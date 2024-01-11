Ünlü oyuncu çocuklarını mutfağa soktu: Çalışan anne olmak kolay mı sandınız!

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44 yaşındaki ünlü oyuncu Kate Hudson geçen hafta artık boyunu geçen oğlu Ryder’ın doğum gününü kutlamış, onun bu kadar büyüyüp yaş almasını sindirmekte zorlandığını esprili bir Instagram paylaşımıyla dile getirmişti.

Rol aldığı gişe canavarı filmlerle Hollywood’un aranan romantik komedi oyuncularından bir olan Kate Hudson Hollywood’un efsane yıldızı Goldie Hawn’ın Bill Hudson'la olan evliliğinden doğmuştu.





HOLLYWOOD’UN ÜNLÜ ÇİFTİNİN KIZI

Anne ve babası o da bir buçuk yaşındayken boşanan ünlü oyuncuyu annesi Goldie Hawn’ın 41 yıllık hayat arkadaşı usta aktör Kurt Rıussell büyüttü. Kate Hudson kendi babasını değil, Russell’ı öz babası bildi ve her zaman kendini onun kızı olarak tanıttı.

Hâlâ Hollywood kariyerinin başlarındaki gençlik ve güzelliğini koruyan Kate Hudson'ı görenler 20 yaşında bir oğlu olduğuna inanamıyor

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En büyük oğlu Ryder’ın babası, ünlü şarkıcı Chris Robinson’la yaptığı evliliği uzun yıllar önce sonlandıran Hudson daha sonra iki farklı erkekten iki çocuk sahibi daha oldu. Muse grubunun üyesi ünlü müzisyen Matt Bellamy’den de 12 yaşında Bingham adında bir oğlu olan Hudson, Bellamy ile nişanlanmış ancak evlenmeden ayrılmıştı. Hudson ilk evliliğini Chris Robinson'la yapmıştı... Daha sonra ünlü müzisyen Matt Bellamy'yle nişanlanan yıldız oyuncu 7 yıldır da Danny Fujikawa’yla birlikte

YILLARDIR HEP NİŞANLI

2016’dan beri ünlü müzisyen ve oyuncu Danny Fujikawa’yla birlikte olan Kate Hudson’ın ondan da Rani adını verdiği bir kızı var. Ünlü çift 7 yıldır mutlu bir birliktelik yaşıyor. 2021’de nişanladığını açıklayan Kate Hudson Danny Fujikawa’yla da evlenmek için henüz bir adım atmadı.

2021'de Danny Fujikawa’yla nişanlanan Kate Hudson evlenmek için acelesi olmadığını söylüyor

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Aşk ve evlilik konusunda “pembe gözlükler” takan bir iyimser olmadığını her fırsatta dile getiren ünlü oyuncu üç yıldır nişanlı olduğu halde neden evlenmediğini “Umarım evleniriz. Acelemiz yok. Şu anda ihtiyacım olan son şey her şeyin üstüne bir de düğün planlamak ama bu konuda heyecanlıyım” diyerek açıklamıştı.





ÜÇ ÇOCUĞU ONUN HER ŞEYİ

Yoğun iş yaşantısı ve çalışan anne olmanın zorluklarından bahseden Kate Hudson her şeye rağmen mutfağa girip çocukları için mutlaka yemek pişirdiğinden ve bunu da çok sevdiğinden bahsetti. Hem çocuklarına yemek pişirmekten keyif alan hem de onların sağlıklı yemek alışkanlıkları edinmesini isteyen yıldız isim bir yandan da bunun zorluklarını anlattı.

Ünlü oyuncu çalışan bir anne olmanın zorluklarını anlattığı röportajında çocuklarını da mutfağa sokup çalıştırdığını anlattı

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ÇOCUKLARI MUTFAĞA SOKUP ÇALIŞTIRIYOR

“İş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi kurmak zor” diyen Kate Hudson çocuklarını da kendiyle birlikte mutfağa soktuğunu ve onlardan yardım aldığını da söylüyor. “Benimle birlikte malzemeleri doğrayıp yemekleri pişirmeme yardım ediyorlar. Çalışan anne olmak zor” diyen ünlü oyuncu yorgunluğunu çocuklarıyla mutfakta geçirdiği bu anlarda unuttuğunu söylüyor.





NE OLURSA OLSUN SAAT 5’TE HEP EVDE!

İşleri ne kadar yoğun olursa olsun mutlaka en geç saat 5’te evde olduğunu ve mutfağa girdiğini söyleyen Kate Hudson çocuklarını mutfakta çalıştırmasının aslında onların eğitiminin de bir parçası olduğunun altını çiziyor: “Çocuklarımın yemekle ilişkisi sağlıklı çünkü onları mutfağa sokuyorum. Yemekleri birlikte hazırlıyoruz, otların ne olduğu hakkında konuşuyoruz. Bence çocuklarınızı yaptığınız şeylere gerçekten dahil etmek çok önemli."

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Kate Hudson üç çocuklu mutlu aile hayatını sosyal medyadan sık sık paylaşmasıyla ve yaptığı samimi açıklamalarla tanınıyor

ESKİ NİŞANLISININ EŞİYLE TATİLE BİLE GİDİYOR

Kate Hudson bir süre önce üç farklı babadan olan çocukları için eski eşi ve eski nişanlısıyla kurduğu ilişkiden bahsetmişti. İlk eşiyle olan oğlu Ryder artık 20 yaşında bir yetişkin olan Kate Hudson, eski eşiyle yıllarca dostane bir ilişki kurdu.

Matt Bellamy’den de 12 yaşında Bingham adında bir oğlu olan Kate Hudson onunla da gayet iyi ilişkilere sahip. Hatta oğlunun babasının şimdiki eşi Elle ile o kadar yakınlar ki büyük bir aile olarak hep birlikte tatile bile çıkıyorlar.

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“AİLEMİZ KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ”

Kate Hudson zaman zaman üç farklı erkekten çocuk doğurduğu için eleştirilere uğrasa da tüm ailenin bunu kabullendiği ve herkesin çok mutlu olduğunu söylüyor. Hudson bu alışılmadık aile bağlarını “'Dışarıdan geleneksel görünmeyebilir ama biz içimizde bu kötü sözleri çoktan öldürdük. Üç farklı babadan olan üç çocuğumla oluşturduğum birliktelik gerçekten güçlü bir birliktelik ve bu durum kimseyi ilgilendirmez” sözleriyle anlatıyor.