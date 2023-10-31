Friends yıldızlarından Matthew Perry’nin ölümünün ardından ilk açıklama: O bizim dostumuz değil ailemizdi  

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Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, iki gün önce Los Angeles’taki evinin jakuzisinde; o son fotoğrafı paylaştığı yerde ölü bulundu. Perry birçok başka film ve dizi projesinde yer almış olsa da tüm dünyanın hafızasına 1994 – 2004 yılları arasında yayınlanan efsane dizide oynadığı rolle kazınmıştı.

Matthew Perry son zamanlarında hayranlarının onu hatırladığı halinden oldukça uzak bir görüntü çiziyordu

HAYRANLARI VE DOSTLARI İKİ GÜNDÜR ŞOKTA

Matthew Perry’nin daha 54 yaşındayken aniden ölmesi gösteri dünyasını yasa boğdu. Friends dizisinin dünya çapındaki milyonlarca hayranı çok sevdikleri Chandler Bing karakterine hayat veren Perry’nin ölümünün ardından sayısız paylaşım yapıp duydukları büyük üzüntüyü paylaştılar.

Friends dizisinin hayranları iki gündür dizinin çekimlerinde kullanılan binanın önüne Matthew Perry için notlar ve çiçekler bırakıyor

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Matthew Perry’nin ölümü Hollywood’daki dostlarını da büyük bir üzüntüye sürükledi. Pazar gününden beri arkadaşlarının kaybıyla sarsılan yıldızlar da sosyal medya hesaplarından onun kaybından duydukları üzüntüyü paylaşmaya devam ediyor.

Perry’yi yakından tanıyanlar onun kendileri için hem bir meslektaş hem de dost olarak değerini aktarırken duydukları üzüntüyü onunla olan anıları paylaşarak hafifletmeye çalışıyor. Matthew Perry’nin kaybı en çok da 10 yıl boyunca onunla birlikte kamera karşısına geçmiş Friends ekibini yıktı.

HERKESİN BEKLEDİĞİ AÇIKLAMA GELDİ

Dizinin hayranları iki gündür bu ani ve trajik ölümün ardından sessizliğini koruyan Friends oyuncularından bir açıklama, bir paylaşım bekliyordu. Ekip yaşadıkları büyük üzüntü ve şokun ardından hemen bir açıklama yapmamıştı.

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Matthew Perry’nin dizideki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc en sonunda dün akşam tek tek konuşmak yerine Friends ekibi olarak topluca bir yazılı açıklama yayınladı.

TEK TEK DEĞİL TOPLUCA KONUŞTULAR

"Matthew'nun kaybından dolayı hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz. Biz sadece oyuncu arkadaşları değildik, biz bundan çok daha fazlasıydık. Biz bir aileydik" diyen Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc People'a yaptıkları açıklamada yas tutmak ve bu büyük kaybı sindirmek için zamana ihtiyaçları olduğunun altını çizdiler.

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"Söylenecek çok şey var ama şu anda yas tutmak ve bu akıl almaz kaybı sindirmek için biraz ara vereceğiz.” diyen ekip arkadaşları sözlerine "Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik, düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesi, arkadaşları ve dünyanın dört bir yanında onu seven herkesle birlikte." diyerek devam ettiler.

Matthew Perry'nin Friends dizisindeki rol arkadaşları "Söylenecek çok şey var ama şu anda yas tutmak ve bu akıl almaz kaybı sindirmek için biraz ara vereceğiz.” diyerek yas tutmak için izin istediler

Perry, 2004 yılında sona ermeden önce 10 yıl boyunca devam eden ve dünya çapında bir efsaneye dönüşen sitcom'da Chandler Bing karakterini canlandırmıştı. Ekibin yakın çevresinden kaynaklar oyuncu arkadaşlarının aktörün ölüm haberiyle sarsıldığını söyledi: "Oyuncular kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlar, çünkü Matty onların kardeşiydi".

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Perry Los Angeles'taki evinde jakuzide boğulma sonucu ölü bulundu. 54 yaşındaydı. Matthew Perry'nin asistanının aktörün bir işini halletmek üzere Pacific Palisades'teki evinden ayrıldığını ve iki saat sonra döndüğünde onu jakuzide tepkisiz bir şekilde bulduğu biliniyor.





ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Los Angeles Polis Departmanı olayda cinayet şüphesi bulunmadığını, yapılan incelemede ünlü oyuncunun evde çeşitli reçeteli ilaçlar bulduklarını açıklamıştı. Ancak olay yerinde herhangi bir yasadışı uyuşturucuya rastlanmadı. Basına yansıyan haberlere göre evde bulunan reçeteli ilaçlar arasında "anti-depresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve bir KOAH ilacı" bulunuyordu.

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Matthew Perry, hayatını kaybettiği gün erken saatlerde tenise benzeyen ancak daha küçük bir kortta oynanan pickleball maçı yaptığı ve daha sonra evine döndüğü biliniyor. Usta aktör Friends dizisiyle ünlendiği zamanlardan beri uzun yıllar boyunca bağımlılık sorunlarıyla mücadele etmişti.





KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINDAN SIYRILMIŞ, HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLAMIŞTI

Alkol, uyuşturucu ve özellikle de reçeteli ilaçlara bağımlı hale gelen Perry bu yüzden sağlığını kaybetmiş, operasyonlar geçirmek zorunda kalmış hatta ölümün eşiğinden dönmüştü. Geçen yıl çıkardığı kitabında bu zorlu mücadeleyi aktaran Perry 2021’den beri bu alışkanlıklarından kurtulmuş ve kaybettiği sağlığına yeniden kavuşma mücadelesi vermeye başlamıştı.