Ünlü oyuncu 83 yaşında baba olmuştu… Ayrılık haberini yalanladılar: Aşkları tam gaz devam ediyor

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83 yaşındaki Al Pacino ve 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın Roman adını verdikleri oğulları 6 Haziran’da doğdu. Bundan kısa bir süre önce de bir başka efsane isim Robert De Niro’nun 45 yaşındaki sevgilisi Tiffany Chen’den bir kızı olmuştu.

ARKA ARKAYA GELEN ŞOK EDİCİ BABALIK HABERLERİ TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Arka arkaya gelen bu haberler ileri yaşta çocuk sahibi olmakla ilgili bir tartışmaya da yol açmıştı. Hayranları Hollywood’un bu iki büyük efsanesini tebrik ederken çocuklarının büyüyüp yetişkin birer birey olmalarını belki de göremeyecek biri 4 biri de 7 çocuk sahibi olan bu aktörler eleştiri oklarının da hedefiydi.

2020'den beri birlikte oldukları bilinen Al Pacino ve Noor Alfallah 6 Haziran'da bir erkek çocuk sahibi oldular... kimselerin bilmediği hatta Al Pacino'nun da neredeyse doğuma bir ay kala öğrendiği haber herkesi şaşkına çevirmişti

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Robert De Niro ve Tiffany Chen yollarına mutlu mesut devam ederken Al Pacino cephesinden dün gelen haber herkesi bir kez daha şaşkına çevirdi. 29 yaşındaki taze anne Noor Alfallah’ın 3 aylık oğlu Roman için Al Pacino’ya velayet davası açtığı ortaya çıktı.

AL PACINO'NUN 29 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİ DOĞUMDAN 3 AY SONRA velayet davası AÇTI

Alfallah, mahkemeye dilekçe verip oğullarının “tam fiziki velayetinin” kendisine verilmesini talep etti. Genç kadın bu taleple birlikte Al Pacino’ya da çocuğun babası olarak "makul ziyaret" hakları vermeye istekli olduğunu ve onu çocuğun eğitim ve tıbbi tedavi ile ilgili kararlarda söz sahibi olmasını sağlayacak yasal velayeti paylaşımını da talep etti.

Noor Alfallah, Al Pacino'dan doğan oğlu Roman'ın ilk fotoğrafını iki hafta önce paylaşmış ve altına "Sen benim kalbimsin ve bu hayatta bana verilmiş en büyük hediyesin" yazmıştı

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Bu haberi duyulmasıyla birlikte çiftin doğumdan sadece 3 ay sonra ayrıldığı haberi tüm basın organlarında flaş haber olarak duyuruldu. Ancak Al Pacino’nun temsilcisi dün geç saatte bir açıklama yaparak bu ayrılık haberini yalanladı.

PACİNO'NUN TEMSİLCİSİ AÇIKLAMA YAPTI: AL VE NOOR HÂLÂ BİRLİKTE

Açıklamada "Al ve Noor başarılı bir şekilde birlikte çalıştılar ve çocukları Roman’ın yasal durumu ile ilgili olarak karşılıklı anlaşmaya vardılar" ifadeleri kullanıldı. Çiftin bu düzenlemeleri yapmalarına rağmen ilişkilerinin devam ettiği ve hâlâ birlikte oldukları da ifade edildi. Yani ortada bir ayrılık ve bu yüzden gerek duyulan yasal düzenlemeler yoktu.

Noor Alfallah’ın Al Pacino'nun ünü ve servetinden faydalanmak istemiş olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı... Ancak genç kadının hem çok zengin bir ailesi de epey yüksek maaşlı bir yöneticilik işi olması bu ihtimali devre dışı bırakıyor

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Noor Alfallah’ın mahkemeye başvurup yapılmasını istediği yasal düzenlemeler ABD’de evli olmayan ancak çocukları olan çiftlerin ve çocuklarının hukuki haklarını güvence altına almak için uygulanıyor. Ve olası bir ayrılık durumunda evli olmayan ebeveynlerin bir ayrılık durumunda haklarını koruyor.

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İLERİDE NAFAKA VE TAZMİNAT HAKKI KAZANMAYI GARANTİLEDİ

Alfallah’ın talepleri arasında nafaka veya çocuk yardımı gibi şeylerin olmadığı belirtilmişti. Ancak mahkemeye sunulan belgelerin ileride yaşanacak bir ayrılık durumunda Noor Alfallah’ın ortak çocukları için Al Pacino’dan nafaka ve tazminat almak hakkını da sağlayacak belgeler olduğu belirtildi.

Noor Alfallah’ın Al Pacino'dan önce de kendisinden oldukça yaşlı ünlü erkeklerle ilişkisi olduğu biliniyor... Yakın çevresi bunun para ya da ünle ilgili olmadığını, genç kadının olgun erkekleri tercih ettiğini söylemişti

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Ortada bir ayrılık olmadığı halde Noor Alfallah’ın neden mahkemeye başvurup bu taleplerde bulunduğu açıklanmadı. İki taraftan da mahkeme başvurusunun ve velayet hakkı talebinin neden yapıldığına dair bir bilgi verilmedi. Bunun Noor Alfallah’ın yakın gelecekte yaşanacak bir ayrılık ya da ölüm durumunda yasal haklarını garanti altına almak için erken atılmış bir adım olabileceği düşünülüyor.

BEBEĞİN BABALIK KANITI DA MAHKEMEYE SUNULDU

Noor Alfallah, mahkemeye başvurduktan sonra bu taleplerle ilgili doğacak yasal ücretlerin ve avukatlık masraflarının da ünlü oyuncu tarafından ödenmesini istemişti. Alfallah’ın aynı zamanda mahkemeye Al Pacino tarafından imzalanmış ve 3 aylık Roman'ın biyolojik babası olduğunu belgeleyen imzalı "gönüllü ebeveynlik beyanı "nın bir kopyasını da sunduğu ortaya çıktı.

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Al Pacino'nun baba olabileceğine ihtimal vermediği bu yüzden Noor Alfallah’tan babalığı kanıtlayan bir DNA testi istediği biliniyor... Roman Pacino efsane aktörün dördüncü, Noor Alfallah’ın ise ilk çocuğu

Ünlü aktör hamilelik haberi duyulduğunda “Ben artık kimseyi hamile bırakabileceğimi sanmıyordum. Yaşım ve tıbbi durumumun buna müsait olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenilmişti. Al Pacino’nun Noor Alfallah’tan çocuğun babası olduğunu kanıtlayan bir DNA testi istediği de iddia edildi. Taraflar bunu reddetse de mahkemeye sunulan belge herkese bu testin yapıldığını ve Noor Alfallah’ın bebeğin babasının Al Pacino olduğunu kanıtladığını düşündürdü.





BABA OLACAĞINI SEVGİLİSİ 8 AYLIK HAMİLEYKEN ÖĞRENMİŞTİ

Al Pacino ve Noor Alfallah’ın pandemi döneminde aşk yaşamaya başladığı ve o zamandan beri birlikte olduğu biliniyor. Hollywood’da yapım şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Noor Alfallah’ın hamileliğini Al Pacino’nun da ancak genç kadın 8 aylık hamileyken öğrendiği ortaya çıkmış ve oldukça tuhaf olan bu durum çiftin ilişkisi hakkında soru işaretleri uyandırmıştı.