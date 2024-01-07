Bir çocukları daha onlardan ayrılıp sevdiğiyle yeni bir yaşam kurdu… Ünlü çiftin yuvaları artık bomboş kaldı

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Ancak elbette bu durum onlar için aynı zamanda buruk bir sevince yol açar. Yuvadan uçan kuşlar misali aileler de evlerinden ayrılan evlatlarının ardından deyim yerindeyse biraz “boynu bükük” kalır…

David ve Victoria Beckham çiftinin bir çocuğu daha yuvadan uçtu...

David ve Victoria Beckham çiftinin 4 çocuğu da yıllar içinde neredeyse en az kendileri kadar ünlü hale geldi. Brooklyn, Rome ve Cruz adında üç yetişkin erkek çocuğu olan ünlü çiftin 12 yaşında Harper adında bir de kızları var.

24 yaşındaki Brooklyn Beckham geçen yıl ünlü oyuncu Nicola Peltz’le evlenmiş ve ise Los Angeles'ta yaşamaya başlamıştı.

Beckham'ların üç oğlu da artık birer yetişkin oldular ve kendi hayatlarını kurdular

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Hatta Victoria Beckham’ın evden ayrılıp evlenen oğlunun ardından çok gözyaşı döktüğü, onun yokluğuna zor alıştı ve gelini nicola Peltz ile de daha yeni yeni düzelen zorlu bir ilişkisi olduğu söyleniyordu.

Beckham’ların aile evinden ayrılan ikinci çocukları Cruz Beckham oldu. O da ağabeyi Brooklyn’nin yolundan gidip Los Angeles’ta kendine yeni bir hayat kurdu.

Romeo Beckham'ın 2019'dan beri birlikte olduğu Mia Regan başarılı bir model

Victoria ve David Beckham’ın ikinci çocukları olan 21 yaşındaki Romeo Beckham’ın da bir süre önce anne ve babasının Londra'nın lüks Holland Park semtindeki malikanesinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Beckham’ların İngiltere’nin çeşitli şehirlerinde birbirinden lüks birçok mülkü olmasına rağmen Romeo Beckham bu evlerden birini tercih etmedi.

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Çiftin 21 yaşındaki oğulları Romeo, kısa bir süre önce anne ve babasının 31 milyon sterlinlik Londra konağını boşaltarak kız arkadaşı Mia Regan ile yeni bir daire tutmayı seçti.

Mia Regan’la 2019’dan beri birlikte olan Romeo Beckham, babası David Beckham’ın yolundan giderek futbolcu olmayı seçmişti.

Romeo, İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford B. İçin top koşturan başarılı bir forvet. Çifte yakın kaynaklar Romeo ve Mia'nın kendilerine ait bir yaşam alanı istediklerini, Beckham'ların evinde altı yatak odası ve bir kapalı havuz bulunmasına rağmen böyle bir karar aldıklarını söylüyor.

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Romeo'nun da ayrılmasıyla birlikte Beckham'ın üç oğlu da evden taşınmış oldu ve geriye sadece 12 yaşındaki Harper kaldı.

Beckham'ların bir arkadaşı konuyla ilgili olarak “David ve Victoria onları çok özlüyor. Boş kalan yuvaları ve çocuklarının birer birer onları bırakıp kendi hayatlarını kurmalarından mutlular ancak evleri bomboş kalmış gibi hissediyorlar ve çok üzgünler.” yorumunu yaptı.