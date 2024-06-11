Ünlü şarkıcı 17 yıl boyunca gerçeği tüm dünyadan gizlemiş! Yalan söylemenin yükü çok ağırdı, daha fazla dayanamadım!

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının bu açıklaması hayranlarının yüreğini dağladı... Onu yıllar boyunca hep sahnelerde en güzel ve en sağlıklı haliyle görmeye alışan, sesini zevkle dinleyen hayranları için de kolay kabul edilebilir bir durum değildi bu.

O ünlü şarkıcı, hastalıkla mücadelesini hazırlanan bir belgeselde de gözler önüne serdi. Elinden gelenin fazlasını yapıyordu ama bu işin ucunda şöhretini borçlu olduğu sesini kaybetmek de vardı..

İşte o ünlü şimdi de bambaşka ve daha farklı bir açıklamayla herkesi şaşırttı.

Anlattığına göre zor hastalığını tam 17 yıl önce öğrenmişti zaten. Ama durumunu o uzun süre boyunca hayranlarından sakladı.

Sonunda kendi deyimiyle "yalan söylemenin yükünü daha fazla taşıyamayınca" gerçeği itiraf etmeye karar verdi.

Haberin Devamı

MEĞER 17 YILDIR HASTAYMIŞ

Öyküsünü böyle özetlediğimiz bu ünlü şarkıcı Celine Dion'dan başkası değil.

56 yaşındaki Dion, 2022 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla çok nadir görülen ve kesin tedavisi bulunmayan katı kişi sendromuna yakalandığını duyurmuştu.

Şimdi de aslında bu hastalıkla ilgili teşhisi, açıklama yaptığı 2022'de değil tam 17 yıl önce aldığını ama bunu hayranlarından ve bütün dünyadan gizlediğini söyledi.

Celine Dion, bu çarpıcı açıklamasını Hoda Kutb'un sunduğu Today adlı programda yaptı. Ünlü şarkıcıyla ilgili gerçek ise programın tanıtım videolarında ortaya çıktı.

Dion programda bu kadar büyük bir sırrı, kendisini şu anda olduğu yere getiren hayranlarından saklamanın büyük bir yük olduğunu söyledi.

Şarkıcı, bedeni kendisini terk ederken tam da bu şekilde bir kahraman gibi davranması gerektiği hissine kapıldığını söyledi. Gerçeği açıklamak için bu kadar uzun süre beklemesinin nedeni de bu oldu zaten.

Haberin Devamı

Dion, program kapsamında hastalığının ilk evrelerinde bir yandan da kocası ve büyük aşkı Rene Angelil'in hastalığı ve ölümüyle nasıl baş ettiğini de anlattı.

Söylediğine göre Dion hasta olduğunu öğrendiğinde kocası Angelil de kansere karşı mücadele veriyordu.

2016 yılında kanser yüzünden Angelil'i kaybeden Celine Dion, anlattığına göre o sıralarda bir yandan büyük acısıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da bedeninde neler olup bittiğini anlamaya çabalıyordu.

'BANA NELER OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

"Bana neler olduğunu bilmiyorduk" diye anlattı Dion "Bunu anlamak ve çözmek için biraz yavaşlamak zorunda kaldım":

Haberin Devamı

Kocasının ölümünden sonra Celine Dion, üç çocuğunu büyütmek ve hayatını tekrar dengeye oturtmak için zor zamanlar yaşadı.

Bütün bunların üzerine kendi sağlık sorunlarını hayranlarından saklamak için de ayrı bir çaba göstermesi gerekti.

O süreci şöyle anlattı Celine Dion: " Çocuklarımı büyütmek zorundaydım, sağlık sorunlarımı gizlemek zorundaydım. Kahraman olmaya çalışmak zorundaydım."

GERÇEĞİ SAKLAMANIN YÜKÜ AĞIR GELDİ

Ama bütün bunların sonunda Celine Dion durumunu açıklamamayı halka yalan söylemek olarak değerlendirdi.

Bu da zaman ilerledikçe onu her seferinde daha fazla rahatsız etmeye başladı. "Yalan söylemek artık fazla gelmeye başladı. Benim için yalan söylemek çok büyük bir yüktü. Beni bulunduğum yere getiren insanlara yalan söylemek...."

Haberin Devamı

Sonunda bunu daha fazla sürdüremeyeceğini anladı Celine Dion. Sözün bu noktasında sunucu Hota Kutb "Gerçeği söylememek taşıması zor bir yük" dedi. Celine de "Bunu daha fazla yapamazdım" diye onun cümlesini tamamladı.

Bütün bu konuşmaların ardından Celine Dion'un katı kişi sendromu adlı hastalıkla bütün dünyaya açıklama yaptığı 2022 yılından bu yana değil, tam 17 yıldır savaştığı da ortaya çıktı.

SES TELLERİNİ DE ETKİLİYOR

Celine Dion'un yakalandığı hastalık şarkıcının bedenini kullanmasını engelliyor, zaman zaman da ağrılı kramplara neden oluyor. Hatta hastalıktan ses telleri de etkileniyor.

Haberin Devamı

Celine Dion, kısa süre önce çekilen ve hastalıkla mücadelesini konu alan belgeselde durumunu ayrıntısıyla anlattı.

O sırada bir başka hayalini de iiraf etti: "Ünlü şanrkılarımı son bir kez dana seslendirmek istiyorum.!"

İşte bu yüzden de vokal koçlarıyla birlikte çalışıyor. Ona, yaklaşık altı aydır sürdürdüğü bu çalışmalarında birlikte çalıştığı müzisyenler de destek oluyor.

Söz konusu kaynağın belirttiğine göre Celine Dion, en ünlü şarkılarını canlı olarak seslendireceği bir TV kaydı yapabilecek duruma geleceğine inanıyor.

Celine Dion, hastalığıyla mücadelesini I Am: Celine Dion (Ben Celine Dion) adlı belgeselde de bütün açıklığıyla gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı, o belgeselde de bir daha sahneye dönüp dönemeyeceğinin kendisi için de büyük bir soru işareti olduğunu anlattı. Bu konuda: "Bilmiyorum... Bunu bana bedenim söyleyecek" diye konuştu.

'BU HASTALIK HER ZAMAN BENİMLE BİRLİKTE OLACAK'

Celine Dion, Vogue dergisine verdiği röportajda da "Ben iyiyim... Ama bunun için çok uğraşmam gerek" diye konuştu. Henüz hastalığı yenemediğini belirten Dion " Hastalık hala benimle ve her zaman benimle birlikte olacak" diye sürdürdü sözlerini.

Yaşadığı bütün zorluklara rağmen umudunu ve gücünü asla kaybetmeyen Celine Dion bu durumu da şöyle anlattı: "Umuyorum ki bir gün bilimsel araştırmalar sayesinde mucize bir tedavi bulacağız. Ama şimdilik bununla yaşamayı öğrenmek zorundayım."

KASLARI ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Ama seslendirdiği nice şarkıyla hafızalara kazınan Dion'un sesinin de Katı Kişi Sendromu adlı bu hastalıktan etkilendiğini kız kardeşi daha önce açıklamıştı.

Birkaç ay önce 7 Jours adlı yayına konuşan Claudette Dion kardeşinin çok çabaladığını ama artık kasları üzerindeki kontrol yetisini kaybettiğini söyledi.

Claudette "Evet bu doğru: Hepimizin ve tabii ki onun hayali ve amacı bir gün tekrar sahneye dönmek. Ama hangi kapasiteyle bilmiyorum" diyerek ünlü şarkıcının durumunu ifade etti.

Onun söylediğine göre Celine Dion'un durumu için en trajik olan bu hastalığın ses tellerini de etkilemesi.

Claudette bu durumu şöyle anlattı: "Biliyorsunuz ses telleri de bir tür kastır. Aynı zamanda kalp de bir kas. Bu milyonda bir görülen bir hastalık. Bu yüzden tedavi konusunda ilerleme yavaş oluyor. Bilim adamları bu konuda çok fazla araştırma yapmıyor. Çünkü hastalık çok fazla insanı etkilemiyor."

Birçok insanın bu hastalığın tedavisi konusunda umudunu yitirdiğini anlatan Claudette "Çünkü bu çok iyi bilinmeyen bir hastalık.

Bu arada Celine'in kurduğu vakıf aracılığıyla da bize bir çok telefon geliyor. İnsanlar onu sevdiklerini ve onun için dua ettiklerini söylüyor. Çok fazla destek mesajı alıyor" diye konuştu.

UMUDUNU ASLA YİTİRMİYOR

Hastalığı durduran ya da en azından yavaşlatan bir ilacı henüz bulamadıklarını anlatan Caludette "Yine de umut çok önemli" diye vurguladı.

Celine Dion'un henüz tekerlekli sandalye kullanacak aşamaya gelmediğini söyleyen Claudette hala bir gün sahneye çıkmayı hayal ettiğini söyledi. Fakat bunu hangi kapasiteyle yapacağını bilmediğini de sözlerine ekledi.