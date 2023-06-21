Ünlü oyuncunun en büyük kalp ağrısı babası: Bu hayattan koptu ve ışığı söndü

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Geçen yıl başrolünde oynadığı mini dizi Anatomy of a Scandal (Bir Skandalın Anatomisi), Sienna Miller’ın hayatının üzücü bir parçasıyla büyük benzerlik taşıyordu. Yıldız oyuncunun adını belki de en çok duyduğumuz, o dönemde Hollywood’da en çok konuşulan ihanet skandalının…

Sienna Miller, oyunculuk kariyeri bir yana yıllar boyu dünyanın en güzel kadınları listelerinde de hep en üst sıralarda yer almıştı

2004 yılında, gelecek vaat eden parlak bir oyuncuyken birlikte kamera karşısına geçtiği Jude Law’la büyük bir aşk yaşamaya başlayan Sienna Miller bir yıl sonra uğradığı ihanetin ortaya çıkmasıyla uzun süre gündemden düşmemişti. Jude Law’la nişanlanan ve evlenmesine kesin gözle bakılan yetenekli oyuncu, Law’ın kendisini çocuklarının dadısıyla aldattığını öğrenmiş, dünyası başına yıkılmıştı.

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Çift yollarını ayırdı ancak birkaç sene sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerine bir fırsat daha tanımak istedi. Ancak bu çaba da yetmedi ve yeniden ve bu kez sonsuza dek ayrıldılar. Sienna Miller daha sonra evli ve 4 çocuk babası meslektaşı Balthazar Getty’yle herkesin gözünün önünde bir ilişki yaşadı ve bu yasak aşk büyük bir skandala yol açtı.

Uzun yıllar aşk hayatındaki çalkantılar ve skandallarla gündemde kalan başarılı oyuncu mutluluğu sonunda oli green'de buldu

Miller bu ilişkiyi hayatının hatırlamak istemediği bir dönemi olarak kabul edip yoluna devam etti ve bir başka meslektaşı Tom Sturridge’le 4 yıl süren mutlu bir aşka yelken açtı. Çiftin bu ilişkiden 11 yaşında Marlowe adında bir kızı oldu. Ancak bu aşk da herkes ufukta evlilik var zannederken bitiverdi.

Sienna Miller’ın belki de bugün çok daha iyi bir noktada olabilecek kariyeri özel hayatındaki çalkantılar yüzünden istediği bir noktaya taşınamadı. Şimdilerde 25 yaşındaki oyuncu Oli Green’le mutlu bir birliktelik yaşayan 41 yaşındaki Sienna Miller, setlere geri dönerek kariyerini yeniden ele aldı. Ancak çalkantılarla dolu hayatında şimdiye kadar hiç karşılaşmadığı bir üzüntü ve trajedinin ortasında olduğu ortaya çıktı.

Miller ailesinin yaşadığı büyük acı Savannah Miller'ın yaptığı Babalar Günü paylaşımıyl açığa çıktı... Sienna ve Savannah Miller, üvey kardeşleri Stephen ve Charles'la birlikte babaları Edwin Miller'ın etrafında bir sevgi kalkanı oluşturmuş durumda

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Sienna Miller’ın gelinlik tasarımcısı ablası Savannah Miller, pazar günü yaptığı Babalar Günü paylaşımında ailesinin yaşadığı büyü acıyı satırlara döktü. Bu paylaşımla birlikte Sienna ve Savannah Miller kardeşlerin babası Edwin Miller’ın bir süredir Alzheimer hastalığının pençesinde olduğu ortaya çıktı. Sienna Miller’ın ablası eski bir banker ve sanat koleksiyoncusu olan babaları Edwin Miller’ın sağlığının giderek bozulduğunu açıkladı.

Eski bir sanat kolsiyoneri olan Edwin Miller bir süredir Alzheimer'ın peçesinde... Büyük kızı Savannah Miller babalarının artık hayattan giderek koptuğunu yazdı

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Babasıyla fotoğrafını paylaşan Savannah Miller “İşte benim babam. Dünyanın en kocaman yürekli, en güzel sözleri söyleyen, en güzel sarılan adamı. Onu kelimelerin tarif edemeyeceği kadar çok özlüyorum” yazdı. Miller ailesi, Babalar Günü’nde gelen bu paylaşımla babalarının sağlığının giderek bozulduğunu, bu hayattan giderek koptuğunu ve “ışığının artık söndüğünü” açıkladı.

Edwin Miller’ın önceki evliliğinden Stephen ve Charles adında iki oğlu da bulunuyor. Miller kardeşlerin bir süredir babalarının hastalığı nedeniyle sık sık bir araya geldiği ve onu bu zorlu süreçte yalnız bırakmamak adına sürekli olarak aile buluşmaları da yaptığı açığa çıktı. Savannah Miller, 4 kardeşin New York’ta bir araya gelip babalarının etrafını sevgiyle sardığı fotoğraflarını da paylaştı.

Edwin Miller, özel hayatı yüzünden yıllar boyu sıkıntılar yaşayan kızına hiçbir zaman sırtını dönmedi, onun en büyü kdestekçisi oldu... Babasının sağlığı bozulmadan önce Sienna Miller, kızının da yanına alıp onunla New York'ta bolca vakit geçiriyordu

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Sienna Miller’ın hayatının zorlu zamanlarının ardından New York’a taşınmasının ardındaki en büyük nedenlerden birinin babası Edwin Miller’a yakın olmak olduğu biliniyor. Edwin Miller, uzun yıllar özel hayatındaki sıkıntılarla gündeme gelen kızının her zaman en büyük destekçisi olmasıyla tanınmış; Sienna Miller’ın kızının babası Tom Sturridge’den ayrıldığı üzüntülü süreçte de hep yanında olarak onun ayrılık acısını atlatmasında baş yardımcısı olmuştu.