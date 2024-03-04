Babası ‘kızım için dua edin’ demişti… Ünlü çiftin evliliğinde her şey yolunda: Hayatımın aşkı, bir ömür boyu seninim!

Haberin Devamı

Eylül 2018’de nikah masasına oturduklarından beri hep çok mutlu bir görüntü sergileyen hatta hayranlarının artık bebek haberi beklediği Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber çiftinin evliliğinde yaşanan sorunlar son birkaç gündür gündemden düşmüyordu.

ÜNLÜ AŞIKLAR GELENEĞİ BOZMADI

Oysa genç çift bir kez daha sosyal medya paylaşımlarıyla geleneği bozmayarak birbirlerine olan aşklarını yeniden tüm dünyaya ilan ettiler.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber çiftinin evliliğiyle ilgili soru işaretleri ünlü modelin paylaşımlarıyla ortadan kalktı

Haberin Devamı

Ünlü mode Hailey Bieber, kocası Justin Bieber’ın 30. yaş gününü Instagram'dan paylaştığı bir dizi fotoğraf ve ona düzdüğü övgülerle kutladı.

Bu zaten çifte kumrular gibi yaşayan çift için alışılmadık bir durum değil. Tüm özel günlerde, doğum günü, yılbaşı ya da yıldönümü gibi tüm fırsatlarda karı – koca karşılıklı yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan sevgilerini dile getirmeleriyle nam salmışlardı.

Hailey Bieber, kocası Justin Bieber’ın 30. yaş gününü onun bir çocukluk görüntüsü ve düğün günlerinden özel bir anın fotoğrafıyla kutladı

"KELİMELER SENİN GÜZELLİĞİNİ TARİF EDEMEZ"

Hailey Bieber "30 mu?!?! Bu çok hızlı oldu” diyerek başladığı kutlama paylaşımında Justin Bieber’ın sevimli bir çocukluk fotoğrafına da yer verdi ve ona "Kelimeler senin kim olduğunun güzelliğini asla tam olarak tarif edemez. Mutlu yıllar sana... hayatımın aşkı, bir ömür boyu” diyerek seslendi.

27 yaşındaki ünlü model paylaşımını Justin Bieber’la aşklarını gösterdikleri birkaç samimi pozla süslemeyi de ihmal etmedi. Justin Bieber da karısı Hailey’nin 27. doğum günü şerefine benzer bir paylaşım yapmış; onu alnından öptüğü bir fotoğrafla birlikte “Senin kocan olmak hayattaki en büyük şansım” demişti.

Justin Bieber da güzeller güzeli eşi için sürekli paylaşım yapıp ona olan aşkını milyonlarca hayranıyla paylaşıyor

Haberin Devamı

Aşkları böyle gözler önünde yaşanırken ve Hailey Bieber hakkında sürekli hamile olduğuna dair söylentiler çıkarken bu mutlu çiftin evliliğinin sallantıda olduğunu düşündüren şey ünlü modelin babası Stephen Baldwin'in yaptığı tuhaf paylaşım olmuştu.

BABASININ PAYLAŞIMI BİR ANDA KAFALARI KARIŞTIRDI: KIZIM VE KOCASI İÇİN DUA EDİN!

Stephen Baldwin birkaç gün önce kızı Hailey için dua istemiş hatta “Lütfen sorunlar yaşayan kızım Hailey ve kocası Justin için birkaç dakikanızı ayırıp dua edin” yazmış, bu paylaşım yüzünden da çiftin arasında büyük bir sorun yaşandığı, evliliklerinin sıkıntıda olduğu düşünülmüştü.

Hailey Baldwin Bieber Hollywood'un en ünlü ailelerinden olan Baldwin ailesine mensup... Hailey'nin babası ünlü aktör Stephen Baldwin amcası ise Alec Baldwin

Haberin Devamı

57 yaşındaki Baldwin'in durduk yere endişeye yol açmasından sadece saatler sonra Hailey ve Justin, Beverly Hills, Kaliforniya'daki Saban Tiyatrosu'nda bulunan Churchome Kilisesi'nde gece geç saatlerde birlikte bir kilise ayinine katılırken fotoğraflandı.

Gözden Kaçmasın Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi… Aşka düşünce en yakın arkadaşını unuttu Haberi görüntüle

BABASINA ÇOK ÖFKELENDİ

Törende etrafa bir şey belli etmeseler de Hailey Bieber’ın babasına çok sinirli olduğu ve bu “özel” durumu herkesin önüne böyle bir paylaşımla serdiği için öfkeden küplere bindiği söylendi. Hailey ve Justin Eylül 2018'de nikah masasına oturmuş ve yeni evli bir çift olarak karşılaştıkları zorluklar konusunda açık davranmışlardı.

Haberin Devamı

2021 yılında Hailey, daha önce birliktelikleri hakkında şüpheleri olduğunu kabul etti ancak annesiyle yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında bakış açısını değiştirdiğini itiraf etmişti.

Ünlü model katıldığı bir yayında Justin Bieber’la evlenmeden önce “Bu kişiyi çok uzun zamandır sevdiğimi biliyorum ve şimdi ondan vazgeçmenin zamanı değil. Bunu ona yapamazdım" dediğini söylemişti.

Justin Bieber yıllardır Lyme hastalığıyla mücedele ediyor; yıldız şarkıcı 2 yıl önce de yüz felci geçirip hayranlarını korkutmuştu... Hailey Bieber ise kalbinde delik olduğu için operasyon geçirdi

EVLENDİKLERİNDEN BERİ SAĞLIK SORUNLARI YAKALARINI BIRAKMAMIŞTI

Haberin Devamı

6 seneye yakındır mutlu mesut yaşayan aşıklar birkaç kez sağlık sorunları yüzünden hayranlarını korkuttular. Hailey Bieber 2022’de kalbinde delik olduğunun anlaşılması üzerine acil bir operasyon geçirmişti.

Justin Bieber da bu operasyona yakın tarihlerde yüz felci geçirdiğini açıklamış, kısa süre sonra sağlığına kavuşmuştu. Ünlü şarkıcının tıpkı Bella Hadid gibi yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele ettiği de biliniyor.

Ünlü çiftin aşkları şimdilik her soruna ve söylentiye galip geldi

Ünlü çift evliliklerinin başından beri hem “bu aşk uzun sürmez, hemen ayrılırlar” diyenlerle hem de böylesi ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalsalar da herkesi kıskandıracak bir aşk yaşamaya devam ediyor…