Sahnede gözleri dolarak anlattı… Sharon Stone: Servetimin yarısını kaybettim!

Haberin Devamı

64 yaşındaki yıldız oyuncu 40 yıllık Hollywood kariyerinde inişli çıkışlı bir seyir izlerken dışarıdan pırıltılı görünen kendi hayatında da sayısız trajedi yaşadı. Sinema sektöründeki hak mücadelelerine verdiği destekle tanınan Stone bir yandan da başta AIDS olmak üzere sağlıkla ilgili birçok alanda sözcülük yaptı, bilgilendirme ve yardım kampanyalarının en çok çalışan isimlerinden oldu.

HAYATI HEP BÜYÜK SAĞLIK SORUNLARININ GÖLGESİNDE GEÇTİ

Sharon Stone’un bu konularda gösterdiği duyarlılığın ardında aslında kendi hayatını da kâbusa çevirmiş olan sayısız sıkıntı vardı. Bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak için çok uğraşmış olan yetenekli aktris tam 9 kez düşük yaptığını uzun yıllar sonra açıklamıştı. Stone daha sonra biyolojik olarak çocuk sahibi olmasına engel olan sağlığını nedeniyle üç erkek çocuk evlat edindi ve onları öz çocuğuymuş gibi büyüttü.

Sharon Stone bu anlamlı bağış gecesinin en önemli konuklarından biriydi

Haberin Devamı

2001 yılında, şöhretinin zirvelerindeyken bu kez de kanserin pençesine düştü. 2021 yılında yayınlanan otobiyografisi ‘The Beauty of Living Twice'da, 2001 yılında vücudundan 'dev' tümörlerin çıkarıldığını anlatıyordu. Stone’un kendi tarifine göre meme dokusunu saran tümörler çok büyüktü. Tümörler çıkarıldıktan sonra birkaç cerrahi operasyon daha geçirmek zorunda kalmıştı. Stone, artık iyileştiğini ve artık yoluna devam edeceğini düşünürken aynı yıl, henüz 43 yaşındayken önce beyin kanaması ve hemen ardından da felç geçirmişti.

KANSERİ İKİ KEZ YENDİ, BEYİN KANAMSI VE FELÇ GEÇİRDİ

Artık uzun yılladır bağımsız yapımlarda yer alan, Temel İçgüdü filmi zamanından kalan üzerindeki ‘seksi oyuncu’ imajını silen ve kendini aktivizme adayan Sharon Stone, bu korkunç günlerin üzerinden tam 21 yıl geçtikten sonra bir kez daha aldığı kötü haberle yıkılmıştı. Geçen kasım ayında Instagram hesabından 3 milyondan fazla takipçisine seslenen Stone, yakın zamanda aldığı bir yanlış teşhisin kurbanı olduğunu itiraf etti. Vücudunu bir kez daha tümör sarmıştı. Yıldız oyuncu “Büyük bir fibroid tümörünü çıkarmak için ameliyat olacağım.” dedi. Kâbus 21 yıl sonra onu bir kez daha yakaladı.

Kürsüye neşeyle çıkan Stone gösteri dünyasındaki zengin arkadaşlarına şaka yaparak "pamuk eller cebe" dedikten sonra zor anlar yaşadı

Haberin Devamı

Neyse ki alınan tümör kötü huylu çıkmadı ve Sharon Stone sağlığına kavuştu. Geçen hafta Oscar töreninde karşımıza çıkan Stone dün de yine sağlık alanında bağış toplayan bir kurumun düzenlediği özel gecenin en önemli konuklarından biri oldu. Kadın sağlığı alanında çalışmalar yapan ve özel olarak kanser hastalığına eğilen Women’s Cancer Research Fund (Kadın Kanserleri Araştırma Fonu) için düzenlenen yardım toplama amaçlı “Unforgettable Evening Gala” gecesine katılan Sharon Stone kürsüde konuşma yaptı.

Gözden Kaçmasın John Wick filmlerinin yıldızı usta aktör Lance Reddick hayatını kaybetti Haberi görüntüle

AKTİVİZMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ, YILLARDIR EN ÖNEMLİ BAĞIŞ KAMPANYALARININ YÜZÜ OLDU

Gerek kendisinin, gerek yakın çevresinin gerekse sinema dünyasındaki arkadaşlarının yaşadığı sağlık sorunlarını anlatarak bu anlamlı amaç için toplanan bağışların önemine değinen Stone kendiyle ilgili şaşırtıcı ve üzücü bir bilgiyi de paylaştı. Kürsüde konuşma yaparken gözleri dolan Sharon Stone geçen hafta ABD’de Silikon Vadisi’nde yaşanan bankacılık krizinden etkilendiğini, hatta servetinin yarısını bu ekonomik krizin yaşandığı günlerde kaybettiğini itiraf etti.

Yıldız oyuncunun başına gelenleri kürsüde anlatırken göyaşı dökmesi manşetlere taşındı

Haberin Devamı

Geceye katılan ve servetleriyle dudak uçuklatan gösteri dünyasının ünlülerine seslenen Sharon Stone “Bu güzel amaç uğruna bağış yapmanıza engel olacak bir durum olmamalı” derken daha geçen hafta içine düştüğü zor durumu örnek verdi. “Bu para gönderme işinin teknolojik kısmını beceremiyor olabilirim ama çek yazmak konusunda başarılıyım. Ve bu oldukça cesur bir davranış çünkü bu geçen haftaki bankacılık krizinde servetimin yarısını kaybettim. Gördüğünüz gibi bu durum burada olmama engel değil. Yani ben bile buradaysam hepiniz bağış yapmalısınız” diye konuşan Sharon Stone böylelikle içine düştüğü zor durumu da dürüstçe herkesle paylaştı.

SERVETİNİN YARISINI BANKACILIK KRİZİNDE KAYBETMİŞ!

Haberin Devamı

Hollywood’daki ücret eşitsizliği konusunda da sık sık açıklama yapan ve kadın oyuncuların filmlerden erkek oyunculara oranla çok daha az para kazandığı konusunda sert söylemleri bulunan Sharon Stone uzun yıllara dayanan kariyerine rağmen zaman zaman büyük maddi sıkıntılar yaşadığını da açıklamıştı. Bu durumun farkına henüz kariyerinin başındayken varan yıldız oyuncu bulduğu ilginç çözümü de geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda anlatmıştı.

Stone yıllar boyunca hem büyük maddi krizlerle hem de çok ciddi sağlık sorunlarıyla boğuştu

Sharon Stone Temel İçgüdü filminden kendisinin 500 bin dolar, rol arkadaşı Michael Douglas’ınsa 14 milyon dolar kazandığını açıklamış, bu farkındalığa çok erkenden vardığı için filmlerinde giydiği pahalı kostümleri toplamaya başladığını itiraf etmişti. Oldukça yüksek bütçesi olan film kostümleri için her film anlaşmasına bir madde koydurarak giydiği şeyleri topladığını açıklayan Stone, bunun çocuklarına miras olarak kalacağını söylemiş, hem de böylelikle oğullarının annelerinin sektörde yaşadığı bu ayrımcılığı hiç unutmamalarını sağlamak istediğini aktarmıştı.