Nişanlısı onu dadıyla aldattı, evli, dört çocuklu sevgilisiyle skandal ilişki yaşadı: Çocuk doğurayım diye baskı yapıyorlar

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EVLİ VE DÖRT ÇOCUKLU SEVGİLİYLE SKANDAL AŞK

Aylarca "evli bir erkeğin sevgilisi" olarak magazin basınının manşetlerinden inmedi. Sonra aradan geçen zaman içinde duruldu, bir çocuk annesi oldu ve eskisine göre çok daha sakin bir hayat sürdürüyor. Rol aldığı son proje nedeniyle, yıllar önce, daha 20'li yaşlarında bir kızken yaşadığı "aldatılma skandalı" şimdi bir kez daha gündeme geldi. Ama o artık bu durumu masaya yatırıp değerlendirebiliyor. Bir dergiyle yaptığı röportaj da bunun bir örneği.

BU KEZ SANAT, HAYATI TAKLİT ETTİ

Artık 40 yaşında yetişkin bir kadın Sienna Miller. Bir dönem sürdürdüğü hızlı hayatla bilinen Miller, şu sıralar Anatomy of a Scandal (Bir Skandalın Anatomisi) adlı yapımda kamera karşısına geçiyor. Kaderin bir cilvesi olacak ki Miller, o yapımda aldatılan bir kadın karaktere hayat veriyor. Ünlü oyuncu, hem "sanat, hayatı taklit eder" dedirten o dizideki rolünü hem de geçmişte yaşadıklarını Elle dergisine verdiği bir röportajda bir kez daha değerlendirdi.

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BİR KEZ DAHA DENEDİLER AMA OLMADI

Sienna Miller'ı bütün dünya genç bir oyuncu olarak tanıdı. Ardından Alfie adlı yapımda birlikte rol aldığı Jude Law ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Herkes, nişanlanan çiftin evlenmesini beklerken onların adı dönemin en çok konuşulan skandallarından biriyle gündeme geldi. Law, Sienna Miller'ı, eski eşi Sadie Frost'la olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının dadısıyla aldattı. Takvimler 2005 yılını gösteriyordu. Nişan bozuldu ve Law kamuoyunun karşısında, aldattığı Miller'dan özür diledi. Ama bu olay Sienna Miller için çok büyük bir sarsıntı oldu. Çift, aradan geçen zaman içinde tekrar bir araya geldi ve aşklarına ikinci bir şans verdi. Ama ilişkileri yine yolunda gitmedi. Sonunda ikisi kesin olarak ayrıldı ve farklı yollarda yürümeye başladılar.

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Miller, röportajda o dönemde Jude Law'ın kendisini aldatmasından sonra yaşananlara da değindi. "Ben o dönemde Jude'a aşıktım ve sanki bir paralel evrende yaşıyordum. O zamanlar her şey büyülüydü" diye konuştu Miller. Yıldız, aslında Jude Law ile ilişkisi sayesinde genç yaşta bir anda şöhrete kavuştuğunu da sözlerine ekledi.

Sienna Miller, şimdi yeni projesinde aldatılan bir kadını canlandırıyor. Yapımdaki karakteri canlandırırken kendisine rehber olan ise 2005 yılında yaşadığı o aldatılma şoku. Sienna Miller, yeni projesindeki karakteri canlandırırken "tekrar o eski tanıdık çirkin alana" geri döndüğünü anlattı Elle dergisine verdiği röportajda. Anatomy of A Scandal adlı yapımda Sienna Miller, genç bir yardımcısına tacizde bulunmakla suçlanan bir politikacının karısını canlandırıyor. Geçmişte Jude Law ile yaşadıklarından yola çıkarak da o karakterle aralarında bir bağ kurduğunu anlattı Miller. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tanıdık bir alan. Çünkü, karakterimin yaşadıklarına benzer tecrübelerim oldu. Ve duygular da tanıdık." Fakat sözün burasında Miller, canlandırdığı karakterin bu olayla başa çıkma biçimiyle kendisinin başa çıkma yolunun farklı olduğunun da altını çizdi.

İKİNCİ ÇOCUK BASKISI

Sienna Miller, aktör Tom Sturridge ile nişanlılık döneminde şu anda 9 yaşında olan Marlowe adında bir kız çocuğu annesi olmuştu. Fakat röportajda, buna rağmen, toplumdan "bir çocuk daha" baskısı gördüğünü de saklamadı. Hatta bu yüzden 40 yaşına girdiğinde yumurtalarını dondurduğunu da söyledi. Miller "Çocuk sahibi olmakla ilgili bir baskı hissediyorum. Bir çocuk sahibi daha olmalı mıyım, neden bir çocuğum daha yok, bunlar gerçekten yüksek sesle dile getiriliyor" dedi.

Biyolojinin kadınlara zalim davrandığını anlatan Sienna Miller "Sonunda ben de 40 yaşında yumurtalarımı dondurdum. Gerçekten de bir bebeğe daha ihtiyacım olup olmadığına odaklandım. Ben 'eğer olursa olur' diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

EVLİ SEVGİLİ

Sienna Miller, 2000'lerin ilk yarısında hep "olaylı" ilişkiler yaşadı. Uzun süre evli ve dört çocuklu iş insanı Balthazar Getty ile birlikte oldu. Bu ilişki de basının manşetlerinden inmedi. Getty'nin bir ailesi olmasına rağmen yine de çift birbirlerinden uzun süre kopamadı. Hatta dünyanın en gözde tatil beldelerinde samimi şekilde kameralara yakalandılar. Fakat bu inişli- çıkışlı ilişki de uzun sürmedi ve Miller ile Getty ayrıldı.

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Balthazar Getty, Sienna Miller ile olaylı ilişkisi bittikten sonra yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Getty, Miller ile ile yaşadığı yasak ilişkinin, karısı Rosetta ile evliliğini daha da güçlendirdiğini söylemişti 2016'da verdiği bir röportajda. Baltzazar Getty ile karısı Rosetta, iş insanının Sienna Miller ile birlikteliği yüzünden iki yıl ayrı kaldılar. Fakat sonra tekrar bir araya geldiler. Getty, karısıyla barıştıktan sonra Miller ile yaşadığı ilişkiyi "sanki başka bir hayata ait" diyerek tanımlamıştı.

Sienna Miller bir süredir Oli Green ile uyumlu ve mutlu bir ilişki sürdürüyor.