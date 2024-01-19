Dedikodulara çoktan kulağını tıkadı: Boşandım diye hemen bir adamın kollarına koşmadım

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Bu ayrılık sebebini açık etmeyen, çocuklarımızın iyiliği için hep dost kalacağız mesajı taşıyan ayrılık açıklaması Tom Brady ve Gisele Bündchen’in ayrılacağı söylentilerine son noktayı koyan sözler olmuştu.

AYRILIKLARI DA EN AZ EVLİLİKLERİ KADAR KONUŞULDU

Birbirlerinin gözlerine aşkla bakan ünlü çift iki çocuk ve 13 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdılar. Gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden biri oldukları için de ayrılıkları aylarca konuşulmaya devam etti.

Tom Brady ve Gisele Bündchen’in büyük aşkı 13 yıllık evliliğin ardından sona erdi...

Ortaya birçok iddia atılsa da en sonunda bu büyük aşkın ve mutlu evliliği bitiş sebebinin Tom Brady’nin futbol kariyerinden vazgeçmemesi ve işi yüzünden ailesini ve karısını ihmal etmesi olduğu ortaya çıktı.

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HEMEN YENİ AŞKLARI KİM OLACAK MERAKI BAŞLADI

Gisele Bündchen’in Tom Brady’yi artık emekli olması ve kendilerine zaman ayırması konusunda uyardığı, en sonunda da bu isteği kabul görmeyince yuvasını dağıttığı iddia edildi.

Ünlü çiftin 11 ve 14 yaşında iki çocuğu var... Tom Brady'nin Gisele Bündchen'den önce birlikte olduğu ünlü oyuncu Bridget Moynahan'dan da 16 yaşında Jack adında bir oğlu var... Tom Brady Moynahan'ı Gisele Bündchen için terk eder etmez ünlü aktirisin hamile olduğu ortaya çıkmıştı: Tom Brady ve Gisele Bündchen'in evliliği için yıllarca bu sebepten yıkılan bir yuvanın üzerine yuva kurdular dendi...

Tüm bu yaşananların ardından da bu iki ünlü ismin bekar kaldıktan sonra hayatlarına kimin gireceği merak konusu oldu haliyle…

Süper model Gisele Bündchen, Harper's Bazaar'a verdiği yeni röportajında Tom Brady'den boşandıktan sonra özel hayatına yönelik artan ilgiyi ve her hamlesinin didik didik edilmesini artık umursamadığını söyledi. Hakkında çıkan dedikodulara artık aldırmadığını söyleyen ünlü model çcouklarının velayetini eski eşi Tom Brady ile paylaşıyor

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“BAŞKALARININ NE DEDİĞİ UMURUMDA DEĞİL”

"Başkalarının benim hakkımda ne söylediği konusunda gerçekten endişelenemem çünkü benim hakkımda ne söyledikleri beni ilgilendirmez. Bana yansıtmaya çalıştıkları şey gerçekten de onları ilgilendiriyor" diyen güzel yıldız bekar bir anne olarak devam ettiği hayatına ışık tuttu.

43 yaşındaki eski Victoria's Secret Meleği ve 46 yaşındaki Brady’nin oğlu Benjamin 14, kızları Vivian ise 11 yaşına bastı. Gisele Bündchen bekar bir anne olarak iki ergen çocuklar zorlandığını itiraf ediyor. İki çocuklu bekar bir anne olmaka kimi zaman zorlandığını söyleyen Gisele Bündchen, bir kendisinde bir babalarında kalan çocuklarıyla sık sık tartıştığını itiraf etti

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İKİ ERGEN ÇOCUĞUYLA SÜRTÜŞME YAŞIYOR

Eski çiftin iki çocuğu anne ve babalarıyla ayrı ayrı evlerde kalıyor ancak merkez ise Bündchen’in evi. Ünlü model zaman zaman çocuklarıyla babalarının yetiştirme tarzı ve kendi disiplin anlayışı yüzünden tartışmalar yaşadıklarını itiraf etti.

"Bazen tepki alıyorum, özellikle de şu anda iki farklı evde oldukları ve iki farklı yol olduğu için. Ama annemin bana öğrettiklerinden dolayı bunu çocuklarıma borçlu olduğumu hissediyorum" diyen Gisele Bündchen her zaman çocuklarını ilk sıraya koyduğunun da altını çiziyor.

"Eğer hakkımda söylenenlerden etkileneceksem asla kendi gerçeğimi yaşayamayacağım” diye isyan eden Gisele Bündchen, Tom Brady’den ayrıldığı günlerden beri adının spor eğitmeniyle aşk dedikodularına karışmasına da isyan etti.

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ADI SPOR HOCASIYLA AŞK DEDİKODUSUNA KARIŞMIŞTI

Brezilyalı model Aralık 2021'de oğlunu Miami'deki Valente Kardeşler dövüş sanatları akademisindeki derslere kaydettirdikten sonra kendisi de jiu-jitsu eğitimine başladı. Bu eğitimi aldığı kişi de kendisi gibi Brezilyalı olan ve Miami’ye yerleşen yakışıklı dövüş sporları eğitmeni Joaquim Valente…

Hakkında ne söylenirse söylensin umursamadığını anlatan Gisele Bündchen için önce çocukları ve ailesi sonra da işi geliyor... Aşk ise belki bir başka bahara...

Joaquim Valente, Tom Brady’den ayrıldıktan sonra Gisele Bündchen’le en çok görüntülenen isim. Üstelik ikilinin tanışması ve birlikte antrenman yapması da tam olarak ünlü çiftin ayrılığından kısa süre önce başlamıştı. Gisele Bündchen aşk yaşadığı iddia edilien Joaquim Valente için "O bizim öğretmenimiz ve en önemlisi, hayranlık duyduğum ve güvendiğim bir insan. Böyle bir enerjiye sahip olmak, çocuklarımın böyle bir enerjinin etrafında olması çok güzel" diyor...

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SÜREKLİ BİR ARADALAR AMA…

Sürekli Joaquim Valente’yle görüntülenen, spor dersleri dışında da onunla görüşen Gisele Bündchen’in bu dövüş ustasıyla aşk yaşadığı söylentileri o zamanlardan beri dillerde. İkili sık sık antrenman yapmakla kalmıyor, Gisele Bündchen’in iki çocuğuyla birlikte gezmelere de gidiyor. Hatta ünlü model hocasını Kosta Rica’ya yaptığı aile tatillerinde bile yanında götürüyor…

Bündchen birçok kez görüntülendiği jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile aşk yaşadığını kesin bir dille defalarca yalanladı. Boşanır boşanmaz yeni bir aşka kapılmak yerine hayatının merkezine çocuklarını koyduğunu söylüyor ünlü model. Gisele Bündchen Joaquim Valente'yle sadece antrenman yapmakla kalmıyor onu aile yemeklerine ve tatillere de görütüyor... Ama aralarında bir aşk olmadığında ısrarcı: Boşanır boşanmaz birinin kollarına koşmaya hevesli olmadığını söyleyen ünlü model için çocukları ilk öncelik

“BOŞANDIĞIM İÇİN ADIMI BİRİYLE YAN YANA YAZMAK İSTEDİLER”

“Boşandığım için hemen adımı birileriyle yan yana yazmak isteyeceklerini biliyordum. Başka kadınlara da böyle yapıyorlar. Ben çocuklarım ve işimle ilgiliyim” diyen süper model dedikodular alıp başını gidince bir selfie paylaşmış ve altına da imalı şekilde "Duyduğumuz her şey bir fikirdir, gerçek değil. Gördüğümüz her şey bir bakış açısı, gerçek değil" diye yazmıştı.

Ünlü model boşandığı için herkesin onu birilerine yakıştırdığını ve bu tür haberler yapıldığını söylüyor

Öte yandan Gisele Bündchen’den ayrıldıktan sonra zayıflamasıyla gündeme gelen ve yıkık halde olduğu söylenen Tom Brady de çoktan yeni bir aşka yelken açtı. Yıldız futbolcu geçen yazdan beri 38 yaşındaki ünlü model Irina Shayk’la görüntüleniyordu. Gisele Bündchen spor hocasıyla aşk yaşıyor dedikodularıyla uğraşıken Tom Brady de Irina Shayk'la görüşmeye başlamıştı

ESKİ EŞ DE KISA BİR KAÇAMAK YAŞADI

Irina Shayk önce Tom Brady’yle birlikte olduğunu reddetmiş sonra ünlü futbolcunun evine girerken ve çıkarken görüntülenmişti. İkili Tom Brady’nin arabasında da samimi görüntüler verdi. Bu hızlı başlayan yakınlaşma aynı hızla sonra erdi.

Tom Brady ve Irina Shayk'ın arasında yaşanalar uzun ömürlü olmadı

İki ünlü ismin birbirlerine bir çekim hissettiği ancak biraz görüştükten sonra işin ciddiye binmeden bu alevin söndüğü ortaya çıktı. Öte yandan Irina Shayk’ın aslında kızının babası, eski aşkı Bradley Cooper’la yeniden birleşmek için uğraştığı, bu kısa süreli Tom Brady kaçamağının da Cooper'ı kıskandırmak için yaşandığı iddia edildi.