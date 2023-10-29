Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirip ölümden dönmüştü: Doktorlar numara yapıyorum sandılar!

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Ancak büyük bir yıldız haline geldiği ve ününün doruğunda olduğu yıllarda yaşadığı kabus dolu günler bitmek bilmedi. 2001 yılında ölümcül bir felç geçiren Sharon Stone, uzun yıllarını sağlığına tekrar kavuşmak ve kariyerini yeniden inşa etmek için harcayacaktı.

Yaşadığı korkunç yılları yeni yeni paylaşmaya başlayan Stone geçtiğimiz haftalarda sağlığını koruyabilmek için kullandığı ilaçlardan ve bu ilaçların işe yaraması için mutlaka her gece uyumak zorunda olduğundan bahsetmişti.

Bunu yapmazsa hayatının yeniden tehlikeye gireceğini belirterek artık bir “engelli” haline geldiğinden dem vurmuştu ünlü oyuncu. Temel İçgüdü yıldızı, yıllar önce hastaneye kaldırılmadan hemen önce başında hissettiği ağrıyı “şimşek gibi” diye tanımlamıştı.

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ÜNÜNÜN DORUĞUNDA, EN VERİMLİ ÇAĞINDA BİR ANDA HAYATI ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ

Yıldız oyuncu, 2021 yılında yayınlanan otobiyografisi ‘The Beauty of Living Twice'da, 2001 yılında vücudundan 'dev' tümörlerin çıkarıldığını anlatıyordu. Stone’un kendi tarifine göre meme dokusunu saran tümörler çok büyüktü.

Sharon Stone yaşadığı korkunç yılları 2021'de çıkardığı kitabında anlattı; o zamana kadar yıldız oyuncunun yaşadığı süreçler sadece çok yakın çevresi tarafından biliniyordu

Tümörler çıkarıldıktan sonra birkaç cerrahi operasyon daha geçirmek zorunda kalmıştı. Stone, artık iyileştiğini ve artık yoluna devam edeceğini düşünürken aynı yıl, henüz 43 yaşındayken önce beyin kanaması ve hemen ardından da felç geçirmişti.

Oscar adayı aktris, British Vogue'a verdiği son röportajında, 2001 yılında geçirdiği ölümcül felci ve doktorların başlangıçta kendisine yanlış teşhis koyarak neredeyse tedavi edilmeden eve gönderdiklerini açıkladı.

"Bir sedyenin üzerinde uyandığımı ve sedyeyi taşıyan çocuğa nereye gittiğimi sorduğumu ve onun da "beyin ameliyatı" dediğini hatırlıyorum" dedi Stone. Bir doktor benim bilgim ya da rızam olmadan bana keşif amaçlı beyin ameliyatı yapmaya karar vermiş ve beni ameliyathaneye göndermişti.

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DOKTORLAR NUMARA YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Stone, sağlık personelinin ağrı seviyesini tarif etmesini istediğini ancak obu ciddiye almadığını ve sonuç olarak beyin kanamasını tespit edemediklerini savunuyor: “Bana yaptıkları İlk beyin anjiyosunda bunu gözden kaçırdılar ve numara yaptığıma karar verdiler”.

Sharon Stone’un gözden kaçırılan beyin kanaması tam dokuz gün sürdü ve ameliyattan sonra hayatta kalma şansı doktorlar tarafından %1 olarak açıklandı. Stone, doktorların keşif amaçlı beyin ameliyatı yapma planından haberdar olduğunda, ameliyatı onaylamadığını bildirmek için elinden geleni yaptı.

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Stone uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle kendisine gelen rolleri geri çeviriyor; ünlü oyuncu bunun yerine artık kendini resim yapmaya ve başına gelen sağlık sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlarda gönüllü olarak yer almaya adamış halde

Bu kâbus dolu günlerden yirmi yıl kadar sonra Stone'un hastaların nasıl tedavi edildiği konusunda yeni bir bakış açısı var. Yıldız oyuncu “Bu deneyim sayesinde öğrendiğim şey, tıbbi bir ortamda, özellikle de kadın bir doktorunuz olmadığında, kadınların sözlerinin ve şikayetlerinin genellikle duyulmadığıdır" itirafında bulundu.

ARKADAŞI YANINDA OLMASA BELKİ DE ÖLECEKTİ

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Stone'un en yakın arkadaşı hastanede onun yanındaydı ve onu savunmaktan vazgeçmedi. Ve en sonunda ikinci bir anjiyo yapılmasını sağladı. Ünlü oyuncu "En iyi arkadaşım ikinci bir anjiyo için onları ikna etti ve beynime kanama olduğunu, tüm subaraknoid havuzumun ve vertebral arterimin yırtıldığını keşfettiler" dedi ve ekledi "Beni eve gönderselerdi ölebilirdim”.

Ünlü oyuncu yaşadığı acı deneyimleri anlatmak için uzun yıllardır Parkinson'la savaşan Michael J. Fox'tan ilham ve destek aldığını söyledi

Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne göre, araştırmalar Stone'un yaşadığına benzer durumların kadınların başına gelemye devam ettiğini ve giderek yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

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Doğru teşhisin konulmasıyla birlikte Sharon Stone saygın beyin cerrahı Dr. Michael Lawton tarafından tedavi edilmeye başlandı ancak Stone'un iyileşme sürecine giden yol uzun ve sancılı oldu. Yıldız isim artık sağlık durumundan dolayı gelen oyunculuk tekliflerinin çok azını değerlendirebiliyor.

"BEN ARTIK BİR ENGELLİYİM" DEMİŞTİ

Yine de Stone hastalığının ve engellerinin onu tanımlamasına izin vermeden yaşamaya kararlı. “Yaşadıklarımdan sonra çocuğumun velayetini kaybettim, kariyerimi kaybettim ve çalışamadım, boşanma sürecine girdim ve çok zorlandım, çok şey kaybettim” diyen Stone bunun hayatının geri kalanı boyunca peşinden gelmesine izin vermeye kararlı.

65 yaşındaki usta oyuncu yaşadığı her şeyden sonra yeniden ayağa kalkıp “Ben kimim? Ben sadece bunlardan ibaret miyim?” diye sorduğunu ve elinde kalanlarla geleceğe ilerlemeye devam ettiğini ve bundan vazgeçmeyeceğini söylüyor.