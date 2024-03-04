Defileye kırık ayağıyla çıktı, podyumu protestocular bastı… Ünlü yıldızın yüzünü kocası bile güldüremedi

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Paris Moda Haftası’nda sunacağı 2024 sonbahar/kış koleksiyonunu Victoria Beckham için büyük önem taşıyordu. Beckham’lar, Victoria’nın bu büyük günü için tam kadro Paris’e gidip ona destek verdiler.

BÜYÜK GÜNÜNE KIRIK AYAKLA KATILMAK ZORUNDA KALDI

Uzun zamandır hazırlandığı bu defile ise ünlü yıldız için tam bir eziyete dönüştü. Birkaç hafta önce egzersiz yaparken ayağını kıran Victoria Beckham Paris’e koltuk değnekleriyle gitmek zorunda kaldı.

Büyük ilgi gören defilesine de alışılmış şıklığından ödün vermeden koltuk değnekleriyle gitti ve podyuma öyle çıktı. Zor durumda olmasına rağmen sergilediği güçlü duruş ve tarzından ödün vermemesiyle de epeyce alkış aldı.

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Moda dünyasının en ünlü yıldızlarının geldiği Beckham defilesi de oldukça iyi gitti. Tasarımları beğenilen ünlü isim kendini bekleyen tatsız sürprizden ise habersizdi.

Hayvan hakları örgütü PETA, tasarımlarında gerçek deri kullanan Victoria Beckham'ın defilesini "Hayvanlar kumaş değildir" yazılı pankartlarla protesto ettiler

PETA DEFİLEYİ PROTESTO ETTİ, EYLEMCİLER PODYUMA FIRLADI

Her yıl New York, Londra ve Milano da dahil olmak üzere küresel moda etkinliklerinde düzenli olarak gösteri yapan küresel hayvan hakları örgütü PETA bu yıl Paris Moda Haftası’ndaki eylemleri için Victoria Beckham’ın defilesini seçmişti.

Defile devam ederken podyuma fırlayan hayvan hakları aktivistleri, modacı ve şarkıcı Victoria Beckham'ın tasarımlarını protesto ettiler.

Üzerlerine “Hayvanlar kumaş değildir" yazılı tişörtler giyen göstericiler “Yaşasın vegan deri" yazılı dövizler taşıdı.

Victoria Beckham’ın markası VB'nin, Nappa derisi (kuzulardan yapılır) ve 2 bin sterlinden fazla olan parlak dana derisi çantalar da dahil olmak üzere, markasının kıyafetlerine ve aksesuarlarına deriyi dahil ettiği biliniyor.

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Defilenin canlı yayını da kesintiye uğradı ve protestocular güvenlik tarafından uzaklaştırıldıktan sonra modeller podyumda ikinci kez yürümek zorunda kaldı. Defilenin sonunda koltuk değnekleriyle sahneye çıkan Victoria Beckham koleksiyonuyla alkış aldı ancak defilesine de böylece gölge düşmüş oldu.

TÜM AİLESİ ONA DESTEK OLMAK İÇİN YANINDAYDI

Beckham’lar defile sonrasında topluca yemeğe gittiler. Hem defileyi kutlamak hem de büyük gününde beklemediği bir şok yaşayan Victoria Beckham’a güzel bir gece geçirmesi için destek vermek istediler.

Uzun süredir hazırlandığı defilesine kırık ayakla gitmek zorunda kalan bir de PETA protestosuna yakalanan Victoria Beckham, yağmurda bile çıkarmadığı güneş gözlükleriyle asık suratını gizlemeye çalıştı

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Paris yağmuruna yakalanan ünlü çift yemek çıkışı görüntülendi. Victoria Beckham baştan aşağı siyahlara bürümüş, her zamanki sadece şıklığını sergilerken David Beckham da koyu lacivert takım elbisesiyle ondan geri kalmadı.

Victoria Beckham defileden sonra ailesinin fotoğraflarını paylaşıp onlara sevgi sözcükleri yolladı

Çiftin oğulları Brooklyn Beckham da özel geceye model ve oyuncu olan eşi Nicola Peltz ile katıldı. Çiftin ortanca oğulları Cruz ve en küçük kızları Harper da yanlarındaydı. Ünlü ailenin tek eksiği ise geçtiğimiz gün sevgilisi Mia Regan’dan ayrılan 21 yaşındaki Romeo Beckham’dı.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz de destek için Paris'teydi

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David Beckham Victoria Beckham’a yağmurda ıslanmaması için şemsiye tuttu, onu koruyup kollamak için de elini omzundan çekmedi. Ancak hem kırık ayağı hem de defilede yaşananlar yüzünden ünlü modacının yüzünden düşen bin parçaydı adeta.

YÜZÜ BİR TÜRLÜ GÜLMEDİ

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen defile sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımlarında ailesine, eşi David ve onunla Paris’e gelen çocuklarına teşekkür eden Victoria Beckham orada mutluluk pozları verse de yüzü bir türlü gülmedi.

Hatta hava karanlık ve yağmurlu olmasına rağmen kocaman güneş gözlüklerini bile çıkarmadı.