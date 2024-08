Ä°yileÅŸme hediyesi gizli nikÃ¢h olmuÅŸ.... ÃœnlÃ¼ oyuncu kanseri yenmiÅŸti: Ne acÄ±lardan sonra kuruldu bu yuva

Haberin Devamı

İşte bunlardan biri bu yılın Oscar gecesinde üzerinde şık kıyafeti, yanında büyük aşkıyla kırmızı halıya çıktıktan sadece birkaç gün sonra yüzündeki gülümsemenin ardında nasıl büyük bir mücadele gizli olduğu da gözler önüne serdi.

Güzel oyuncu, hiç beklemediği bir anda kanser olduğunu öğrenmişti...

İlk büyük şoku atlattıktan sonra da tedaviye başladı. O süreçte iki memesi birden alındı. Bir yandan bunun yarattığı psikolojik yıkım, diğer yandan küçük bebeği için hastalığa meydan okuma süreci...

Derken hepsi güzel oyuncu için geride kaldı... Önce hastalığını yendi, sonra da uzun süredir birlikte olduğu nişanlısıyla gizlice evlendi. Şimdi hem sağlığı hem de özel hayatı kontrol altında.



EL ELE MÜCADELE ETMİŞLERDİ: ÜNLÜ ÇİFTTEN MUTLU HABER GELDİ

Genç oyuncu Olivia Munn'un hikayesini hatırlayanlar vardır elbette. Komedyen ve yazar John Mulaney ile nişanlı olan 44 yaşındaki Munn, bu yılın başlarında gizlice meme kanseriyle savaştığını itiraf etmişti.

Hiç beklemediği bir anda hastalığa yakalandığını öğrenen Munn, sonradan bütün yaşadıklarını da hem sosyal medya hesabından hem de verdiği röportajlarda ayrıntısıyla anlattı.

İşte şimdi Olivia Munn ile Mulaney'den mutlu haber geldi. El ele kanseri yenen Munn ve Mulaney, meğer bir ay önce gizlice evlenmiş!



SÖYLENTİLERİ DOĞRULADI... YÜZÜĞÜNÜ KAMERALARA GÖSTERDİ

41 yaşındaki John Mulaney, bu durumu da konuk olduğu Late Night With Seth Meyers adlı programda açıkladı.

Olivia Munn'un annesi Kim'in de konukları arasında olduğu programda Mulaney, karısıyla evliliğinin simgesi olan yüzüğünü de kameralara gösterdi.

John Mulaney "Bu hayatımın en harika zamanı" diye konuştu. Sonra da eşinin Vietnamlı köklerine gönderme yaparak "Geniş bir Vietnamlı aileden biriyle evlenmek bugüne kadar yaptığım en eğlenceli şeylerden biri" diye sürdürdü sözlerini.

Mulaney, kayınvalidesi Kim'in de kendisiyle birlikte olduğunu ve seyirciler arasında oturduğunu belirterek "Bayan Kim, bu gece burada benimle birlikte. Geldiği için çok mutluyum" dedi.

Mulaney ile birlikte eşi Olivia'nın annesi Kim de programın çekildiği stüdyoya gitti. Damadını konuklar arasından izledi.





GEÇEN AY EVLİLİK SÖYLENTİLERİ ÇIKMIŞTI

Olivia Munn ile John Mulaney'in evlendiği hakkındaki söylentiler ilk olarak geçen ay duyulmuştu. Fakat çift, başlarda bu konuyla ilgili suskun kalmayı tercih etti.

Sonra da Mulaney, katıldığı programda söylentileri doğruladı..

Bu arada çiftin 2021 doğumlu Malcolm adında bir oğlu olduğunu da hatırlatalım.

MEME KANSERİNİ ATLATTI

Olivia Munn; birkaç ay önce atlattığı meme kanseri nedeniyle gündeme gelmişti. Güzel oyuncu hastalıkla savaşını ayrıntısıyla gözler önüne sermişti.

Munn, bu yıl Oscar töreninde Mulaney ile birlikte kırmızı halına sergilediği göz kamaştıran görüntüyle hafızalara kazınmışken birkaç gün sonra başına gelenleri kendisi anlattı.

Munn, geçen bir yılı meme kanseriyle boğuşarak geçirdiğini ve bu süreçte dört kez ameliyat olduğunu açıkladı.

Olivia Munn, paylaşımında, yaptırdığı testler sonucunda kanser geni taşımadığı ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra bu hastalığa yakalanmanın kendisi için büyük bir şaşkınlık olduğunu gizlemedi.

Güzel yıldızın söylediğine göre geçen yılın Şubat ayında hem kendisi hem de kız kardeşi kansere yakalanma riski olup olmadığını öğrenmek için testi yaptırdı.

Sonuçta iki kardeşin de yüzde 90 böyle bir risk taşımadığı belirlendi. Yani testin sonucu negatif çıktı.

Bununla yetinmeyen Olivia Munn bir de mamografi çektirdi. Orada da sonuç temiz çıktı. Tam kız kardeşiyle sağlıklı olmalarını kutladıktan sadece iki ay sonra ise Munn, meme kanserine yakalandığını öğrendi.





10 AYDA DÖRT AMELİYAT GEÇİRDİ

Olivia Munn, sosyal medya paylaşımında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Geçen on ay içinde dört kez operasyon geçirmek zorunda kaldım. Günlerimin büyük bir bölümünü yatakta geçirdim. Sonra da kanserle ilgili hayal edebileceğimden bile çok fazla şey öğrendim."

Olivia Munn, sürpriz bir şekilde bu süreçte sadece iki kez ağladığını söyledi. Bu durumu da "Sanırım ağlamak için zaman yokmuş gibi geldi bana. Odak noktam daraldı ve açık fikirli kalma yeteneğimi yitirmeme neden olacak duygularımdan arınmaya çalıştım."

Olivia Munn, hastalığın tedavisi sırasında yaşadıklarını dışarıya fazla yansıtmamayı tercih etti. Enerjisi olduğunda ve oğlunu parka götürdüğü zaman insanların kendisini görmesine izin verdi.

Munn sosyal medya mesajında hastalığını insanlarla paylaşabilmek için de bazı zorlukları aşması gerektiğini yazdı.





İKİ MEMESİ DE ALINDI

Olivia Munn, açıklamasına göre nadir görülen ama çabuk ve hızlı gelişen Luminal B tipi meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Üstelik söylediğine göre hastalık iki memesinde de yer etmişti. Biyopsiden 30 gün sonra her iki memesi de operasyonla alındı.

Fakat Munn, yine de kendini şanslı hissediyor. Çünkü kanseri çok fazla zaman ve seçenek bulunan bir süreçte fark edildi.

Güzel oyuncu paylaşımında bu hastalıkla günün birinde yüzleşecek olan her kadının kendisiyle aynı olanaklara sahip olmasını dilediğini de satırlarına ekledi.

Paylaşımını başta doktorlar ve arkadaşları olmak üzere tedavi süresince kendisine destek olan herkese teşekkür ederek bitirdi güzel oyuncu.





OĞLUNUN FOTOĞRAFI HEP YANINDAYDI

Olivia Munn, her dört operasyonunda da oğlu Malcolm'ın fotoğrafını yanından ayırmadığını belirtti. "Her operasyon öncesinde oğlumun çerçeveli bir fotoğrafını baş ucuma koydum. Böylece her seferinde uyanıp gözlerimi açtığımda gözlerimin göreceği ilk şey o oldu."

Olivia Munn'un bu hastalık açıklamasından sonra sosyal medyada da bir tartışma başladı. Bazı kişiler göğüs implantlarının meme kanserine yol açabileceğini bu yüzden yasaklanması gerektiğini savundu.

SEVGİLİSİ DE MÜCADELESİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Olivia Munn ile John Mulaney, 2021 yılından bu yana birlikteler. Çiftin iki yaşında Malcolm adında bir oğlu bulunuyor.

Mulaney de sevgilisinin hastalık açıklamasından sonra Olivia Munn'un paylaşımına "Bu kadar iyi savaştığın ve bizim için orada olduğun için teşekkürler. Malcolm ve ben sana hayranız" diye yorum yazdı.