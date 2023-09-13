İhanetin acısı yüzünden okunuyor… 11 yıllık yuvası yasak aşk yüzünden dağıldı

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BÜYÜK AŞKLARI YILLAR ÖNCE FİLM SETİNDE BAŞLAMIŞTI

42 yaşındaki Oscar’lı yıldız ve 46 yaşındaki kocası Benjamin Millepied’in 2009’da film setinde başlayan büyük aşkları yıllardır gösteri dünyasında parmakla gösteriliyordu. Ünlü bir dansçı, koreograf ve Paris ile New York Balesi’nin de sorumlusu olarak görev yapan Millepied Natalie Portman’ın Oscar kazandığı Black Swan (Siyah Kuğu) filminin dans sahnelerinin sorumlusuydu.

Natalie Portman’ın Oscar kazandığı törende karnı burnunda hamileyken büyük aşkı Benjamin Millepied'e gözyaşları içinde seslenişi hafızalardan uzun süre silinmemişti

Çiftin birlikte çalışırken yaşamaya başladıkları aşk 2012’de evlilikle taçlandı. Natalie Portman 2010’da Black Swan filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını almak için sahneye çıktığında Benjamin Millepied’in çocuğuna hamileydi. Ve sahneden gözyaşlarıyla ona teşekkür ediyor, Millepied’in hayatının aşkı olduğunu dünyaya ilan ediyordu.

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HOLLYWOOD'UN ÖRNEK ÇİFTİYDİLER

Portman ve Benjamin Millepied’in oğulları Aleph 2011’de, kızları Amalia ise 2017’de doğdu. Natalie Portman ve Benjamin Millepied, yıllar boyunca kırmızı halılarda, ödül törenlerinde ve işleriyle ilgili etkinliklerde yan yana oldular, karı koca hep birbirlerinin kariyerini destekledi. Ne zaman fotoğrafları çekilse ya öpüşüp koklaşıyorlar ya da birbirlerine aşkla bakıyorlardı.

Natalie Portman evlilik yıldönümünde tek başınaydı ve yüzüğünü de parmağından çıkarmıştı

Çiftin 11 yıllık evliliğini sarsan fırtına tam da bu sebepten herkeste büyük bir şok yarattı. Bu kale gibi sapasağlam görünen evliliğin bir yasak aşk yüzünden sarsıldığı haberleri günlerce hatta aylarca manşetlerden inmedi. Çift Benjamin Millepied’in işleri nedeniyle yıllar önce Paris’e taşınmış, Hollywood’un ışıltılı ancak kaotik dünyasından uzakta yaşamaya başlamıştı.

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Çift mayıs ayının sonunda Cannes Film Festivali'ne birlikte gidip samimi pozlar vermişti... Natalie Portman'ın kocasının ihanetini bu fotoğraflar çekilirken çoktan öğrendiği ancak çocukları için suskun kaldığı ortaya çıktı

KİMSE BU EVLİLİĞİN BİR İHANETLE YIKILACAĞINA İNANAMAZDI

İşte her şey de bu “aşk ve romantizm başkenti” olarak anılan şehirde olup bitti. Natalie Portman ses getiren son filmi için kocasıyla birlikte Cannes Film Festivali’ndeyken bomba haber geldi: Benjamin Millepied Portman’ı 25 yaşındaki ünlü iklim aktivisti Camille Etienne ile aldatmıştı! Benjamin Millepied’in Fransız güzelle Paris’teki ofisinde sık sık bir araya geldiği ve yasak bir aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

Benjamin Millepied Portman’ı 25 yaşındaki ünlü iklim aktivisti Camille Etienne ile aldattı... Millepied ve Camille Etienne'in ünlü dansçının Paris'teki ofisinde sık sık ve gizlice buluştuğu ortaya çıktı

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Üstelik çift Cannes’da birlikteyken Natalie Portman bu ihaneti öğrenmiş, buna rağmen yaşananları gizli tutarak kocasıyla mutluluk pozları vermeye devam etmişti. Çiftin yakın çevresi Benjamin Millepied’in yaşadığı kaçamaktan çok pişman olduğunu iddia etti. Sadakatsiz eş Portman’dan af dilemiş ve evliliğini kurtarmak için kendini paralıyordu. Çift mayıs sonu ortaya çıkan bu ihanet skandalının ardından manşetlerden düşmedi. Yaz boyunca birçok etkinlikte görüntülenen Natalie Portman bir süre sonra evlilik yüzüğünü parmağından çıkardı ve bir daha takmadı

BİR SÜREDİR SADECE ÇOCUKLARI İÇİN YAN YANA GELİYORLAR

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Natalie Portman ve Benjamin Millepied, aldatma söylentilerinin ardından birkaç kez bir arada görüldü. Ve hep yanlarında çocukları vardı. Ünlü çift iki çocuklarını parka, maçlara, okula birlikte götürmeye devam ettiler. Ancak bir aradayken birbirleriyle pek ilgilenmeyip hep çocuklarına ilgi gösterdiler. Yaz boyunca Paris’le Amerika arasında mekik dokuyan Natalie Portman geriye çekilmek yerine daha görünür hale gelmeyi seçti.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied son birkaç aydır sadece çocukları için bir araya geliyor

Futbol maçlarına, tenis turnuvalarına, moda etkinliklerine katılıp sürekli gazetecilere görünen Natalie Portman başlarda sürekli gülümseyerek ve parmağındaki yüzüğü göstererek poz vermeye dikkat etti. Yıldız oyuncunun bu “yıkılmadım ayaktayım” pozları çok konuşuldu. Ancak ünlü çift 4 Ağustos’taki evlilik yıldönümlerinde bile ayrıydı.

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EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE YÜZÜK PARMAKTAN ÇIKTI, "YIKILMADIM AYAKTAYIM" POZLARI DA SONA ERDİ

Natalie Portman bu özel günde tek başına kaldı. Ve bu kez artık parmağında evlilik yüzüğü de yoktu. Çiftin sallantıda olan ancak durumu belirsizliğini koruyan ilişkisinin bittiği haberiyse yıldönümünden bir hafta sonra manşetlere taşındı. Çitin yakın çevresinden kaynaklar dışında kimse bu evliliğin bitip bitmediği konusunda bir açıklama yapmadı. Portman ya da Benjamin Millepied de henüz boşanma davası açmadı.

Mutlu mesut süren evliliği boyunca yüzünde güller açan ve sürekli kocasıyla sarmaş dolaş pozlar veren Natalie Portman'ın mutsuzluğu bir süredir yüzünden okunuyor

Gözden Kaçmasın Kocasının ihaneti 10 yıllık evliliğini sarsmıştı: Ünlü yıldız evlilik yüzüğünü göstermeye çalışırken ter döktü Haberi görüntüle

ARTIK YÜZÜ HİÇ GÜLMÜYOR

Ancak geçen aylar içinde yaşanan büyük değişiklik de gözlerden kaçmadı. Natalie Portman her insan içine çıktığında suratı asık ve başı önde görüntülenmeye başladı. Birkaç gün önce oğlu Aleph’le birlikte Paris sokaklarında gezerken gazetecilere yakalanan yıldız oyuncunun yüzünden düşen bin parçaydı. Portman’ın parmağından çıkan evlilik yüzüğü yine yerinde yoktu. Bu son fotoğraflar artık bu evlilik için kurtuluş yolu olmadığı ve her şeyin bittiği şeklinde yorumlandı. Yıldız oyuncu geçtiğimiz gün oğluyla Paris'te görüntülendi... Portman'ın yüzünden düşen yine bin parçaydı ve parmağından çıkan yüzük hâlâ ortada yoktu

HER ŞEYİ BİLİYORDU AMA SUSTU

Ünlü oyuncu evliliğinin yaşadığı bu büyük sarsıntı hakkında hiç konuşmasa da Portman’ın yakın çevresi ve arkadaşları onun bu evliliği çocukları için kurtarma mücadelesi verdiğini anlattı. İddialara göre Natalie Portman aldatma haberi basına yansımadan önce aslında her şeyden haberdar olmuş ancak ailesini korumak için suskun kalmıştı.

Çiftin yolalrını ayrıdıklarına dair haberlerden sonra çekilen bu fotoğraflar bu evliliğin artık kurtulamayacağı şeklinde yorumlandı

Natalie Portman’ın kocası kendisini genç bir kadınla aldattığı için gururunun çok kırık olduğu ortaya atıldı. Ünlü yıldız ihaneti affetmekte zorlanıyor ancak kendisinden af dileyen kocasının bu hatasının tek seferlik olduğuna inanmaya çalışıyordu. Çocukları ve ailesinin birliği konusunda hassasiyetini uzun yıllardır ortaya koyan Portman’ın aylardır verdiği ağlamaklı pozların da evliliğini kurtarmak için verdiği acı mücadelenin sonucu olduğu söylendi. Natlalie Portman'ın yakın çevresi bu ihanetin tek seferlik olduğuna inandığını söylüyor... Ancak yıldız oyuncu kırılan gururunu bir türlü onaramadı

GURURU KIRILDI, ÇOK UĞRAŞTI AMA AFFEDEMEDİ

Çiftin yollarını ayırdığı haberinin üzerinden uzun süre geçse de bu konuda iki taraf da henüz ağzını açmadı. Üstelik evliliği resmi olarak bitirmek için de ne Portman ne de Benjamin Millepied henüz bir adım atmadı. Ancak yüzüksüz ve üzgün halleri fotoğraflanan ünlü oyuncunun son halini görenler bu evliliğin artık dönülmez noktaya geldiğine ve biteceğine emin konuşuyor…