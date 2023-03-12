Sharone Stone'dan Oscar itirafı: Modacılar bana elbise vermedi... Törene kendi aldığım o berbat giysiyle katılmak zorunda kaldım

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Yarın bu saatlerde herkes Oscar ödüllerini, kazananları, kaybedenleri ve en çok da 95. Oscar Ödülleri’nin kırmızı halısında salınan yıldızların kılık kıyafetlerini konuşacak. Sinema dünyasının bu en büyük ödül töreninin önemi ve görkemi bir yana, Oscar kırmızı halısı her yıl adeta bir podyuma dönüşüyor ve törene katılan Hollywood starlarının moda yarışında yaptıkları en büyük ataklara sahne oluyor.

Törende ödül alacak oyuncular, adaylar, ödülleri sunacak olan ünlü isimler derken herkes bu yılın sinema olayı olarak nitelendirilebilecek etkinliğe en şık halleriyle katılmak ve törenden sonra bile uzun süre manşetlerde kalmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor. Önce törenin tarihi belli oluyor, sonra adaylar açıklanıyor ve son olarak da törende sahneye çıkacak ve ödül sunacak isimler belirleniyor.

Sharon Stone, ödül törenlerinde ve kırmızı halılarda ilginç kostüm tercihleri yapmasıyla tanınıyor

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Bu da o gecenin yıldızı olmak isteyen Hollywood’un gediklilerine tören için bol bol hazırlık yapma fırsatı doğuyor. Bu hazırlıklar oldukça büyük bir çaba ve elbette çokça da maddi yük demek oyuncular için. Ancak sektörde isim yapmış oyuncular, ödüle aday olanlar ve sansasyonel isimler Oscar’a hazırlık döneminde ünlü modacıların ve modaevlerinin radarına çoktan girmiş oluyor ve bu kişileri giydirmek için herkes adeta sıraya giriyor.

Ancak her Hollywood yıldızı bu kadar şanslı değil. Hele de kariyerlerinin başında oldukları günlerde. Hollywood’da geçirdiği yılları ve yaşantısıyla ilgili özel detayları anlatan bir kitap yazan ve son günlerde sık sık yayınlara katılıp röportajlar veren Sharon Stone da bu şanssız isimlerden biri. Oscar törenine günler kala konuk olduğu yayında katıldığı ilk Oscar töreniyle ilgili anılarını anlatan Stone başından geçenleri ve şimdi gülerek anımsadığı ancak o zaman çok üzüldüğü ilginç bir durumu itiraf etti.

Sharon Stone ve rol arkadaşı Michael Douglas, Temel İçgüdü filminin galasında böyle poz vermişti

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1980’li yılların başından beri oyunculuk yapan Sharon Stone istediği çıkışı bir türlü yakalayamamış; küçük rollerde gözükerek yapımcıların ve yönetmenlerin dikkati çekebilmek için çok uğraşmıştı. 1990’da Arnold Schwarzenegger’la kamera karşısına geçtiği Total Recall ve bir sonraki sene kaptığı ilk başrol olan Scissors filmiyle nihayet dikkat çekmiş ve adını duyurmayı başarmıştı. Böylece Sharon Stone, 1992 yılında ilk kez Oscar törenine katılmak için davet aldı.

Ancak güzel yıldız yıllardır kurduğu bu hayalin kabusa döneceğinden habersizdi. Oscar’a davet edilmiş olsa da Sharon Stone’u tanıyan, adını duyan azdı ve yıldız oyuncu o biraz önce bahsettiğimiz modacıların kendi tasarımlarını giydirmek için peşinden koştuğu isimlerden biri değildi. Şimdilerde 65 yaşında olan Stone’un 1992’de, 32 yaşındayken başrolünde oynadığı Temel İçgüdü filmi henüz gösterime girmemişti. Yani dünya onun adını henüz duymamış ve filmde canlandırdığı cesur sahneler yüzünden sinema dünyasının en çok konuşulan ismi haline gelmemişti.

İşte Stone'un 1992'de Oscar töreni için giydiği o ucuz elbise

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Hal böyle olunca da bu adı sanı pek bilinmeyen oyuncuya Oscar töreninde kendi elbisesini giydirmek isteyen bir modacı çıkmadı. Stone o günleri “Temel içgüdüden hemen önce Oscar'lara ilk davet edildiğimde, filmim henüz görücüye çıkmamıştı, bu yüzden kimse bana bir elbise vermedi…” diyerek anlatıyor. Stone ona giyim kuşam konusunda yardımcı olan ya da yol gösteren kimse olmayınca el mecbur kendi işini kendi halletmeye mecbur kalmış.

Saçını ve makyajını bile kendi yapmış olmasına rağmen Stone, törendeki kendinden emin ve neşeli tavrıyla büyük beğeni topladı

“Törene davetli tüm bu insanlar 40.000 dolar veya 50.000 dolarlık elbiseleriyle oraya geliyordu. Ve ben gidip çok ucuza Betsey Johnson marka polyester tulum satın aldım, çünkü yapabileceğim en iyi şey buydu'' diyordu Sharon Stone. Çünkü hiçbir modacı ya da büyük yıldızların her an etrafında olan stilistler onunla çalışmak istememişti. Üstelik elbise işin sadece bir kısmıydı. Hollywood yıldızları o özel gece için saçları, makyajları ve aksesuarları konusunda da yardım alıyordu ancak Sharon Stone tahmin edebileceğiniz gibi bu konuda da yalnız kaldı ve saçına fön çekip makyajını da kendi yaparak törene gitti.

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“Törene gittiğimde çok gergindim. Önden dördüncü ya da beşinci sırada oturuyordum ve bu bile benim için çok iyi bir şeydi. Arka sıramda Anthony Hopkins oturuyordu. Adımı anons ettiklerinde ve ben ayağa kalkıp yürümeye başladığımda ellerini başının üstüne kaldırdı ve bana destek verdiğini belli eden bir hareket yaptı. İşte o an rahatladım ve ‘Aman tanrım filmimi izlemiş olmalı’ diye düşündüm.”

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