Modacı Victoria Beckham’a soğuk duş… Son tasarımlarını topa tuttular: Bunları büyükannelerimiz mi giyecek?

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Bu konuda o kadar çok örnek var ki… Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kanye West, Jayz – Z, Ryan Reynolds, Reese Witherspoon, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow… Bir çırpıda saydığımız bu isimlerin yanına daha birçokları eklenebilir.

Eski Spice Girls (Baharat Kızlar) gurubu üyesi Victoria Beckham'ın lakabı “Posh Spice” yani lüks baharat

Bu birçoklarından en başarılı olmuşlardan biri de elbette eski Spice Girls üyesi, İngilizlerin sevgili “Posh” baharatı Victoria Beckham. Zaten yeterince ünlü ve zenginken bir de İngiltere’nin gelmiş geçmiş en başarılı ve sevilen futbolcularından biri olan David Beckham’la evlenen Victoria, 24 yıllık mutlu bir yuvaya sahip.

Victoria ve David Beckham... Ünlüler dünyasının en güçlü çiftlerinden

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Bu yuva da aslında karı koca Beckham’ların birlikte kurduğu, deyim yerindeyse “Beckham İmparatorluğunun” en temel direği. Bir şarkıcı olarak ünlendiği günlerden beri modayla oldukça sıkı fıkı bir ilişkisi olan Victoria Beckham’ın podyumlarda yürümüşlüğü de var.

Zaten moda dünyasına çok yakın mesafede yaşayan ve uzun yıllardır “stil ikonu” olarak tanınan Victoria Beckham, Harper's Bazaar dergisinin Mart 2006 sayısı için yakın arkadaşı Katie Holmes’un moda danışmanlığını yaparak yıllar içinde geleceği konuma iyice ısınmıştı. Ki zaten aynı yıl bir tasarımcı olarak ilk girişimini yaptık ve kendi adını taşıyan jean markasıyla sektöre atıldı.

Victoria Beckham arasının limoni olduğu düşünülen gelini Nicola Peltz'le yakınlaşmak istiyor çünkü oğlu Brooklyn'den uzaklaşmaktan korkuyor

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Aradan geçen yıllar içinde de adını moda dünyasına başarılı şekilde yazdırmayı bildi. Stil ikonu Victoria Beckham artık moda dünyasının tanınan, beğenilen ve bol kazanç sağlayan isimlerin biri oldu. Hatta en büyük oğlu Brooklyn Beckham, ABD’li aktris Nicola Peltz’le evlenirken gelininin kendi tasarladığı bir gelinliği giymesini çok arzu etti. Bu isteği Nicola Peltz tarafından kabul görmeyince de gelin – kaynananın arası buz gibi soğudu.

49 yaşındaki modacı Beckham “Victoria Beckham Pre-Spring Summer 2024 Koleksiyonu” henüz satışa sunulmamışken koleksiyon parçalarını çoğu zaman yaptığı gibi milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabından tanıtmak istedi. Ancak ünlü modacı her zamankinin aksine hayranlarından takdir toplayamadı. Hatta takdir toplamak şöyle dursun kelimenin tam anlamıyla yerden yere vuruldu!

49 yaşındaki modacının sonbahar koleksiyonunda oldukça şık parçalar var

Sonbahar için hazırlanan ve o zaman satışa çıkacak olan koleksiyonda örgü iç çamaşırları ve bunların kombinleneceği parçalar vardı. Daha doğrusu birçok ürün içeren koleksiyondan bu parçalar seçilerek Instagram paylaşımı yapılmıştı. Bu örgü parçalar Victoria Beckham’a beklemediği bir şok yaşattı. Koleksiyon beğenilmediği gibi hayranları Victoria Beckham’ın sorgulanamaz sitil ikonluğunu bile hesaba katmadı…

Victoria Beckham bu fotoğrafı paylaşıp "Koleksiyonumun en beğendiğim parçalarından dedi" ama bu da başını derde soktu

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Tasarımlarla ilgili “Bu bir şaka mı?” sorularıyla başlayan yorumlar çok daha kırıcı şekilde devam etti. “Yün çamaşır mı?”, “Sanki bunları giyecek var!” diye devam eden yorumların herhalde en kötüsü de “Bu eğer modaysa, ben almayayım teşekkürler. Ama büyükannem giymek isteyebilir” oldu. Çoğu zaman kendi tasarımlarını giyen, tanıtımları için de bu tasarımlarla poz veren Victoria Beckham çok şık ve zarif bir gece elbisesi tasarımını da aynen bu şekilde paylaştı.

Ancak bu örgü iç çamaşırlı kombinler modacının kendi hayranları tarafından bile yerden yere vuruldu

Beğenilmeyen örgü iç çamaşırları konusunda sert eleştirilere maruz kalan modacının bu fotoğrafı da tartışmayı alevlendirdi. Çünkü Victoria Beckham fotoğrafı “Yeni koleksiyonumun en sevdiğim parçalarından” diyerek paylaşmıştı. Modacının hayranları “Kendine layık bulup beğendiğin tasarımını kendin giyip paylaşıyorsun. Peki bu çirkin örgü şeyleri niye kendin giymiyorsun” diyerek Beckham’ın üzerine daha çok gitti.