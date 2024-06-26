Ünlü şarkıcı kamera karşısında nöbet geçirdi... Nefes bile alamadı... Çektiği acı gözlerine yansıdı!

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Ama bu "her şeyi gözler önünde yaşama" durumu sadece aşk hayatları için geçerli değil. Sağlıkla ilgili konularda da geçerliliği var bu ayrıntının.

Kimi ünlüler yakalandıkları hastalıkları herkesten gizler. Hatta hasta olduğunu kimselere duyurmadıkları için ölüm haberiyle hayranlarını şoke eden ünlüler de var.

Bir de elbette bunun tersi bir durum söz konusu. Bazı ünlüler de hastalıkları ve yaşadıkları ne kadar zor olursa olsun bütün anları kamera karşısında yaşamayı, hayranlarıyla paylaşmayı tercih eder.

Tıpkı Celine Dion gibi!

GERÇEĞİ YILLARCA BÜTÜN DÜNYADAN SAKLADI

Aslına bakılırsa Dion da bütün hayatını ve kariyerini etkileyen katı kişi sendromu adlı hastalığa yakalandığında bu gerçeği tam 17 yıl boyunca herkesten gizlediğini kısa bir süre önce itiraf etti.

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Bir yandan kocası Rene Angelil kanserle boğuşurken diğer yandan da kendisi milyonda bir kişide görülen katı kişi sendromu ile mücadelesini sürdürdü.

Her ne kadar yıllar boyunca mücadelesini herkesten gizlese de sonunda "beni bulunduğum yere getiren hayranlarıma yalan söylemek ağır bir yüktü" diyerek gerçeği de bir sosyal medya paylaşımıyla açıkladı Dion.

Kesin bir tedavisi bulunmayan hastalığıyla boğuşan Celine Dion, sonunda cesur bir karar aldı. Bütün mücadelesini bir belgesele dönüştürdü.

I Am: Celine Dion adlı o belgeselde kendini en hasta ve en doğal haliyle göstermekten hiç çekinmedi. Hatta belgeselinin yeni bölümünde Dion'un, kameralar karşısında bir nöbet geçirdiği anlar bile yer aldı.

ANİDEN NÖBET GEÇİRMEYE BAŞLADI

I Am... Celine Dion adlı belgeselin bu çarpıcı anlarında 56 yaşındaki ünlü şarkıcı nefes almak için zorlanırken görülüyor. Bütün kasları işlemez hale gelen Dion'un çektiği acı gözlerindeki bakışlardan bile belli oluyordu.

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Dion, nöbet geçirirken belgeselde birlikte çalıştığı kamera ekibi sessizce çekimi sürdürdü. O sırada tıbbi yardım ekibi de ünlü şarkıcıyı rahatlatmak için elinden geleni yaptı. O anlarda Dion'un gözlerinden süzülen yaşlar da dikkatlerden kaçmadı.

Belgeselin yönetmeni Irene Taylor için de ünlü yıldızın nöbet geçirdiği anları çekmek hiç kolay bir karar olmamış söylediğine göre.

Bu konuda şunları anlattı Taylor: " Dion çok hızlı bir şekilde nöbet geçirmeye başladığında bunu çekip çekmemeyi düşündüm. Sonra çekime devam etmeye karar verdim. Çünkü güçlü sesiyle bilinen şarkıcı, bana her ne olursa olsun çekim yapmam için izin vermişti."

Onun bu ani kararıyla Celine Dion'un yıllardır mücadele ettiği hastalığının en kötü anları da ortaya çıkmış oldu.

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Celine Dion, nöbet geçirirken gözyaşlarını da tutamadı.





'KOŞAMAZSAM YÜRÜRÜM... YÜRÜYEMEZSEM SÜRÜNÜRÜM'

Hareketlerini hatta ses tellerini bile etkileyen hastalığına rağmen Celine Dion, mücadelesini bırakmamakta kararlı. En büyük hayali ise yine sahneye çıkabilmek. Son bir kez bile olsa!

Bu konuda belgeselde "Kendimi hala sahnede şarkı söyleyip dans ederken görüyorum" diye konuştu Dion. Bilirsiniz ben her zaman bir B planı ve bir C planı bulurum. Eğer koşamazsam yürüyeceğim, eğer yürüyemezsem sürüneceğim. Ama asla durmayacağım" diyerek ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne serdi.

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Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu Nedir?): İlerleyici katılık ve sertlik ile karakterize kaynağı belirsiz ve nadir bir nörolojik hastalık. Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiler ve spazmların da birlikteliği ile vücutla ilgili deformitelerle sonuçlanır. Kronik ağrı, bozulmuş hareketlilik genel belirtilerdir. Spazmlar şiddetli ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir ve bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşırlar. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilir. Hastalığın kesin mekanizması belirgin değildir. SPS hastalarının, nadiren genel popülasyonda görülen glutamik asit dekarboksilaz antikorlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu antikorların hastalığın nedeni olduğu düşünülmektedir.





ŞARKI SÖYLEMEK İÇİN YANIP TUTUŞUYOR... HENÜZ PES ETMEDİ

Hastalığı nedeniyle bedenini istediği gibi kullanamayan, yürümekte bile zorlanan Dion için işin daha da trajik yanı sesinin de etkilenmesi.

Hastalığı yüzünden son iki yıldır bütün turnelerini iptal eden, ama diğer yandan da şarkı söylemek için yanıp tutuşan ünlü şarkıcı, görünüşe göre bu konuda pes etmiş değil.

Dion'a yakın bir kaynak da bu durumu İngiliz The Sun gazetesine "Celine tekrar şarkı söyleme arzusundan asla vazgeçmiyor" diye anlattı.

ÜNLÜ ŞARKILARINI SON BİR KEZ SESLENDİRMEK İSTİYOR

Yakalandığı nörolojik hastalık yüzünden bütün hayatı alt üst olan Dion'un şimdi bir büyük amacı var: Son bir kez TV ekranlarına çıkmak ve canlı olarak şarkı söylemek.

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İşte bu yüzden de vokal koçlarıyla birlikte çalışıyor. Ona, yaklaşık altı aydır sürdürdüğü bu çalışmalarında birlikte çalıştığı müzisyenler de destek oluyor.

Söz konusu kaynağın belirttiğine göre Celine Dion, en ünlü şarkılarını canlı olarak seslendireceği bir TV kaydı yapabilecek duruma geleceğine inanıyor.

Celine Dion, hastalığıyla mücadelesini I Am: Celine Dion (Ben Celine Dion) adlı belgeselde de bütün açıklığıyla gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı, o belgeselde de bir daha sahneye dönüp dönemeyeceğinin kendisi için de büyük bir soru işareti olduğunu anlattı. Bu konuda: "Bilmiyorum... Bunu bana bedenim söyleyecek" diye konuştu.