

Olivia Munn ile John Mulaney, 2021 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikteler. Ã‡iftin iki yaÅŸÄ±nda Malcolm adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

Mulaney de sevgilisinin hastalÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra Olivia Munn'un paylaÅŸÄ±mÄ±na "Bu kadar iyi savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±n ve bizim iÃ§in orada olduÄŸun iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler. Malcolm ve ben sana hayranÄ±z" diye yorum yazdÄ±.

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