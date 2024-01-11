Ünlü oyuncudan acı itiraf: Yıllar önce bir arkadaşımın tecavüzüne uğradım!

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Bu inanılmaz sözler 59 yaşındaki yıldız oyuncu Mariska Hargitay’e ait. Mariska Hargitay, 30’lu yaşlarındayken tecavüze uğradığını uzun yıllar sonra People dergisine birinci ağızdan yazdığı bir makale ile itiraf etti.

ÇEYREK ASIR ÖNCE YAŞADIĞI KORKUNÇ OLAYI YAZIYA DÖKTÜ

Akıl almaz detaylarla dolu yazıda neredeyse 25 yıllık geçmişi olan bu korkunç olayı anlatan kişinin Mariska Hargitay olması oldukça dikkat çekici bir durum.

Mariska Hargitay dile kolay tam 25 yıldır tecavüz ve şiddet kurbanlarının dosyalarını araştıran ve suçluların peşin düşen polis dedektifi Olivia Benson rolüyle ekranların en sevilen yüzlerinden biri

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Zira usta oyuncu uzun yıllardır başrolünü oynadığı ve milyonları ekrana kitleyen dizisinde bu tür suçları çözen bir polis dedektifini canlandırıyor. Canlandırdığı polis rolüyle cinsel saldırıların kurbanı olanlara yadım elini uzatan Mariska Hargitay kendisi de tecavüz kurbanı olduğunu yıllar sonra itiraf etti

OYNADIĞI DİZİDE TECAVÜZ KURBANLARINA YARDIM EDEN BİR DEDEKTİFİ CANLANDIRIYORDU

Law & Order: Special Victims Unit adındaki bir dönem ülkemizde de yayınlanan dizide 25 yıldır başrol oynayarak kırılması güç bir rekora imza atan ve sayısız da ödül kazanan Mariska Hargitay, cinsel suçların, saldırı ve tecavüzlerin kurbanı olan kadınlar için adalet arayan bir polis dedektifini canlandırıyor.

Mariska Hargitay 20 yıldır aynı dizide rol aldığı Peter Hermann'la evli... Çiftin ikisi evlatlık üç çocuğu var

Mariska Hargitay, uzun yıllar bir sır olarak sakladığı bu tecavüzü üzerinden 25 yıldan fazla zaman geçtikten sonra itiraf etti. 30'lu yaşlarında bir arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını itiraf eden ünlü oyuncu bu korkunç olayın ardından yaşadıklarını açık yüreklilikle yazıya döktü.

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“O KİŞİ BANA BUNU YAPANA KADAR ARKADAŞIMDI”

Tecavüzün cinsel bir yanı olmadığını, ona bu kötülüğü yapan kişinin hakimiyet ve kontrol peşinde olduğunu söyleyen ünlü oyuncu “O kişi bana bunu yapana kadar arkadaşımdı” diyerek bu büyük kötülüğün tanıdığı birinden geldiği itiraf etti ancak kimliğini açıklamadı.

Mariska Hargitay'den yıllar sonra gelen bu üzücü itiraf gösteri dünyasını ve sektördeki arkadaşlarını şoke etti

Mariska Hargitay o sırada hissettiği dehşeti ayrıntılarıyla anlatırken bundan kurtulmak için bildiği tüm yolları denediğini, ancak adam onu kollarından tutup yere yatırdığı için kaçamadığını söyledi.

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YAŞADIKLARINI UNUTMAK İSTEDİ

Ünlü oyuncu yazısında "Olayın şiddete dönüşmesini istemedim. Şimdi bunun zaten cinsel şiddet olduğunu biliyorum ama o anda fiziksel şiddete dönüşmesinden ve bana daha çok zarar vermesinden korkuyordum" sözlerini kullandı.

Mariska Hargitay Hollywood'un efsane yıldızı Jayne Mansfield'ın kızı

Mariska Hargitay, kaçma şansı bulamadığını, travmanın etkisiyle sadece donup kaldığını anlattı. Ve o an yaşadığı hissi “Bedenimden ayrıldım" diyerek tarif etti. 59 yaşındaki Hargitay, saldırıyı küçümsediğini ve travmayı "atlatabilmek" için zihninin gerisine itmeye çalıştığını da itiraf ediyor.

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KOCASINA BİLE GERÇEĞİ ANLATAMAMIŞ

“Hayatta kalmak, hayatıma devam edebilmek için gerekeni yaptım” diye konuşan ünlü oyuncu 20 yıllık kocası Peter Hermann'a yaşadıklarının tecavüz olmadığını söylediğini ve yaşadıklarının daha az suç teşkil ettiğine bile inandığını bile hatırlıyor.





KENDİ YAŞADIKLARINI YAŞAYAN KURBANLAR İÇİN BİR VAKIF KURMUŞTU

Mariska Hargitay, çok izlenen dizisinden aldığı ilhamla cinsel saldırı, aile içi şiddet ve çocuk istismarı mağdurlarına yardım etmek için Joyful Heart adlı bir vakıf kurmuş ve yıllar boyunca kurbanlara yardımcı olmuştu.

Başrolünü oynadığı ve benzer olaylardan esinlenen dizisinde kurbanlara yaşadıkları travmayı atlatmaları için yardımcı olan Olivia Benson adındaki dedektifi canlandıran ünlü oyuncu başına gelenlerle yüzleşmesine de vakıfta birlikte çalıştığı gerçek hayattaki kurbanların yardımcı olduğunu söylüyor. Ünlü oyuncu canlandırdığı rolden aldığı ilhamla cinsel saldırı ve şiddet kurbanları için kurduğu vakfı yıllardır yönetiyor

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“KENDİMİ BİR KURBAN GİBİ GÖRMÜYORDUM”

Yıllar boyunca iyileşmeye uğraştığını söyleyen Mariska Hargitay, konuyla ilgili olarak uzun süredir katıldığı paneller ve yaptığı konuşmalarda kendinin de bir tecavüz kurbanı olduğunu hiç dile getirmedi. “Çünkü yaşadığım şeyi inkar ediyor ve kendimi bir kurbandan saymıyordum” diyor usta oyuncu.

Mariska Hargitay, Hollywood’u şoke eden yazısını "Bu benim hikâyemin acı verici bir kısmı. Yaşadığım deneyim korkunçtu. Ancak bunun beni tanımlamasına izin vermeyeceğim. Hiç kimsenin hikayesinin tek bir bölümü onu tanımlamaz” sözleriyle noktaladı…