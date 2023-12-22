Lüks tatile damga vuran dans! Düğünde bozuşan ünlü gelin kaynana meğer çoktan barışmış…

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David ve Vcitoria Beckham, 24 yıllık evlilikleri boyunca nice söylenti, aldatma iddiası atlattı, özel hayatları didik didik edilerek tüm hayatlarını dünyanın gözleri önünde yaşadı. Tüm sıkıntıları aşarken de hep kurdukları mutlu yuvaya tutundular.





4 ÇOCUKLARI ÜNLÜ ÇİFTİN EN BÜYÜK MUTLULUK KAYNAĞI

Ünlü çiftin en büyük mutluluk ve gurur kaynakları her zaman evlatları oldu. Çiftin en az kendileri kadar ünlü olan oğulları Brooklyn 24, Romeo 21 ve Cruz da 18 yaşına geldi. Her zaman bir da kız çocuk isteyen çiftin bu hayali de gerçek oldu. Ailenin en küçük üyesi Harper da 12 yaşında bir genç kız oldu.

Beckham ailesi tam kadro şekilde lüks yatlarına atlayıp yılbaşı tatiline çıktılar... 4 çocuklarını yanlarına alan aileye gelinleri Picola Peltz de eşlik etti

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Aile yanlarına gelinleri Nicola Peltz’i de alıp tam kadro şekilde Bahamalar'a, yeni yıl tatiline çıktı. Lüks yatlarıyla okyanusa açılan Beckham’lar bu güzel aile tatilinin çok sayıda fotoğraf ve videosunu da sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 2022'nin nisan ayındaki görkemli düğünlerinden beri her an birbirlerine olan aşklarını anlatan ünlü çift tatilde de aş tazeledi

AİLE BOYU YILBAŞI TATİLİNE ÇIKTILAR

Herkesin mutluluk içinde gülüp eğlendiği tatilin en ilgi çekenleriyse 49 yaşındaki Victoria Beckham ve 28 yaşındaki gelini Nicola Peltz oldu. Brooklyn Beckham’ın adeta aşkından meftun olduğu eşiyle, annesi Victoria arasında bir soğukluk olduğu bir buçuk yıl önceki düğünden beri konuşuluyor.

Tatile damga vuran ise Victoria Beckham ve Nicola Peltz'in neşeyle plajda dans ettiği anlar oldu: Victoria Beckham videoyu paylaştı, gelini Nicola ise görüntüleri kendi hesanından da paylaşıp kayınvaidesine "Seni seviyorum" diye seslendi

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Siyah bir gömlek, beyaz bir şort ve giyen gelin Nicola, kumların üzerinde kayınvalidesine doğru yürüdü ve müziğin ritmine göre hareket ederek onu dans etmeye çağırdı. Siyah elbisesiyle plajda bile şıklığı elden bırakmayan Victoria Beckham ise gülerek gelininin ellerini tuttu. Brooklyn ve Nicola büyük aşklarını nikah masasına taşıdılar taşımasına ama ünlü gelinle kayınvalidenin düğünden beri arasının bozuk olduğu hiç gündemden düşmedi: İkili gelinlik yüzünden büyük bir kriz yaşamış, sonra da araları hep soğuk kalmıştı

GELİN HEP UZAK DURDU, ÜNLÜ KAYNANA HEP BURUK KALDI

İkilinin bu neşeli dansları büyük ilgi çekti. Ve uzun süredir hep bahsedilen gelin – kaynana kavgasının artık sonra erdiğine yoruldu. Nicola Peltz, Brooklyn Beckham’la evlendikten sonra aileye pek sokulmamış hatta eşini de anne babasından uzak tutmuştu.

Victoria Beckham'ın oğlunu kıskandığı ve düğünde sürekli surat astığı haftalarca konuşuldu... Hatta kimi gazeteler bu kıskançlık yüzünden ünlü modacının oğlu ve gelininin ilk dansına engel olduğunu yazdı: Anlatılanlara göre Victoria Beckham, gelinle yapılacak o özel dansı çalmış; oğlu Brooklyn'le kendisi dans etmişti!

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Bu tavırların ardındaysa bu iki ünlü kadının düğün zamanı yaşadığı kavga vardı. Şarkıcılık kariyerine son verdikten sonra modaya merak saran ve ünlü bir modacı haline gelen Victoria Beckham, gelinin kendi tasarladığı bir gelinlik giymesini istedi.

DÜĞÜNDE GELİNLİK KRİZİ YAŞAMIŞLARDI

Ünlü bir model ve oyuncu olan Nicola Peltz ise başta buna onay verip sonradan Victoria Beckham’ı epey üzdü. Nicola Peltz’in, kayınvalidesi Victoria Beckham’la kavgasının sebebinin, ona söz verip sonradan ortaya Valentino Haute Couture marka bir gelinlikle çıkması olduğu biliniyor.

Bu kavga söylentilerinden aylar sonra Victoria Beckham ve Nicola Peltz yavaş yavaş yakınlaştı: İkisi de karşılıklı fotoğraflar paylaşıp birbirlerine övgüler yağdırmaya başladı

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Victoria Beckham, ilk çocuğu olan, pek düşkün olduğu oğlunun düğününde çok asık suratlı ve mutsuz görünüyordu. Hatta bu gelinlik meselesi yüzünden aslında oraya gönülsüz gittiği bile söylendi. Victoria Beckham’ın gelinine bir türlü ısınamamasının başka sebepleri de olduğu hep konuşuldu.

Nicola Peltz, sadece ünlü bir oyuncu ve model değil aynı zamanda Amerika’nın en zengin iş insanlarından birini kızı. Hatta Brooklyn ve Nicola’nın görkemli düğününü de ünlü modelin babası, ünlü milyarder Nelson Peltz üstlendi. Nicola Peltz artık aileyle daha sık bir araya geliyor, onlara özel günlerinde destek vermek için yanlarında oluyor

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OĞLUNU GELİNİNDEN KISKANDIĞI SÖYLENDİ

Görkemli düğün de Nelson Peltz’in Palm Beach’teki saray yavrusu malikanesinde yapıldı. Üstelik Brooklyn Beckham adeta eşine meftun olmuş, soyadını Peltz olarak değiştirmiş, yetmemiş gibi tüm vücudunu karısına adadığı dövmelerle doldurmuştu.

Nicola Peltz bu ünlü aileye girmeden çok önce de tanınmış bir oyuncu ve modeldi, üstelik güzel yıldız çok zengin bir ailenin kızı... Victoria Beckham'ın bu evliliğe bu kadar tepkili davranmasının bir sebebinin de gelini tarafından gölgede bırakılmak olduğu söyleniyordu

Brooklyn ve Nicola evlendikten sonra, Beckham ailesini çoğu özel günde yalnız bıraktılar. Victoria Beckham’ın Nicola Peltz’in ünü ve zenginliği yüzünden gölgede kalmış gibi hissettiği konuşuluyordu. Üstelik biricik oğlu ondan uzaklaşmış, karısından başkasını gözü görmez olmuştu. Nicola Peltz Beckham'ların en küçük çocuğu Harper'la çok iyi anlaşıyor

BUZLAR YAVAŞ YAVAŞ ÇÖZÜLÜYOR

İşte bu gergin ve kavgalı başlayan gelin – kaynana ilişkisi geçen aylar içinde giderek toparlanmaya başladı. Birbirlerini daha yakından tanıyan Victoria Beckham ve Nicola Peltz yavaştan aralarını düzeltti. Artık daha sık bir araya geliyorlar, belki de bu söylentileri unutturmak için birbirlerinden övgüyle söz edip bolca fotoğraf paylaşıyorlar.

Brooklyn Beckham yakın zaman önce verdiği röportajda kendisi doğduğunda babası David'in 23 yaşında olduğunu hatırlatıp bir çocuk istediğini itiraf etmişti... "Bebek konusunda kararı karıma bırakıyorum" diyen Brooklyn yakında annesine babaanne olacağı müjedesini verebilir

Nicola artık Beckham'lara daha fazla eşlik ediyor. Mart ayında kocasıyla birlikte Paris Moda Haftası’na gidip Victoria Beckham’ın defilesine katıldı ve kayınvalidesine övgüler düzdü. Victoria Beckham da bunun üstüne Instagram'da ailesinin bir fotoğrafını paylaşarak defilede kendisine katıldıkları için teşekkür etti ve "Siz olmadan başaramazdım" yazdı.