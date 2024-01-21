Ünlü modelin aşk saklambacı... Her gün başkasıyla ama aklı kızının babasında!

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SAYISIZ ÜNLÜ İSMİ BİR ARAYA GETİREN AŞK TRAFİĞİ KARIŞTI!

Irina Shayk, Tom Cruise, Gerard Pique, Shakira, Lewis Hamilton, Tom Brady, Gisele Bündchen, Bradley Cooper ve Gigi Hadid… Bu birbirinden ünlü yıldızları bir araya getiren ve geçen yıldan beri bitmeyen ayrılık rüzgarları ve yeni başlayan taze aşklarla dolu hikâyeye yeni ve şaşırtıcı bir halka daha eklendi…

Shakira Gerard Pique'den ayrılınca önce Tom Ceuise'la sonra da Lewis Hmilton'la aşk yaşadığı söylendi... İki söylenti de doğru çıkmadı

Tom Brady ve Gisele Bündchen ile Gerard Pique ve Shakira çiftleri geçen yıl uzun yıllara dayanan aşklarını noktalamış, gösteri dünyasının en gözde çiftleri olmalarına ve ikişer de çocukları olmasına rağmen yollarını ayırmıştı.

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Shakira’nın adı aylarca manşetlerden inmeyen aldatılma haberlerinin ardından önce Tom Cruise’la sonra da yıldız Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la anıldı. Bu dedikoduların aslı çıkmadı; taraflar biz arkadaşız açıklamalarının ardından kendi yollarına gitti.

Tom Brady ve Gisele Bündchen de 13 yıllık evliliğin ardından boşanmıştı... Tom Brady bu ayrılıktan sonra Rus model Irina Shayk'la aşk yaşamaya başladı

HERKES AYRILDI ARINDAN SÖYLENTİLER BİTMEDİ…

Tom Brady ve Gisele Bündchen de 13 yıllık evliliğin ardından 2022’nin sonlarına doğru boşanmıştı. Tom Brady ayrılığın ardından kendini toparlayıp sahnelere geri döndüğünde ünlü Rus model Irına Shayk’la sürpriz bir aşk yaşamaya başladı.

İkili defalarca birlikte görüntülendi, samimi pozlar verirken yakalandı ancak bu aşkı hiç doğrulamadı...

Irina Shayk, 2009’dan 2015’e kadar Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yla büyük bir aşk yaşamış, Ronaldo 2011’de gizlice New York’a uçup tam da Sevgililer Günü’nde ona evlenme teklif etmişti. Çift nişanlandı ancak 4 sene sonra ayrıldı. Irina Shayk daha sonra hayatının aşkını yaşadığı Bradley Cooper’la tanışacaktı. Söylentiler süredursun Tom Brady ve Irina Shayk geçtiğimiz gece New york'ta baş başa yemek yerken görüntülendiler... Bu da ilişkilerinin devam ettiği şeklinde yorumlandı

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HER ŞEY BİR YANA ONUN AŞKI BİR YANA

Yıldız model ve usta aktör 4 yıl boyunca birlikte oldu. Bu aşktan şimdi 7 yaşında olan kızları Lea doğru. Herkes ikilinin artık evlenip bir yuva kuracağını düşünürken Shayk ve Cooper da yollarını 2019’da ayırdı. Bu baş döndüren ilişki ağında en sonunda hepsi birbirini tanıyan bu ünlü isimlerden ikisi aşk yaşamaya başlayacaktı.

Irina Shayk bu buluşmadan sadece iki gün sonra bu kez de Paris'te Lewis Hamilton'la yakalandı... İki ünlü baş başa yemek yedikten sonra restorandan ayrılırken fotoğrafları çekildi

Tom Brady ve Irına Shayk ilişkisi geçen temmuz ayında başlamıştı. İddiaları reddetseler de sık sık birlikte görüntülendiler, Tom Brady’nin arabasında samimi şekilde yakalandılar hatta Irina Shayk ünlü sporcunun evine girerken ve çıkarken fotoğraflandı. İkilinin aşk dedikoduları uzun süre gündemden düşmedi. Irina Shayk gazetecileri fark edince yüzünü gizleyip kaçmaya çalıştı... Lewis Hamilton ise olan bitenle pek ilgili değil gibi görünüyordu... Yakalandıklarını anlayan ikili mekanı ayrı ayrı terk etti

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TOM BRADY’YLE ROMANTİK YEMEĞİN ARDINDAN…

Bir ara hiçbir araya gelmeyen ve ayrı ayrı görüntülenen ikili bir anda yeniden birlikte ortaya çıktı ve üç gün önce New York’ta baş başa romantik bir yemek yerken fotoğrafçılara yakalandı. Tam herkes bu aşk yeniden alevleniyor derken Irina Shayk bu kez de dün Paris’te ortaya çıktı.

Tüm bu ünlü isimler arasında yaşanan aşk trafiği bir yana Irina Shayk'ın aslında Bradley Cooper'ı unutamadığı, kızının babası olan ünlü aktöre geri dönmek ve onu kıskandırmak istediği konuşuyluyor...

Ancak bu kez yanında Tom Brady değil adı birkaç ay önce Shakira’yla aşk dedikodularına karışan Lewis Hamilton vardı. Aşk şehri olarak anılan Paris’te baş başa yemek yiyen ikili bir anda paparazzilerle karşı karşıya gelince paniğe kapılıp restorandan ayrı ayrı uzaklaşmaya çalıştı. Irina Shayk Tom Brady'yle görüntülendikten sonra New York'ta yüzünü gizleyip gezerken görülmüştü

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BİR GÜN ONUNLA BİR GÜN BİR BAŞKASIYLA

Lewis Hamilton peşine takılan gazetecilere aldırmadan rahat davranışlar sergiledi. Ancak Hamilton’la görüntülenmekten rahatsız olduğu anlaşılan Irina Shayk sürekli yüzünü kapatarak olay yerinden kaçarcasına uzaklaştı. İki ünlü isim de konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Irina Shayk, Bradley Cooper'a yeniden dönme hayalleri kurarken beklemediği bir kötü sürprizle karşılaştı... Ünlü modelin arkadaşı da olan Gigi Hadid ve Cooper birkaç ay önce yeni bir aşka yelken açtı... İkilinin pek mutlu olduğu ve gizli gizli buluşmaya devam ettiği söyleniyor. Belki de Irina Shayk'ın tüm bu kıskandırma çabaları boşa gitti... Üstelik Bradley Cooper ve Gigi Hadid'i bir zamanlar tanıştıran da kendisiydi!

Daha iki gün önce Tom Brady’yle romantik bir gece geçiren Irina Shayk’ın iki gün sonra Lewis Hamilton’la yakalanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu yeni bir aşkın başlangıcı mı yoksa iş için bir buluşma mı şimdilik bir muamma… Ancak ortada Irina Shayk’la ilgili dolaşan bir başka iddia daha olması kafaları iyice karıştırdı…

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Irina Shayk'ın 5 yıl büyük bir aşk yaşadıktan sonra ayrıldığı Bradley Cooper'ı unutamadığı söyleniyor... Aslında Tom Brady birlikteliğini de onu kıskandırmak için kullandığı iddia ediliyor

TOM BRADY AŞKI HİKÂYE… ASIL NİYETİ BAŞKA

Irina Shayk aslında ne kadar gönlünü Tom Brady’ye kaptırmış görünse de aslında ünlü modelin yakın çevresi onun bir başka hedefi ve planı olduğunu söylüyor. Buna göre Shayk aslında bir süredir 4 yıl önce ayrıldığı Bradley Cooper’la yeniden bir araya gelmek istiyor. Irina Shayk’ın aslında Bradley Cooper’ı hiçbir zaman unutamadı, kızını da düşünen güzel modelin onunla yeniden birleşmek istediği iddia ediliyor. Irina Shayk'ın son zamanlarda attığı bütün adımların Bradley Cooper'a geri dönebilmek için olduğu iddia ediliyor... Ancak Cooper Hadid'le pek mutlu, Shayk da bu arada hem Tom Brady hem de Lewis Hamilton'la baş başa yakalandı

TATİL POZLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU: KISKANDIRMA PLANI İŞLİYOR MU?

Eski aşıklar geçen yaz birlikte tatile çıkmış, Irina Shayk bu tatilde Bradley Cooper ve kendisinin çarpıcı fotoğraflarını çekerek Instagram hesabından paylaşmıştı. Ünlü modelin aslında Tom Brady’yle de arasında bir şey olmadığı, tüm adımlarını Bradley Cooper’ı kıskandırmak için attığı söyleniyordu. Şimdi Lewis Hamilton’la yakalanan güzel yıldızın yine kıskandırma hamlesi mi yaptığı yoksa bunun bir ilişkinin başlangıcı mı olduğunu ilerleyen günler gösterecek…