Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Sharone Stone'dan Oscar itirafı: Modacılar bana elbise vermedi... Törene kendi aldığım o berbat giysiyle katılmak zorunda kaldım

Güncelleme Tarihi:

#SHARON STONE#Oscar 2023#Temel İçgüdü
Sharone Stonedan Oscar itirafı: Modacılar bana elbise vermedi... Törene kendi aldığım o berbat giysiyle katılmak zorunda kaldım
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 09:25

40 yıla yayılan oyunculuk kariyerinde birçok rolle karşımıza çıksa da adı her zaman, sinema tarihine damga vurduğu bir tek filmle birlikte anıldı. Ona şöhretin kapılarını açan ve adını herkese ezberleten bu film hem en büyük şansı hem de şanssızlığı olacaktı. Şöhret basamaklarını tırmanmaya başladığı o ilk yıllarda yaşadığı bir olaysa insanın yüzünde buruk bir gülümseme bırakacak cinstendi.

Haberin Devamı

Yarın bu saatlerde herkes Oscar ödüllerini, kazananları, kaybedenleri ve en çok da 95. Oscar Ödülleri’nin kırmızı halısında salınan yıldızların kılık kıyafetlerini konuşacak. Sinema dünyasının bu en büyük ödül töreninin önemi ve görkemi bir yana, Oscar kırmızı halısı her yıl adeta bir podyuma dönüşüyor ve törene katılan Hollywood starlarının moda yarışında yaptıkları en büyük ataklara sahne oluyor.

Törende ödül alacak oyuncular, adaylar, ödülleri sunacak olan ünlü isimler derken herkes bu yılın sinema olayı olarak nitelendirilebilecek etkinliğe en şık halleriyle katılmak ve törenden sonra bile uzun süre manşetlerde kalmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor. Önce törenin tarihi belli oluyor, sonra adaylar açıklanıyor ve son olarak da törende sahneye çıkacak ve ödül sunacak isimler belirleniyor.

Sharone Stonedan Oscar itirafı: Modacılar bana elbise vermedi... Törene kendi aldığım o berbat giysiyle katılmak zorunda kaldım
Sharon Stone, ödül törenlerinde ve kırmızı halılarda ilginç kostüm tercihleri yapmasıyla tanınıyor

Haberin Devamı

Bu da o gecenin yıldızı olmak isteyen Hollywood’un gediklilerine tören için bol bol hazırlık yapma fırsatı doğuyor. Bu hazırlıklar oldukça büyük bir çaba ve elbette çokça da maddi yük demek oyuncular için. Ancak sektörde isim yapmış oyuncular, ödüle aday olanlar ve sansasyonel isimler Oscar’a hazırlık döneminde ünlü modacıların ve modaevlerinin radarına çoktan girmiş oluyor ve bu kişileri giydirmek için herkes adeta sıraya giriyor.

Gözden Kaçmasın

Ünlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorumÜnlü oyuncu mirasını ve vasiyetini açıklamıştı… Sharon Stone: Ben ölünce çocuklarım bu yaşadığımı unutmasın istiyorumHaberi görüntüle

Ancak her Hollywood yıldızı bu kadar şanslı değil. Hele de kariyerlerinin başında oldukları günlerde. Hollywood’da geçirdiği yılları ve yaşantısıyla ilgili özel detayları anlatan bir kitap yazan ve son günlerde sık sık yayınlara katılıp röportajlar veren Sharon Stone da bu şanssız isimlerden biri. Oscar törenine günler kala konuk olduğu yayında katıldığı ilk Oscar töreniyle ilgili anılarını anlatan Stone başından geçenleri ve şimdi gülerek anımsadığı ancak o zaman çok üzüldüğü ilginç bir durumu itiraf etti.

Sharone Stonedan Oscar itirafı: Modacılar bana elbise vermedi... Törene kendi aldığım o berbat giysiyle katılmak zorunda kaldım
Sharon Stone ve rol arkadaşı Michael Douglas, Temel İçgüdü filminin galasında böyle poz vermişti

Haberin Devamı

1980’li yılların başından beri oyunculuk yapan Sharon Stone istediği çıkışı bir türlü yakalayamamış; küçük rollerde gözükerek yapımcıların ve yönetmenlerin dikkati çekebilmek için çok uğraşmıştı. 1990’da Arnold Schwarzenegger’la kamera karşısına geçtiği Total Recall ve bir sonraki sene kaptığı ilk başrol olan Scissors filmiyle nihayet dikkat çekmiş ve adını duyurmayı başarmıştı. Böylece Sharon Stone, 1992 yılında ilk kez Oscar törenine katılmak için davet aldı.

Ancak güzel yıldız yıllardır kurduğu bu hayalin kabusa döneceğinden habersizdi. Oscar’a davet edilmiş olsa da Sharon Stone’u tanıyan, adını duyan azdı ve yıldız oyuncu o biraz önce bahsettiğimiz modacıların kendi tasarımlarını giydirmek için peşinden koştuğu isimlerden biri değildi. Şimdilerde 65 yaşında olan Stone’un 1992’de, 32 yaşındayken başrolünde oynadığı Temel İçgüdü filmi henüz gösterime girmemişti. Yani dünya onun adını henüz duymamış ve filmde canlandırdığı cesur sahneler yüzünden sinema dünyasının en çok konuşulan ismi haline gelmemişti.

Sharone Stonedan Oscar itirafı: Modacılar bana elbise vermedi... Törene kendi aldığım o berbat giysiyle katılmak zorunda kaldım
İşte Stone'un 1992'de Oscar töreni için giydiği o ucuz elbise

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Akademi Ödülleri 2023 | Oscar Ödül Töreni sunucuları belli oldu Oscar Ödül Töreni 2023 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacakAkademi Ödülleri 2023 | Oscar Ödül Töreni sunucuları belli oldu! Oscar Ödül Töreni 2023 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Haberi görüntüle

Hal böyle olunca da bu adı sanı pek bilinmeyen oyuncuya Oscar töreninde kendi elbisesini giydirmek isteyen bir modacı çıkmadı. Stone o günleri “Temel içgüdüden hemen önce Oscar'lara ilk davet edildiğimde, filmim henüz görücüye çıkmamıştı, bu yüzden kimse bana bir elbise vermedi…” diyerek anlatıyor. Stone ona giyim kuşam konusunda yardımcı olan ya da yol gösteren kimse olmayınca el mecbur kendi işini kendi halletmeye mecbur kalmış.

Sharone Stonedan Oscar itirafı: Modacılar bana elbise vermedi... Törene kendi aldığım o berbat giysiyle katılmak zorunda kaldım
Saçını ve makyajını bile kendi yapmış olmasına rağmen Stone, törendeki kendinden emin ve neşeli tavrıyla büyük beğeni topladı

“Törene davetli tüm bu insanlar 40.000 dolar veya 50.000 dolarlık elbiseleriyle oraya geliyordu. Ve ben gidip çok ucuza Betsey Johnson marka polyester tulum satın aldım, çünkü yapabileceğim en iyi şey buydu'' diyordu Sharon Stone. Çünkü hiçbir modacı ya da büyük yıldızların her an etrafında olan stilistler onunla çalışmak istememişti. Üstelik elbise işin sadece bir kısmıydı. Hollywood yıldızları o özel gece için saçları, makyajları ve aksesuarları konusunda da yardım alıyordu ancak Sharon Stone tahmin edebileceğiniz gibi bu konuda da yalnız kaldı ve saçına fön çekip makyajını da kendi yaparak törene gitti.

Haberin Devamı

“Törene gittiğimde çok gergindim. Önden dördüncü ya da beşinci sırada oturuyordum ve bu bile benim için çok iyi bir şeydi. Arka sıramda Anthony Hopkins oturuyordu. Adımı anons ettiklerinde ve ben ayağa kalkıp yürümeye başladığımda ellerini başının üstüne kaldırdı ve bana destek verdiğini belli eden bir hareket yaptı. İşte o an rahatladım ve ‘Aman tanrım filmimi izlemiş olmalı’ diye düşündüm.”

Sharone Stonedan Oscar itirafı: Modacılar bana elbise vermedi... Törene kendi aldığım o berbat giysiyle katılmak zorunda kaldım
Bu talihsiz başlayan Oscar töreni yolculuğu ilerleyen yıllarda Sharon Stone için daha keyifli bir hale gelecekti. Çünkü o törenden hemen sonra gösterime giren filmi Temel İçgüdü onu büyük bir yıldız yapmış; ilerleyen yıllarda birçok başrol oynayarak adını Hollywood tarihine yazdırmayı başarmıştı. Zaten 1996’da rol aldığı Casino filmiyle törene sadece bir davetli olarak değil, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday olarak gitti ve bu kez modacıların peşinde koşmak zorunda kalmadı bile…

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

O film yüzünden oğlumun velayetini kaybettim: Annenin ne tür filmlerde oynadığını biliyor musunO film yüzünden oğlumun velayetini kaybettim: Annenin ne tür filmlerde oynadığını biliyor musun? Haberi görüntüle

Sharone Stonedan Oscar itirafı: Modacılar bana elbise vermedi... Törene kendi aldığım o berbat giysiyle katılmak zorunda kaldım

Haberle ilgili daha fazlası:
#SHARON STONE#Oscar 2023#Temel İçgüdü

BAKMADAN GEÇME!

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin
48 bin 500 yıllık zombi virüs canlandı Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil

48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor? 'Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil'

#Permafrost