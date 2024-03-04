Beş çocuk annesi ünlü şarkıcıdan nişanlısına açık çek: Baba olmak isterse başkasının kapısını çalabilir

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Üyesi olduğu müzik grubu Atomic Kitten’dan tam da grup atağa kalkıp dünya çapında ünlendiği sırada ayrılan Kerry Kantona uzun süredir ekran ünlüsü olmanın tadını çıkardığı bir hayat sürüyor.
43 yaşındaki eski şarkıcı bir dönem yaşadığı çılgın gecelerle dolu hareketli hayatı, uyuşturucu sorunları ve iflas ederek tüm birikimini kaybetmesiyle gündemde kalmıştı.
O yıllarda canına kıymayı bile düşündüğünü itiraf eden Kantona şimdilerde ise kendisinden 8 yaş küçük nişanlısı Ryan Mahoney’le yaşadığı aşk ve sürekli olarak yaptırdığı estetik operasyonlarla konuşuluyor.
SÜREKLİ OPERASYON GEÇİRİYOR, SAKLAMAK YERİNE KENDİ ANLATIYOR
Kendini adeta baştan yaratan Kerry Katona, bu operasyonları saklamak yerine tam tersi yaptırdığı tüm müdahaleleri açıkça anlatıyor hatta yüzü gözü şiş halde, bandajlarıyla bile dolaşıp herkese doktorunun adresini veriyor…
Son 20 yıl içinde görüntüsünü baştan aşağı değiştiren ünlü şarkıcı bir defasında uyuşturucu bağımlılığından dolayı nefes alamaz hale gelen burnu için bile operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.
Kerry Katona, meşhur açık sözlülüğüyle bir süre önce bebek hayalinin sona erdiğini ve ufaktan menopoz belirtileri göstermeye başladığını açıklamıştı.
NİŞANLISIYLA SABAHLARA KADAR EĞLENDİ
Üç yıldan fazladır fitness antrenörü Ryan Mahoney’le nişanlı olan Kerry Katona hafta sonunu sevgilisi ve arkadaşlarıyla sabahlara kadar eğlenerek geçirdi.
Gece boyunca peşlerini bırakmayan paparazzilere gülerek poz veren çift hep el eleydi. Ünlü şarkıcının nişanlısıyla verdiği bu pozlar geçtiğimiz gün yaptığı tuhaf ve çarpıcı açıklamanın ardından geldi.
Eski Atomic Kitten şarkıcısı bu hafta samimi bir şekilde içini dökerek nişanlısıyla taşıyıcı annelik yoluyla bebek sahibi olmayı düşündüklerini ve hatta bu yaz ona doğum günü hediyesi olarak yumurtalarını dondurmayı düşündüğünü itiraf etti.
“BABA OLMAYI ÇOK İSTERSE BAŞKA KADINLARA GİTSİN”
Ancak halihazırda beş çocuk sahibi olan 43 yaşındaki yıldız, artık bir erkek için hiçbir şey yapmak istemediğini ve kendisinin ve beş çocuğunun yeterli olması gerektiğine inandığını da sonradan itiraf etti.
Hatta yıldız isim 35 yaşındaki, çocuğu olmayan nişanlısı Ryan Mahoney’nin eğer gerçekten istediği buysa onu terk edebileceğini ve gidip başka birinden bebek sahibi olabileceğini bile söyledi.
OK! Magazine'e konuşan Katona “Aslında onu çocuk hevesinden mahrum etmek istemiyorum, ona bir açık çek verdim ve ‘Eğer bu çok istediğin bir şeyse, şimdi beni terk et!’ dedim” sözleriyle kendisi için yeniden anne olmanın yolunun kapandığını açıkça belirtmiş oldu.
“ESKİDEN OLSA BİR ERKEKLE KALABİLMEK İÇİN ÇOCUK YAPARDIM”
Sürekli olarak nişanlısı Mahoney’yle mutluluk pozları veren ünlü şarkıcı “Birinin kendi çocuğuna sahip olma duygusunu yaşamamasını asla istemem. Ama artık bir erkek için ona çocuk vermesem de yeterli olmam gerektiğini hissediyorum” diyerek kendine olan güvenini de ortaya koydu.
Kerry Katona belki 10 yıl önce bir erkekle birlikte kalmak için çocuk sahibi olabileceğini, ancak şimdi kendisinin ve çocuklarının ilişkisi için yeterli olması gerektiğine inandığının altını çizdi: “Şimdi, onun için fazlasıyla yeterli olmalıyım. Eğer değilsem, Ryan her zaman daha genç bir modelle birlikte olabilir ve ondan bir bebek sahibi olabilir!”
ÜÇ FARKLI ERKEKTEN BEŞ ÇOCUĞU OLDU
Kerry Katona başından geçen üç evlilikten beş çocuk sahibi olmuştu. Atomic Kitten grubundan hamile kalınca ayrılan ve kendisi de ünlü bir şarkıcı olan Brian McFadden'dan 22 yaşında Molly ve 21 yaşında Lilly-Sue adında iki kızı olan yıldız isim bir taksi şoförü olan ikinci eşi Mark Croft'la olan evliliğinden de 17 yaşında Heidi adında bir kız ve 15 yaşında Max adında bir erkek çocuk sahibi olmuştu.
Kerry Katona’nın en küçük kızı Dylan-Jorge da 2019'da aşırı dozdan 39 yaşında ölen eski kocası George Kay’den doğmuştu. Ünlü şarkıcının nişanlısı Ryan Mahoney Katona’nın küçük kızı Dylan-Jorge'yi evlat edinme sürecinde.
Kerry Katona yakın zaman önce nişanlısıyla birlikte bir doğurganlık kliniğinden randevu aldıklarını ancak bir sorun çıktığını ve iptal etmek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.