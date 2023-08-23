Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor… Çocuk baskısı yüzünden 40’ında yumurta dondurmuştu: Hamileliği bikinili pozlarla ortaya çıktı

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GENÇ YAŞINDA ŞÖHRET VE KALP KIRIKLIĞINI AYNI ANDA TATMIŞTI

Sienna Miller, adını dünyaya Hollywood’un genç yeteneklerinden biri olarak duyurmuştu. Ardından Alfie adlı filmde birlikte rol aldığı Jude Law ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Herkes, nişanlanan çiftin evlenmesini bekliyordu. Bir anda Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri olmuşlardı. Ama adları birkaç yıl sonra dönemin en çok konuşulan skandallarından biriyle gündeme geldi. Sienna Miller ve Jude Law bir zamanlar Hollwood'un en gözde çiftiydi... Nişanlanan ikilinin evlenmesine kesin gözüyle bakılırken yaşanan skandal yıllarca unutulmadı

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ÜNLÜ AKTÖR ONU ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATTI

Jude Law, Sienna Miller'ı, eski eşi Sadie Frost'la olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının dadısıyla aldattı. Takvimler 2005 yılını gösteriyordu. Nişan bozuldu ve Law kamuoyunun karşısında, aldattığı Miller'dan özür diledi. Ama bu olay Sienna Miller için çok büyük bir sarsıntı oldu. Çift, aradan geçen zaman içinde tekrar bir araya geldi ve aşklarına ikinci bir şans verdi. Ama ilişkileri yine yolunda gitmedi. En sonunda yollarını bir daha hiç birleşmemek üzere ayırdılar. Jude Law, Sienna Miller'ı çocuklarının dadısıyla aldattı, çift ayrıldıktan birkaç sene sonra yeniden şanslarını denediler ancak bu ikinci deneme de 1 yıl sonra hayal kırıklığıyla sonuçlandı

EVLİ İŞ İNSANIYLA SKANDAL BİR AŞK YAŞADI

Sienna Miller, bu dadı skandalının üzerinden yıllar geçse de hep aldatılan ve zor duruma düşürülen bir kadın olarak anılmaya devam etti. Jude Law’la yaşadığı hayal kırıklığının ardından aşkta bir kez daha yanlış yöne giden Sienna Miller uzun süre evli ve dört çocuklu iş insanı Balthazar Getty ile birlikte oldu. Çift bu skandal ilişki ortaya çıkınca bile birbirlerinden uzun süre kopamadı. Hatta dünyanın en gözde tatil beldelerinde samimi şekilde kameralara yakalandılar. Fakat bu inişli- çıkışlı ilişki de uzun sürmedi ve Miller ile Getty ayrıldı. Hollywood'un en güzel kadınlarından biri sayılan Sienna miller yıllarca aradığı aşkı bulamadı ve adı hep skandal ilişkilerle anıldı

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BİR BAŞKA ÜNLÜ OYUNCUDAN İLK ÇOCUĞUNU DOĞURMUŞTU

Ünlü oyuncu bu skandal ilişkiden çıktıktan sonra eski nişanlısı Jude Law’la şansını yeniden denedi ancak 1 yıl içinde ünlü çift yeniden ayrıldı. Sienna Miller 2011’de bir kez daha bir başka meslektaşı, ünlü İngiliz aktör Tom Sturridge’e gönlünü kaptırdı. Çiftin Marlowe adını verdikleri bir kızları oldu. Herkes artık anne de olan Miller’ın mutluluk yolundaki şanssızlığını kırdığı ve yoluna yeni ailesiyle devam edeceğini düşünmüştü. Ancak güzel yıldız kızının babası Tom Sturridge’le de yollarını 2015’te ayırdı. Ünlü İngiliz aktör Tom Sturridge'le mutlu bir yuva kuran ve bir de kızı olan Sienna Miller'ın bu ilişkisi de sadece 4 yıl sürdü

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"30'LU YAŞLARIMA KADAR EVLİ VE ÜÇ ÇOCUKLU OLMAYI UMMUŞTUM"

Sienna Miller birkaç yıl önce ilişkilerine dair pişmanlıklarını dile getirmiş ve 30'lu yaşlarına kadar evli ve üç çocuklu olmayı umduğunu söylemişti. Ünlü oyuncunun bu isteği gerçekleşmedi. İlk çocuğunu doğal yolla suda doğurmak isteyen ünlü oyuncu çok zor bir deneyim yaşamış; 27 saat süren zorlu doğum sürecinin ardından sezaryen olmak zorunda kalmıştı.

Üstelik Miller, ebeveynliğin ilk aşamalarında da sıkıntı yaşamış, bunu sonradan “Anne olduğumda mutlu olamadığım için kendimi başarısız hissetmiştim” itirafında bulunmuştu. Kızı büyüdükçe anneliğe ısınan ünlü oyuncu otuzlu yaşlarından bahsederken “Çok fazla endişe vardı. İlişkilerim yürümemişti. Evli ve üç çocuklu olacağımı, harika bir anne olacağımı hayal ediyordum. Ama bunu başaramadım. Anne olmayı seviyorum. En iyi yaptığım şey bu.” diyordu. Çok zor bir doğum yapan Sienna Miller anneliğinin ilk dönemlerinde de kötü günler geçirdiğini itiraf etmişti

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ÇOCUK SAHİBİ OLMA BASKISI YÜZÜNDEN YUMURTALARINI DONDURDU

Sienna Miller bir yandan kızının bir kardeşi olmasını istiyor, bir yandan da hâlâ çocuk sahibi olması için etrafından baskı görüyordu. Miller "Çocuk sahibi olmakla ilgili bir baskı hissediyorum. Bir çocuk sahibi daha olmalı mıyım, neden bir çocuğum daha yok, bunlar sürekli yüksek sesle dile getiriliyor ve yüzüme vuruluyor" demişti. En sonunda bu baskılara dayanamayan ünlü oyuncu 40 yaşına girince yumurtalarını dondurmaya karar verdi. Sieanna Miller Ibiza sahillerinde paparazzilere yakalanınca 41 yaşında yeniden hamile kaldığı ortaya çıktı

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BEBEK MÜJDESİ PLAJDAKİ BİKİNİLİ POZLARLA DUYULDU

Ve güzel yıldız en sonunda, belki toplum baskısını kabullenip, belki de gerçekten yeniden anne olmasının zamanının geldiğine inandığı için yeniden anne olmaya karar verdi. Arkadaşlarıyla birlikte Ibiza’da tatil yapan güzel yıldız plaja gidip bikinisiyle güneşlenirken paparazzilere yakalanınca hamile olduğu ortaya çıktı. Karnı epeyce büyümüş görünen Sienna Miller bütün gün plajda güneşin ve denizin tadını çıkarırken akşam da arkadaşlarıyla eğlence turuna çıktı. Ünlü oyuncunun etrafındakiler içki içerken sadece iştahla dondurma yemesi de dikkatlerden kaçmadı. Güzel yıldız aslında kızının bir kardeşi olmasını istediğini söylemişti ancak bir yandan da toplumun ona bir kez daha çocuk sahibi olması için baskı yaptığını açıklamıştı... Miller bu yüzden 40'ıncı yaşına girer girmez yumurtalarını dondurmuştu

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KENDİNDEN 15 YAŞ KÜÇÜK YENİ SEVGİLİSİYLE ÇOK MUTLU

Ünlü yıldız bir süredir kendisinden 15 yaş küçük olan 26 yaşındaki model ve oyuncu Oli Green ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Büyük kampanyalarda modellik yaptıktan sonra oyunculuğa da başlayan Oli Green ve Sienna Miller Şubat 2022’de Oscar töreninin ardından verilen Vanity Fair partisine el ele giderek ilişkilerini dünyaya ilan etmişti. Yaklaşık bir buçuk yıldır mutlu mesut bir aşk yaşayan çift temmuz ayında Fransa sahillerinde tekne tatili yaparken görüntülenmişti ancak o günlerde de bikinili pozlar veren Sienna Miller’ın hamileliği henüz belli olmuyordu. Sinenna Miller ve Oli Green ilk kez Şubat 2022'de birlikte poz vererek ilişkilerini dünyaya ilan etmişti... Ünlü oyuncu ve model sevgilisi yakın zamanda bebeklerini kucaklarına alacak

EN SONUNDA GERÇEK AŞKI BULDU MU?

Anlaşılan ünlü yıldız sonunda mutluluğu yeni aşkı Oli Green’de buldu ve 40 yaşına girerken dondurduğu yumurtalarını ikinci kez anne olmak için onunla kullanmaya karar verdi. Sienna Miller bir süre önce verdiği röportajda geçmiş ilişkilerine dair pişmanlıklarını dile getirmiş ve "Bana önemli yıllarmış gibi gelen bir şeyi, delik olan bir kovadan ibaret olan bir insana yatırdım. Zamanı boşa harcadım. Ve zamanın gerçekten benim para birimim olduğunu hissettim.” demişti. Ünlü oyuncu arkadaşlarıyla Ibiza'da tatil yaparken bol bol güneşlendi, akşamına da etrafındakiler içki içerken afiyetle dondurmasını yedi

ESKİ İLİŞKİLERE "DELİK KOVA" BENZETMESİ

Yanlış anlaşılmaktan korkan yıldız oyuncu “delik kova” benzetmesi yaptığı kişinin kızının babası Tom Sturridge olmadığını da sözlerine ekledi. “Nafile” aşkı ve kayıp yılları anlatan bu ilginç benzetme muhtemelen gençlik yıllarını harcadığı ve fena şekilde aldatıldığı Jude Law için yapılmıştı.

Sinenna Miller geçmişte ilişki yaşadığı bir aşkını "delik kova"ya benzetmişti... Yanlış anlaşılmak istemeyen oyuncu hemen bu kişinin 10 yaşındaki kızı Marlowe'un babası Tom Sturridge olmadığını belirtti: 2015'te ayrılan çift kızları için sık sık bir araya geliyor ve artık aralarında güzel bir dostluk var

Oli Green yıllardır modellik ve oyunculuk yaptığı halde özel hayatını göz önünde yaşamaktan kaçıyor. Sienna Miller da bu konuda genç sevgilisine ayak uydurmuş durumda. Bu yüzden çiftin ilişkisi hakkında basına yansıyan pek bir şey yok. Yakın zamanda çocuk sahibi olacakları birkaç gün önce belli olan Miller ve Green’in evlilik planı yapıp yapmadığı da bilinmiyor. Sienna Miller ve Oli Green temmuz ayının başında da Fransa sahillerini tekneyle geziyordu ancak o günlerde yıldız oyuncunun hamileliği belli olmuyordu

"ERKEKLER KADIN DÜŞMANLIĞI YAPTIĞI İÇİN BU YAŞ FARKI GÜNDEME GELİYOR"

Sienna Millar ise konuyla ilgili olarak sadece sevgilisiyle arasındaki yaş farkına değinmişti. Ünlü oyuncu yaş farkına aldırmadığını belirtip “Benim yaşımdaki ve daha büyük yaştaki erkeklerde kökleşmiş bir kadın düşmanlığı var ki bunu bir alt kuşakta göremiyorum. Erkekler söz konusun olduğunda yaş farkı hiç konuşulmuyor. Ama söz konusu bir kadın olunca tüm düşmanlıklarını göz önüne seriyorlar.” yorumunu yapmıştı.

Sienna Miller'ın sevgilisi Oli Green özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seviyor ve bu yüzden de çiftin ilişkisi hakkındaki birçok detay sır gibi: Oli Green hakkındaki en kesin bilgi genç modelin tenisi çok sevdiği ve bu yüzden Sienna Miller'la birlikte sürekli tenis turnuvaları izledikleri