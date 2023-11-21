Ünlü yıldızın milyonları var ama iki yıldır aynı montu giyiyor!

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Ünlü yıldızların spot ışıkları altında geçirdikleri yılar boyunca sergiledikleri eşsiz güzellik ve şıklık deyince akla ilk gelen isimlerden biri elbette Victoria Beckham. Spice Girls grubunun bir üyesi olarak tüm dünyanın tanıdığı bir pop yıldızı olan Victoria, David Beckham'la evlendikten sonra adeta bu ününü ikiye katlamıştı.

ÇEYREK ASIRLIK EVLİLİKLERİNDE BÜYÜK BİR SERVETİ BİRLİKTE KAZANDILAR

24 yıldır süren bu evlilikte ikisi de zaten epey ünlü olan David ve Victoria Beckham hem şöhretlerini hem de servetlerini yaptıkları yatırımlarla artırarak dünyanın en güçlü çiftlerinden biri oldular. Dört çocuklu Beckham çifti İngiltere ve ABD’de rüya gibi evlere, sayısız arabaya ve elbette herkesi kıskandıracak lüks bir yaşantıya sahipler.

David ve Victoria Beckham sadece evlilikleriyle değil tarzları ve şıklıklarıyla da en gözde ünlü çiftlerden sayılıyorlar

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Çiftin en bilinen özelliklerinden biri de ikisinin de çok beğenilen gardıropları ve moda dünyasına adeta yön veren tarzları. Özellikle de Victoria Beckham bu konuda gösteri dünyasının birçok ünlü yıldızını geride bırakmış durumda. Zaten ünlü isim Spice Girls (Baharat Kızlar) grubundayken de lakabını bu “havalı” tarzıyla kazanmıştı.

“HAVALI” VICTORIA BÜYÜK BİR MODACI OLDU

Grup yıllar önce dağılmış olsa da herkes Victoria Beckham’ı hâlâ “Posh” Spice yani “Havalı” Baharat olarak anmaya devam ediyor. Bu ününden faydalanan Victoria Beckham yıllar önce kendi adını taşıyan bir giyim markası da kurmuştu. Kısa süre içinde tanınan bir modacı ve tasarımcı olan Beckham artık dünya çapındaki en önemli defilelerin gözde ismi oldu.

Victoria Beckham gösteri dünyasının en şık kadınlarından biri... Bir giydiğini bir daha giymeyen yıldız isim aynı zamanda ünlü bir modacı olmayı da başardı

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Hani deyim yerindeyse “bir giydiğini bir daha giymeyen”, gerek kırmızı halılarda gerekse gündelik hayatında şıklığıyla göz kamaştıran Victoria Beckham’ı geçtiğimiz gün görenler ise oldukça şaşırdı. Beckham, geçtiğimiz gün 12 yaşındaki kızı Harper’ı, milyonlar değerindeki malikanelerine yakın bir parkta kurulan yeni yıl eğlence parkına götürdü.

BİR GİYDİĞİNİ BİR DAHA GİYMEZKEN…

Harper, burada kurulan lunaparktaki oyuncaklara binerken Victoria Beckham da arkadaşlarıyla eğlenen Harper’ın bol bol fotoğrafını çekti. Etraftakilerin ilgisini çekmemek için son derece sade giyinen yıldız isim siyah taytı ve siyah kabarık montunu başındaki şapkayla tamamlayıp baştan aşağı siyahlara büründü.

Victoria Beckham 12 yaşındaki kızı hafta sonu gezmesi için eğlence parkına götürdü... Sade görünümüyle dikkat çeken Victoria Beckham'ın geçen yılki eski montunu hâlâ kullanması ise şaşkınlık yarattı

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Ünlü modacı geçen yıl da aynı yere yine kızıyla gitmiş, üstelik üzerine de aynı montu giymişti. Victoria Beckham o zaman da baştan aşağı siyahlara bürünmüş, bu kez kombinini başına geçirdiği yün bereyle tamamlamıştı. “Havalı” modacının hayranları giyim kuşamıyla sürekli gündemde olan Victoria Beckham’ın üst üste iki yıl aynı montu kullanmasına epey şaşırdılar. Victoria Beckham aynı montu geçen yıl da giymiş, bu kez şapka yerine bir bereyle kombinlemişti

O DA ARTIK “TUTUMLU” BİR YILDIZ OLDU

“O da sürdürülebilirlik akımına kendini kaptırdı” yorumları yapılan Victoria Beckham da aynı montu kullanmaya devam ederek İngilizlerin tutumlu kraliyet ailesiyle karşılaştırıldı. Ailenin üst düzey kadın üyeleri Kraliçe Camilla ve Kate Middleton da hem gündelik kıyafetlerini hem de şık gece elbiselerini basit uyarlamalarla defalarca giymeleriyle ünlüler.

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Victoria ve David Beckham çifti bir süredir hayatlarını anlatan ve çok ses getiren belgeselle gündemdeydiler. David Beckham’ın hayat hikâyesi ve futbolculuk kariyerine odaklanan belgesel, çiftin evlilik hayatıyla ilgili detaylarıyla da çok konuşulmuştu. Hatta çiftin 2003 yılında yaşadığı ve unutmaya çalıştığı ihanet skandalı da yine bu yapımla gündeme gelmişti.

BELGESELDEKİ ŞAKAYI BİLE ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Belgeselde David Beckham, kendi çocukluğunu anlatırken ebeveynlerinin işçi sınıfından gelen mütevazı insanlar olduğunu söylemiş, sohbete katılan Victoria Beckham da kendi ailesinin de aynı şekilde işçi sınıfından olduğunu anlatmıştı. Bunun üzerine David Beckham’ın söyledikleri de günlerce sosyal medyada sayısız şakaya yol açmıştı.

Victoria Beckham internette viral hale gelen bir şakayı bile kendisi için kazanca dönüştürdü hatta üretilen tişörte kendisi modellik yaptı

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Victoria, ailesinin 'çok çalışan, işçi sınıfı' insanlar olduğunu iddia edince David Beckham araya girmiş ve “Dürüst ol, baban seni hangi arabasıyla okula götürüyordu?” diye sorunca “havalı” Victoria ona "Tamam. 80'lerde babamın Rolls-Royce'u vardı” itirafında bulunmak zorunda kalmıştı. Bunun ardındansa David Beckham gülerek “Teşekkür ederim” demiş ve gülerek odadan çıkmıştı.

Victoria'nın web sitesinde tişörtün "markanın eğlenceli yönünü yansıttığı" belirtildi

ÖZEL TİŞÖRTE KENDİSİ MODELLİK YAPTI

Bu anlar sosyal medyada viral olunca Victoria Beckham iş kadınlığını konuşturup hemen akıllı bir girişim hamlesiyle kendi markasına üzerinde “Babamın Rolls Royce'u Vardı” yazan bir tişört yaptırıp 110 sterline satışa çıkardı. Hatta herkesi güldüren bu komik anları bile kendi yararına kullanan Victoria Beckham satışa çıkardığı bu tişörtü kendisi giyerek Instagram’dan paylaştı ve pazarlamasında da modellik yapmış oldu.