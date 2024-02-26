Uğradığı ihanet kalbini çok kırdı ama kocasından ayrılamıyor… Her şeye iki çocuğunun hatırına katlanacak

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Film setinde başlayan ilişkileri büyük bir aşka dönüşen, sonrasında da evlilik ve iki çocukla taçlanan Oscar’lı yıldız Natalie Portman ve eşi Benjamin Millepied, dağılmak üzere olan yuvalarını kurtarmak için mücadele ediyor.

11 YILLIK YUVA İHANET YÜZÜNDEN DAĞILMA NOKTASINA GELDİ

Natalie Portman ve Benjamin Millepied'in 11 yıllık evliliğinin temeli yıldız oyuncuya Oscar kazandıran Black Swan (Siyah Kuğu) filminin çekimlerinde atılmıştı.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied'in evliliği Hollywood'un en mutlu evliliklerinden biri olarak görülüyordu

Tecrübeli bir dansçı ve koreograf olan Benjamin Millepied, bir balerini canlandıran Natalie Portman’la çalışırken aralarında büyük bir aşk doğdu.

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Geçtiğimiz gün 12 yaşındaki oğulları Aleph ve 6 yaşındaki kızları Amalia ile mutlu mesut bir aile gezintisine çıkmışlardı.

Natalie Portman kalbi ihanet acısıyla kırılsa da çocuklarının hatırına evliliğini bitiremiyor

HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ DAVRANIYORLAR

Uzaktan bakan biri için bu tatlı aile portresinde tek bir olumsuz işaret bulmak pek de mümkün değil. Natalie Portman’ın oldukça neşeli göründüğü bu pozlarda dikkat çeken tek detay yıldız oyuncunun parmağında eksik olan evlilik yüzüğüydü…

Geçen yazdan beri durulmayan iddialara göre Benjamin Millepied, çok aşıkmış gibi göründüğü Natalie Portman’ı yarı yaşında Fransız bir güzelle aldattı.

Fransız eşi Benjamin Millepied’in işleri yüzünden hayatını Paris ve Los Angeles arasında geçiren Natalie Portman’ın ihanete uğradığı yer de “aşk şehri” olarak anılan Paris oldu.

Gözden Kaçmasın İhanetin acısı yüzünden okunuyor… 11 yıllık yuvası yasak aşk yüzünden dağıldı Haberi görüntüle

ONU YARI YAŞINDA BİR GÜZELLE ALDATMIŞTI

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Benjamin Millepied’in, 25 yaşındaki ünlü iklim aktivisti Camille Étienne ile bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Haberin duyulması Hollywood’da büyük bir şok dalgası yarattı. Çiftin bu ihanet ortaya çıktıktan sonra ayrılması bekleniyordu.

Natalie Portman evliliğinin geçirdiği sarsıntıyla ilgili olarak hep suskun kaldı... Konuyla ilgili ilk ve tek açıklamasında da yazılıp çizilen korkunç şeylere katkı sağlamayacağını söylemekle yetindi

Ancak aylar geçti ve ne ihanet eden eşten ne de ihanete uğrayan güzel yıldızdan tek bir ses bile çıkmadı.

Natalie Portman uzun süredir işi gereği sürekli kırmızı halılarda, davetlerde ve ödül törenlerinde kamuoyunun karşısına çıkmak zorunda kaldı.

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AYLARDIR HEP YALNIZ VE YÜZÜ ASIK

Kendi başına görüntülendiği her seferde de hep başı önde, suratı asık ve her halinden mutsuzluk akıyormuş gibi bir görüntü sergiledi.

Güzel yıldız geçen sene evlilik yıldönümünü de tek başına ve parmağında alyansı olmadan geçirmişti

Ve çok uzun süredir de parmağında alyansını taşımaktan vazgeçti. Ancak herkes bu ihanet üzerine bir ayrılık beklerken Natalie Portman ayrılık konusunda da hiç adım atmadı.

Yakın çevresi Portman’ın uğradığı ihanete rağmen çocukları uğruna yuvasını dağıtmamak için büyük bir savaş verdiğini söylüyor.

EVLİLİK BİTMESİN DİYE ÇIRPINIYORLAR: ALDATAN EŞ ÇOK PİŞMANMIŞ

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Yine bu yakın kaynaklara göre Benjamin Millepied de yaptığı bu hatadan çok pişman. Ve Natalie Portman’ı bunun tek seferlik bir kaçamak olduğuna ve bir daha gerçekleşmeyeceğine inandırmak istiyor.

Natalie Portman uzun süredir tek başına ve yüzü asık şekilde görüntüleniyor

Natalie Portman bir süre önce verdiği röportajda Paris’te tek başına olduğunu söyleyerek kafaları karıştırmıştı. Ünlü çift boşanmadıkları gibi hâlâ birlikte yaşayıp yaşamadıkları da bilinmiyor.

Aylardır uğradığı ihanet ve yuvasının dağılmasıyla ilgili suskun kalan Natalie Portman bu konuda ilk kez konuştu ancak pek bir şey söylemedi.

Natalie Portman, Black Swan'la Oscar aldığında oğluna hamileydi ve ödül konuşmasında Millepied'e olan aşkını gözyaşlarıyla anlatıyordu

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İLK KEZ KONUŞTU... NEREDEYSE HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Vanity Fair dergisinin 30. yıllık Hollywood sayısının kapağında yer alan yıldız oyuncu verdiği röportajda ayrılık konusunda sadece yazılıp çizilenlerin korkunç olduğunu söylemekle yetindi ve “Bu yazılanlara katkıda bulunmak gibi bir niyetim yok dedi.