Güzel yıldız petrol varisiyle evlenmişti: Taze anne ilk gezintilerinde minik kızını kucağından bırakmadı

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Bir dönem yaşadığı hızlı hayat ve sıkça değiştirdiği sevgilileriyle gündemden inmeyen Ashley Benson, petrol varisi iş adamı 43 yaşındaki Brandon Davis’le evlenmişti.

İlişkileri ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra evlenen, bu evlilik haberi de ünlü oyuncunun annesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkan çift aile kurma konusunda ellerini epey çabuk tuttu.

Ashley Benson'ın evlendiği Brandon Davis petrol kralı Marvin Davis'in torunu ve onun dudak uçuklatan servetinin de varisi... Çapkınlığıyla nam salan Davis bir dönem yakın arkadaşı olan Paris Hilton'la katıldığı çılgın partiler ve Miranda Kerr, Mischa Barton gibi ünlü güzellerle yaşadığı aşklarla gündeme gelmişti

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Ashley ve Brandon'ın ilişkisi bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, Ocak 2023'te Los Angeles Lakers maçında saha kenarında otururken kameralara yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Çiftin bebek beklediği haberi ise geçen kasımda duyuldu. Bebek ürünleri satan bir mağazadan alışveriş yaparken görüntülenen ünlü çift durum zaten hemen duyulacak diye düşünerek çocukları olacağını sosyal medyadan kendileri duyurdu.

Anne baba olduklarını geçtiğimiz günlerde duyuran ünlü çift minik kızlarıyla ilk gezmelerine çıktılar... Taze ebeveynler yanlarına dadılarını da aldılar

Ashley Benson, geçtiğimiz gün Los Angeles sokaklarında, eşi ve dadılarıyla birlikte yeni doğan kızıyla ilk kez görüntülendi.

Tanınmamak için koyu renk, büyük güneş gözlüklerinin ardına gizlenen ünlü oyuncu minik kızını pembe bir battaniyeye sarıp kucağından hiç bırakmadı.

Ashley Benson pembe bir battaniyeye sardığı küçük kızını hiç kucağından indirmedi... Çift kızlarına ne isim verdiklerini ise henüz açıklamadı

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Ünlü çift bebekleri olduğu haberini geçen hafta sonu yaptıkları Instagram paylaşımıyla duyurmuşlardı.

2023’ün kasım ayında nikah masasına oturan taze karı – koca temmuz ayında Ashley Benson’ın görkemli elmas nişan yüzüğünü gösterdiği bir fotoğrafla nişanlandıklarını duyurmuştu.

Gözden Kaçmasın Çocuk istediği için genç biriyle evlendi demişlerdi… Ünlü çiftin ilk bebekli seyahat heyecanı Haberi görüntüle

Çift bebekle gezmekten yorgun düşünce bir kafede mola verip, kzılarını pusette uyutarak dinlendiler

Birbirlerine karşılıklı olarak “hayatımın aşkı” ve “en iyi arkadaşım” diye seslenen ünlü çiftin ilişkilerinin duyulmasından sonraki bir yıl içinde nişanlanıp evlenmekteki acelesi yıldız oyuncunun hamile kalmasına bağlanmıştı.

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Çiftin evlendikleri haberi bile Ashley'nin annesinin sosyal medyada çiftin alyanslarını taktıkları bir fotoğrafı paylaşmasından sonra duyuldu.

Çift nişan haberlerini Brandon Davis'in "Hayatımın aşkı" paylaşımıyla duyurmuştu... Evlendiklerini de kimseye duyurmayan çift Ashley Benson'ın annesi heyecanla kızının evlilik haberini yanlışlıkla paylaşınca ortaya çıktı

Ashley Benson, Demi Moore’un yıllar önce verdiği unutulmaz poza benzer bir hamilelik pozu vermiş, göğüslerini elleriyle kapattığı çıplak fotoğrafında artık epeyce büyümüş olan karnına dokunarak objektiflere poz vermişti.

Dergiye verdiği röportajda “Anne olmak hayatımdaki her şeyi kökten değiştirecek” diyen ünlü oyuncu petrol milyarderi eşi Brandon Davis için de “Onu tanıyınca her zaman olmak istediğim kişiye dönüştüm” sözlerini kullanmıştı.

İlişkilerini çok göz önünde yaşamak istemeyen ünlü çift hamilelik haberi duyulduktan sonra rahatlamış, Ashley Benson büyüyen karnını sergileyerek rahatça dolaşmaya başlamıştı

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Adı daha önce birçok ünlü oyuncuyla ve son olarak da ünlü rapçi G-Easy’yle anılan Ashley Benson “Kendimi sadece akışa bırakmıştım. Ve hayatın beni nereye götüreceğini görmek istemiştim. En sonunda hayat beni Brandon'la, hayatımın aşkıyla karşılaştırdı demişti.