Düğünde başlayan kavga en sonunda bitti… Artık ona gelini değil öz kızı gibi sarılıyor

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Victoria ve David Beckham çiftinin artık en az kendileri kadar ünlenen en büyük çocukları Brooklyn Beckham da yaklaşık iki sene önce evlenmiş, yaptığı evlilikle gösteri dünyasındaki yerini iyice sağlamlaştırmıştı.

Brooklyn Beckham’ın gönlünü kaptırdığı ve 2022’nin nisan ayında evlendiği Nicola Peltz de hem ünlü bir model ve oyuncu hem de ABD’nin en zengin iş insanlarından biri olan Nelson Peltz’in kızı.

2022'de evlenen Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in aşkları dillere destan... Brooklyn Beckham, evlendiklerinden beri kendini "Nicola Peltz'in kocası" olarak tanıtmakla kalmıyor vücudunun her yerini karısına adadığı dövmelerle doldurmuş durumda

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Modellik ve oyunculuk arasında mekik dokuyan Peltz’i bu aralar hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı yeni filmi Lola’nın heyecanı sarmış durumda.

Filmin dün akşam Los Angeles'ta yapılan galasına da adeta yıldız yağdı. Galanın en çok ilgi toplayan konukları ise elbette Nicola Peltz’e destek vermek için gelen eşi Brooklyn ve kayınvalidesi Victoria Beckham oldu.

Modellikten oyunculuğa geçen, şimdi de yönetmenliğini yaptığı ilk filmin gösterime girecek olmasının heyecanını yaşayan Nicola Peltz'i Beckham'lar bu mutlu gününde yalnız bırakmadı

Nicola Peltz filminin galasına göz alıcı bembeyaz bir pantolon büstiyer takımla, Victoria Beckham da şık bir siyah pantolon ceket takımla katıldı.

Bu iki ünlü stil ikonu kadın sadece şıklıkları ve güzellikleriyle değil gece boyunca verdikleri samimi pozlarla da çok konuşuldu.

Gece boyunca tüm gözler şıklık yarıştıran gelin - kayınvalide Nicola Peltz ve Victoria Beckham'ın üzerindeydi

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Bu ilginin sebebi Nicola Peltz’in Brooklyn Beckham’ın hayatına girdiğinden beri süregelen gelin – kaynana kavgalarıydı.

Son birkaç aydır sürekli çok samimi pozlar veren ve sosyal medya hesaplarından birbirlerine sık sık övgü dolu paylaşımlarla seslenen Victoria Beckham ve gelini Nicola Peltz’in aslında düğün zamanından beri kanlı bıçaklı kavgalı olduğu söyleniyordu.

İki ünlü isim düğünden beri devam eden kavga ve küslükleri geride bırakmıştı, gece boyu gelin - kaynana gibi değil anne - kız gibi poz verdiler

Çocuklarına düşkünlüğüyle tanınan Victoria Beckham’ın ilk göz ağrısı oğlu Brooklyn’i gelininden kıskandığı, Brooklyn’nin karısına deyim yerindeyse deli divane gibi aşık olmasını içine sindiremediği söyleniyordu.

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Hal böyleyken iki kadın bir de tam düğün öncesi bir başka kavgayla gündeme gelmişti. Şarkıcılığı uzun yıllar önce bırakan Victoria Beckham artık tasarımları ses getiren defilelerde sunulan saygın bir tasarımcı olarak moda dünyasının önemli figürlerinden biri.

Victoria Beckham ve Nicola Peltz'in arası düzeldikçe Beckham'lar da oğulları Brooklyn'le dhaa sık ve daha rahatça görüşmeye başladılar

Gelinine de düğünde kendi tasarladığı bir gelinliği giymesini rica etmişti. Nicola Peltz ise buna başta evet demiş, sonra kayınvalidesini “atlatıp” düğünde Valentino marka bir başka gelinlik giymişti.

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İşte bu gelinlik tartışması daha ilk günden iki kadının arasını açmıştı. Victoria Beckham kendi oğlunun düğününde asık suratıyla gündem olmuş, gelin ve damadın ilk dansına da müdahale ederek ortalığı iyice germişti.

Victoria Beckham'ın gelini Nicola Peltz'in zenginliğini ve oğlunun da karısına aşırı düşkünlüğünü kıskandığı söyleniyordu

Üstelik Beckham’lar yıllardır ünleri ve zenginlikleriyle gösteri dünyasının en gözde çiftlerinden biriyken Brooklyn ve Nicola’nın düğününü, gelinin serveti dillere destan babası Nelson Peltz üstlenmişti. Victoria Beckham’ın da bunun altında ezilmiş hissederek gelininden iyice uzaklaştığı söyleniyordu.

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Gözden Kaçmasın Bir çocukları daha onlardan ayrılıp sevdiğiyle yeni bir yaşam kurdu… Ünlü çiftin yuvaları artık bomboş kaldı Haberi görüntüle

Brooklyn ve Nicola’nın evliliğinin ilk zamanlarında Victoria Beckham’ın çok üzgün olduğu, oğlunu hiç sevmediği Nicola’ya “kaptırmış” gibi hissettiği, bu yüzden de karalar bağladığı söyleniyordu.

Beckham’lar İngiltere- ABD arasında mekik dokurken oğullarından iyice uzaklaşmışlardı. Victoria Beckham’ın da gelinine oğlunu ondan uzaklaştırdığı için daha da fazla kızdığı iddia ediliyordu.

İkilinin arasını düğünden beri soğutan buzlar artık çözülüyor

İşte bu ilk günden başlayan kavga ve kıskançlıklar gelinle kaynananın arasını iyice açmış, Brookyln ve Nicola Beckham çiftinden uzak durmaya başlamıştı.

Neyse ki iki yıla yakın süren bu soğukluk son aylarda giderek azalmaya başladı. İki ünlü kadın artık Nicola’nın da aileye iyice ısınıp Beckham’lara yaklaşmasıyla giderek yakınlaştı.

Victoria Beckham'ın gelinlik kavgasından hariç biraz da geline kendisini gölgede bıraktığı için bozulduğu iddia ediliyordu

Victoria Beckham ve Nicola Peltz, tüm ailenin birlikte çıktığı yeni yıl tatilinde verdikleri samimi pozlarla aralarının artık düzeldiğini dosta düşmana göstermiş oldu.

Dün geceki galada verdikleri pozlar da bu yakınlaşmanın iyice perçinlendiğini ortaya koydu.

Özellikle de Nicola Peltz’in kayınvalidesi Victoria Beckham’a sarılıp, elini omzuna koyup verdiği pozlarla bu barışmada öncülük ettiği, eşi Brooklyn’i artık üzmemek ve arada bırakmamak için Victoria Beckham’la arayı düzelten taraf olduğu söylendi.