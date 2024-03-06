Ünlü modele ikizi kadar benzeyince bunu kendine meslek seçmiş: İşi profesyonel taklitçilik!

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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Marine Serre defilesi ise herkesi şaşkına çeviren sürpriziyle çok konuşulacağa benziyor.
Defilede bir anda poyumda Kate Moss’u görenler önce şaşırıp efsane modeli canlı canlı izleyecekleri için sevindiler sonra da adeta hayatlarının şokunu yaşadılar.
Marine Serre'nin Sonbahar/Kış 2024-2025 kadın giyim defilesinde podyumda yürüyen ve Kate Moss’a ikizi kadar benzeyen 43 yaşındaki bu İngiliz kadın Denise Ohnana'dan başkası değildi.
Kirli sarı saçları, keskin elmacık kemikleri ve ince yapısıyla birçok kişi onun 50 yaşındaki Moss olduğuna hemen, hiç şüphe duymadan inandı.
90’ların sonunda başladığı modellik kariyerinde adeta yaşayan bir efsaneye dönüşen ve bir stil ikonu olarak anılan Kate Moss artık profesyonel olarak modellik yapmasa da hâlâ nadiren özel defileler için podyuma çıkıyor.
Aslında profesyonel bir taklitçi olan ve Instagram biyografisinde kendisini "Dünyanın 1 Numaralı Kate Moss Benzeri" olarak tanıtan, hatta @iamnotkatemoss kullanıcı adını kullanan Ohnona, kabartmalı siyah deri ceketi ve ona uygun pantolonunun altına giydiği büyük boy beyaz düğmeli gömleğiyle podyumda kendinden emin bir şekilde yürüdü.
Hatta Denise Ohnana, Kate Moss’unkine çok benzeyen ağır siyah göz kalemi sürmüş ve saçlarını gevşek, karışık bir görünümde şekillendirmişti.
Modacı Marine Serre'nin, Kate Moss’un bir benzerini defilesinde kullandığı haberi çıkmadan önce, Ohnona'nın klipleri Instagram Hikayesi'nde paylaşmasıyla birlikte birçok medya kuruluşu bunun gerçek Kate Moss olduğunu düşünerek haber yapmıştı.
Broadway oyuncusu ve halkla ilişkiler uzmanı Ah-Niyah Gold da buna inanamadı ve "Yani bu kadın Kate Moss değil mi?" diye tweet attı ve "kesinlikle sarsıcıydı" diye devam etti.
Vogue dergisi de profesyonel taklitçinin podyumdaki görüntüsünü Instagram'da paylaştı ve ünlü modelin bir hayranı buna "Kate Moss'tan çok Kate Moss'a benziyor" diye yorum yaptı.
Öte yandan Kate Moss’un kendisi de bir süredir Paris’te ve defileleri takip etmeye devam ediyor. Ünlü modelin kendiyle aynı mesleği seçen kızı Lila Moss da birkaç gün önce Stella McCartney defilesinde podyuma çıkmıştı.