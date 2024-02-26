Aynı eve taşınmak ilişkilerine yaramadı… 5 yıllık aşkları bir anda bitiverdi

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Bu evlilik, Victoria Beckham ve gelini Nicola Peltz arasında düğünde başlayıp devam eden kavga yüzünden çok konuşulmuştu.

TAM AYNI EVE TAŞINDIK DERKEN!

Brooklyn’nin ardından 21 yaşındaki Romeo Beckham da yuvadan uçmaya karar vermiş, 5 yıllık sevgilisi, ünlü model Mia Regan’la birlikte Los Angeles’a taşınmıştı.

Aynı eve taşınarak ilişkilerini ileri taşıyan ünlü çiftten dün beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

AYRILIK HABERİNİ MUTLULUK POZUYLA DUYURDULAR

Üstelik Romeo Beckham ve Mia Regan, ayrılık açıklamasını da Instagram’dan paylaştıkları mutlu bir aşk pozuna iliştirdikleri bir notla duyurdu.

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Romeo Beckham ayrılık haberini, Regan'la birlikte şakacı bir şekilde dillerini dışarı çıkardıkları fotoğrafa "Mooch ve ben 5 yıllık aşkın ardından yollarımızı ayırdık" diye yazarak duyurdu.

Romeo Beckham ve Mia Regan ayrılık haberlerini adeta güle oynaya duyurdular

Aralarının ayrılmalarına rağmen bozuk olmadığını da belirten Beckham açıklamasına "Birbirimize hala çok fazla sevgi ve saygı duyuyoruz ve hala güçlü bir arkadaşlığımız var ve her zaman da olacak" notunu ekledi.





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“AŞK BİTTİ, ARTIK ARKADAŞIZ”

Bu duyurunun ardından Mia Regan da Romeo Beckham'la çekilmiş bir selfie’sini paylaşarak kendi Story'sinde şöyle yazdı: "Bu Romeo, 16 yaşımızdan beri birbirimizle büyüdük!!! Aşk, olgunlaştıkça farklı biçimler ve yollar alır."

Ünlü model, babasının yolundan giden futbolcuyla artık "romantik" bir ilişki içinde olmadıklarını, arkadaşlığa geçiş yaptıklarını vurguladı: "Ama birbirimize karşı çok ama çok sevgi besliyoruz... 5 yıl sonra birbirimize arkadaşça yaklaşmaya karar verdik”. 16 yaşından beri birlikte olan çift adeta birlikte büyümüştü... Aynı eve taşınarak ilişkilerini ciddileştiren aşıklar bu haberden kısa bir süre sonra yollarını ayırdı

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MÜSTAKBEL KAYINVALİDE VICTORIA ONU ÇOK SEVİYORDU…

İkili 2019'da çıkmaya başladı ancak kırmızı halıda ilk kez Kasım 2021'de birlikte görüntü verdiler. İlk gelini Nicola Peltz’le arası epey bozuk kalan Victoria Beckham, Mia Regan’la başından beri çok iyi anlaşıyordu.

Hatta eski pop yıldızı, yeni tasarımcı Victoria, 2022 yılında, Regan ile birlikte tasarladığı kendi adını taşıyan markasından bir kapsül koleksiyon bile çıkardı. Victoria Beckham 2022'de Vogue'a verdiği röportajda müstakbel gelinini övmelere doyamamış "Mia'nın moda ve stil konusunda her zaman benzersiz bir yaklaşımı olmuştur. Bu kapsül tamamen Mia'ya ait. Ve ben buna bayılıyorum" demişti.

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O DA SEVDİĞİNİN ADINI DÖVME YAPTIRMIŞTI

Brooklyn Beckham’ın Nicola Peltz hayatına girdiğinden beri neredeyse tüm vücudunu ona adanmış dövmelerle doldurması çok konuşulmuştu.

Anlaşılan kardeşi Romeo Beckham da ağabeyinin yolunu izlemiş… Ünlü futbolcu 21. doğum gününde, sağ dirseğinin iç kısmına sevgilisi Mia’nın lakabı olan "Mooch" dövmesini yaptırmıştı.