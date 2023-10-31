Sıkı dostu prensle arası bozuldu, rotayı kral babasına kırdı: David Beckham şövalyelik peşinde!

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Futbol kariyerinin çoğunda Manchester United formasını giyen ve neredeyse tamamına yakınında da İngiltere milli takımının kaptanlığını yapan David Beckham ülkesinin en büyük yıldızlarından biri ve halkın gözünde de büyük bir kahraman gibi görülüyor.

KARI KOCA BECKHAM'LAR KRALİYET NİŞASINA SAHİP

Bu hizmetlerinden dolayı da gençlik yıllarından beri İngiliz kraliyet ailesiyle içli dışlı. Beckham 2003 yılında, henüz 28 yaşındayken İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in elinden OBE adı verilen kraliyet nişanıyla onurlandırılmıştı.

David Beckham'ın Kral Charles'tan gelen yemek davetini kabul ettiği ve bu davette kral tarafından yapılan Prens Vakfı elçiliği teklifini kabul edeceği iddia edildi

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2017 yılında Beckham’ın eşi Victoria da modaya yaptığı katkılardan dolayı OBE nişanı aldı. Silahlı kuvvetler, bilim, sanat, edebiyat ya da kültürün tanıtımı alanında üstün başarılardan dolayı kraliyet tarafından verilen bu nişana böylece Beckham’lar karı koca sahip oldular. David Beckham ve ailesi çok uzun yıllardır kraliyet ailesiyle yakın ilişkiler içinde

KRALIN KRİTİK YEMEK DAVETİNİ KABUL ETTİ

Basına yansıyan son haberlere göre David Beckham Kral Charles’tan gelen bir yemek davetini kabul etti ve bu yemekte ünlü futbolcu İngiliz hükümdardan başında yer aldığı Prens Vakfı'nın elçisi olmasını isteyecek.

48 yaşındaki futbol yıldızının, böylelikle kraliyetle bağlarını daha da güçlendirmek istediği konuşuluyor. Bunun altında da Beckham’ın yıllardır hayalini kurduğu bir şey yatıyor: David Beckham daha önce kraliyet nişanı kazanmış olsa da aileden alacağı en yüksek nişanın peşinde. David Beckham 2003'te, karısı Victoria Beckham da 2017'de kraliyet nişanı aldılar

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ARTIK ŞÖVALYE İLAN EDİLİP "SIR DAVID BECKHAM" OLMAK İSTİYOR

“David’in artık şövalye ilan edilmek istediği açık” diyen kaynaklar pek çok kişinin zaten neden şimdiye kadarki hizmetleri nedeniyle onun “Sir” ilan edilmediğini de sorguluyor. David Beckham bir İngilize verilen en büyük kraliyet nişanının yani “Knight/Dame Grand Cross” denen ve GBE olarak anılan Şövalyelik nişanının peşinde.

Yıldız ismin bu son yemek daveti hamlesinin de ardında bu özlemi olduğu iddia edildi. Beckham Charles tarafından önerilen Prens Vakfı'nın elçiliği görevini üstlendiğinde bu nişana kavuşmaya bir adım daha yaklaşacak. Vakıf, Kral Charles tarafından kurulan ve gençlere beceri kazandırmaya yardımcı olan bir önemli hayır kurumu.

Yıldız isim artık bir İngilizin alabileceği en yüksek nişanın yani şövalyelik makamının peşinde: Usta futbolcu bundan böyle "Sir David Beckham" olarak anılmak istiyor

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Gözden Kaçmasın David ve Victoria da sonunda 'Meghan'landı: Dostlukları acı şekilde bitti Haberi görüntüle

David ve Victoria Beckham çifti Harry ve Meghan'ın 2018'deki görkemli diğününün konukları arasındaydı... İki çift uzun yllardır ailecek de görüşüyordu ve yakın dosttular

BECKHAM ÇİFTİ HARRY VE MEGHAN'LA KAVGALI

Bu hamlenin David ve Victoria Beckham’ın yakın arkadaşları olan Prens Harry ve Meghan Markle’la aralarının bozulması haberinin ardından gelmesi ise dikkat çekti. Yakın zamana kadar çok sıkı fıkı olan iki çiftin arası Meghan Markle’ın iddiaları sonrasında açılmıştı.

Yakın dostların arası Meghan Markle'ın Victoria Beckham'ı kendileri hakkında İngiliz basınına haber sızdırmakla suçlaması üzerine açıldı; Beckham'lar ve Sussex'lerin yazın büyük bir kavga ettiği ve bir daha görüşmedikleri biliniyor

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Kraliyet uzmanları durumu “David Beckham kraliyet ailesi kavgasında taraf seçti” şeklinde yorumladı. Anlaşılana göre Beckham’lar Harry ve Meghan Markle’la aralarına daha da büyük bir mesafe koyan bu sembolik hamlelerinden sonra ailenin geri kalanıyla olan yakın bağlarını koruma peşindeler. Beuckingham Sarayı’na yakın kaynaklar “Harry yerine Kral Charles’la yakınlaşmak David Beckham’ın çıkarına daha uygun” yorumunda bulundu. Kraliyet ailesiyle çok yakın ilişkiler kuran David Beckham'ın Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından onun naaşını görebilmek için toplanan kalabalıkla birlikte 12 saat sıra beklediği de biliniyor

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"BECKHAM'LAR TARAFLARINI AÇIKÇA ORTAYA KOYDULAR"

David Beckham daha önce Prens Harry tarafından 2014 yılında kurulan hasta ve yaralı asker ve kadınlar için düzenlenen Invictus Games'i temsil eden benzer bir role sahipti. Ancak Beckham'ın, Harry ve Meghan Markle'ın Kaliforniya'ya taşınması, 2020'de kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden istifa etmesi ve kraliyet ailesinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmesi üzerine Prens Harry ile arasına mesafe koyduğu iddia ediliyor.

David Beckham daha önce de Prens Harry'nin başkanı olduğu Invictus oyunları için elçilik görevi üstlenmişti... Ancak yaşanan kavganın ardından Beckham'lar Harry ve Meghan'la tüm bağlarını kopartıp Kral Charles'a yakınlaştı

David ve Victoria Beckham, Prens Harry ve Meghan'ın uzun zamandır arkadaşlarıydı ve hatta 2018'deki düğünlerine de katılmışlardı. Ancak temmuz ayında Beckham'ların Sussex Dükü ve Düşesi hakkında haber sızdırmakla suçlandıkları iddia edildi ve bu da eski dostlar arasında büyük bir anlaşmazlığa yol açtı.

TELEFONDA YAPILAN BÜYÜK KAVGA

İngiliz basını David ve Victoria Beckham çiftinin Harry ve Meghan çiftiyle bu haber sızdırma iddialarının ardından gergin telefon konuşmaları yaptıklarını ve birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanarak büyük kavgalar ettikten sonra bir daha görüşmeme kararı aldıklarını yazmıştı.