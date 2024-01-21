Ünlü modelin aşk saklambacı... Her gün başkasıyla ama aklı kızının babasında!

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SAYISIZ ÜNLÜ İSMİ BİR ARAYA GETİREN AŞK TRAFİĞİ KARIŞTI!
Irina Shayk, Tom Cruise, Gerard Pique, Shakira, Lewis Hamilton, Tom Brady, Gisele Bündchen, Bradley Cooper ve Gigi Hadid… Bu birbirinden ünlü yıldızları bir araya getiren ve geçen yıldan beri bitmeyen ayrılık rüzgarları ve yeni başlayan taze aşklarla dolu hikâyeye yeni ve şaşırtıcı bir halka daha eklendi…
Tom Brady ve Gisele Bündchen ile Gerard Pique ve Shakira çiftleri geçen yıl uzun yıllara dayanan aşklarını noktalamış, gösteri dünyasının en gözde çiftleri olmalarına ve ikişer de çocukları olmasına rağmen yollarını ayırmıştı.
Shakira’nın adı aylarca manşetlerden inmeyen aldatılma haberlerinin ardından önce Tom Cruise’la sonra da yıldız Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la anıldı. Bu dedikoduların aslı çıkmadı; taraflar biz arkadaşız açıklamalarının ardından kendi yollarına gitti.
HERKES AYRILDI ARINDAN SÖYLENTİLER BİTMEDİ…
Tom Brady ve Gisele Bündchen de 13 yıllık evliliğin ardından 2022’nin sonlarına doğru boşanmıştı. Tom Brady ayrılığın ardından kendini toparlayıp sahnelere geri döndüğünde ünlü Rus model Irına Shayk’la sürpriz bir aşk yaşamaya başladı.
Irina Shayk, 2009’dan 2015’e kadar Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yla büyük bir aşk yaşamış, Ronaldo 2011’de gizlice New York’a uçup tam da Sevgililer Günü’nde ona evlenme teklif etmişti. Çift nişanlandı ancak 4 sene sonra ayrıldı. Irina Shayk daha sonra hayatının aşkını yaşadığı Bradley Cooper’la tanışacaktı.
HER ŞEY BİR YANA ONUN AŞKI BİR YANA
Yıldız model ve usta aktör 4 yıl boyunca birlikte oldu. Bu aşktan şimdi 7 yaşında olan kızları Lea doğru. Herkes ikilinin artık evlenip bir yuva kuracağını düşünürken Shayk ve Cooper da yollarını 2019’da ayırdı. Bu baş döndüren ilişki ağında en sonunda hepsi birbirini tanıyan bu ünlü isimlerden ikisi aşk yaşamaya başlayacaktı.
Tom Brady ve Irına Shayk ilişkisi geçen temmuz ayında başlamıştı. İddiaları reddetseler de sık sık birlikte görüntülendiler, Tom Brady’nin arabasında samimi şekilde yakalandılar hatta Irina Shayk ünlü sporcunun evine girerken ve çıkarken fotoğraflandı. İkilinin aşk dedikoduları uzun süre gündemden düşmedi.
TOM BRADY’YLE ROMANTİK YEMEĞİN ARDINDAN…
Bir ara hiçbir araya gelmeyen ve ayrı ayrı görüntülenen ikili bir anda yeniden birlikte ortaya çıktı ve üç gün önce New York’ta baş başa romantik bir yemek yerken fotoğrafçılara yakalandı. Tam herkes bu aşk yeniden alevleniyor derken Irina Shayk bu kez de dün Paris’te ortaya çıktı.
Ancak bu kez yanında Tom Brady değil adı birkaç ay önce Shakira’yla aşk dedikodularına karışan Lewis Hamilton vardı. Aşk şehri olarak anılan Paris’te baş başa yemek yiyen ikili bir anda paparazzilerle karşı karşıya gelince paniğe kapılıp restorandan ayrı ayrı uzaklaşmaya çalıştı.
BİR GÜN ONUNLA BİR GÜN BİR BAŞKASIYLA
Lewis Hamilton peşine takılan gazetecilere aldırmadan rahat davranışlar sergiledi. Ancak Hamilton’la görüntülenmekten rahatsız olduğu anlaşılan Irina Shayk sürekli yüzünü kapatarak olay yerinden kaçarcasına uzaklaştı. İki ünlü isim de konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Irina Shayk, Bradley Cooper'a yeniden dönme hayalleri kurarken beklemediği bir kötü sürprizle karşılaştı... Ünlü modelin arkadaşı da olan Gigi Hadid ve Cooper birkaç ay önce yeni bir aşka yelken açtı... İkilinin pek mutlu olduğu ve gizli gizli buluşmaya devam ettiği söyleniyor. Belki de Irina Shayk'ın tüm bu kıskandırma çabaları boşa gitti... Üstelik Bradley Cooper ve Gigi Hadid'i bir zamanlar tanıştıran da kendisiydi!
Daha iki gün önce Tom Brady’yle romantik bir gece geçiren Irina Shayk’ın iki gün sonra Lewis Hamilton’la yakalanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu yeni bir aşkın başlangıcı mı yoksa iş için bir buluşma mı şimdilik bir muamma… Ancak ortada Irina Shayk’la ilgili dolaşan bir başka iddia daha olması kafaları iyice karıştırdı…
TOM BRADY AŞKI HİKÂYE… ASIL NİYETİ BAŞKA
Irina Shayk aslında ne kadar gönlünü Tom Brady’ye kaptırmış görünse de aslında ünlü modelin yakın çevresi onun bir başka hedefi ve planı olduğunu söylüyor. Buna göre Shayk aslında bir süredir 4 yıl önce ayrıldığı Bradley Cooper’la yeniden bir araya gelmek istiyor. Irina Shayk’ın aslında Bradley Cooper’ı hiçbir zaman unutamadı, kızını da düşünen güzel modelin onunla yeniden birleşmek istediği iddia ediliyor.
TATİL POZLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU: KISKANDIRMA PLANI İŞLİYOR MU?
Eski aşıklar geçen yaz birlikte tatile çıkmış, Irina Shayk bu tatilde Bradley Cooper ve kendisinin çarpıcı fotoğraflarını çekerek Instagram hesabından paylaşmıştı. Ünlü modelin aslında Tom Brady’yle de arasında bir şey olmadığı, tüm adımlarını Bradley Cooper’ı kıskandırmak için attığı söyleniyordu. Şimdi Lewis Hamilton’la yakalanan güzel yıldızın yine kıskandırma hamlesi mi yaptığı yoksa bunun bir ilişkinin başlangıcı mı olduğunu ilerleyen günler gösterecek…