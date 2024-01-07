Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi… Aşka düşünce en yakın arkadaşını unuttu

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Kendisi de ünlü bir oyuncu olan Francia Raisa, en yakın arkadaşı Selena Gomez’e hiç düşünmeden bir böbreğini bağışladı. Bu büyük fedakarlık karşısında Gomez de onu yere göğe koyamamış, sosyal medya hesabından ona sonsuza dek minnettar kalacağını yazmıştı.

Selena Gomez ona böbreğini bağışlayıp hayatını kurtaran en yakın arkadaşı Francia Raisa'ya sırt çevirdi, onunla 6 yıldır görüşmedi bile...

İki dostun arasına bu inanılmaz fedakarlıktan sonra kara kedi girdi. Takip eden yıllar boyunca Gomez ve Francia Raisa’nın arası açıldı. Durum basına da sıkça konu oldu.

En sonunda Francia Raisa geçen hafta bir açıklama yapıp son 6 yıldır Selena Gomez’le pek konuşmadıklarını, görüşmediklerini açıkladı. Bu durum haliyle çok tepki çekti. Gomez’in onun için böbreğini hiç düşünmeden feda eden dostuna sırt çevirmesi deyim yerindeyse ayıplandı.

Bu dostluğun yerinde yeller eserken Gomez artık ünlü oyuncu ve Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Peltz'le yakın dost oldu

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Selena Gomez Francia Raisa’yı eskiye dayanan dostluklarına rağmen unuttu. Ve bu arada onun yerini bir başkası aldı: Ünlü bir oyuncu ve Brooklyn Beckham’ın da eşi Nicola Peltz çok kısa sürede Selena Gomez’in en yakın arkadaşı oluverdi.

Selena Gomez, dün Instagram hesabından Nicola Peltz’le çekilmiş bir dizi fotoğraf paylaşıp onu ne kadar özlediğini, “en yakın arkadaşına hasret kaldığını” yazdı. İki kadın 2023 yılında sürekli birlikteydi.

İkilinin arasından son bir yıldır su sızmıyordu... Hatta Gomez yeni evli olan Brooklyn ve Nicola için "Onlar bir çift değil, biz bir üçlüyüz" bile demiş, yeni evlileri hiç yalnız bırakmıyor oluşu eleştirilmişti

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Her fırsatta bir araya gelen ikiliye Brooklyn Beckham da eşlik etmiş, Gomez, Peltz ve Beckham ayrılmaz bir üçlü olmuştu. Hatta bu üçlü 2023’e birlikte girmiş, Beckham ve Peltz’in lüks yatıyla uzun tatillere çıkmıştı.

Gomez ve Nicola Peltz’in dostluğu kısa sürede o kadar ilerledi ki ii genç kadın kollarına ikiz dövmeler yaptırıp “melek” yazdırarak dövme kardeşi bile oldular. Selena ve Nicola dövmelerini paylaşıp birbirlerine “seni seviyorum meleğim” diye seslenmişlerdi.

Yakın dostlar bir süredir ayrı düştü... Gomez artık tüm zamanını gönlünü kaptırdığı yeni aşkı Benny Blanco'yla geçiriyor

Gomez, Nicola Peltz’e olan sevgisini Francia Raisa’ya yaptığı gibi unutmadı. Ancak yine de iki yakın dostu bu aralar biraz açıldı. Açıldı derken de artık eskisi gibi sabah akşam görüşememeye başladılar.

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Selena Gomez’in bir sürü fotoğraf paylaşıp Nicola Peltz’e çok özlem duyduğunu dile getirmesi de bu sebepten. Çünkü Gomez’in hayatında son 6 aydır çok yakın olduğu ve her gün görüştüğü bir başkası var…

Ünlü şarkıcının gönlünü müzik yapımcısı Benny Blanco’ya kaptırdığı aralık ayında ortaya çıkmıştı. Bir süredir süren bu aşk söylentilerini Blanco ile sarmaş dolaş hatta öpüşürlerken çekilmiş fotoğraflar paylaşarak doğrulayan Selena Gomez oldu.

Her ne kadar çiftin aşk halleri yeni yeni karşımıza çıksa ve bir çift olarak da ilk fotoğraflarını geçtiğimiz günkü LA Lakers maçına el ele giderek vermiş olsalar da Selena Gomez ve Benny Blanco’nun 6 aydır birlikte olduğu ortaya çıktı.

Gomez ve Blanco'nun aşkı yeni ortaya çıksa da aslında aşıklar 6 aydır birlikteliklerini gizlice devam ettiriyordu

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Yani 2023’ün başından beri aralarından su sızmayan Selena ve Nicola’nın arasına bu yeni aşk girmişti. Selena Gomez efsane eski aşkı Justin Bieber’ın da yakın dostu olan Benny Blanco için “O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek” demişti.

Aşka kendini kaptıran ama bu arada da yakın arkadaşını unutup epey zamandır görüşmediği için özleyen Selena Gomez’in Benny Blanco’yu kısa süre içinde Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham’la tanıştırması bekleniyor.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen "kankalar" Gomez ve Peltz aslında sadece 2022'nin sonlarına doğru tanışmıştı

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Böylece “Artık onlara çift deneyeceksiniz, bize artık üçlü diyeceksiniz” diyen Selena Gomez, Nicola Peltz & Brooklyn Beckham’la birlikte Benny Blanco ve kendisini de dörtlü bir çift arkadaş haline getirip muradına erebilir…

Aralarından su sızmayan Selena gomez ve Nicola Peltz’in arkadaşlığı sanıldığı gibi geçmişe dayanmıyor. İki genç yıldız Eylül 2022'de birlikte bir etkinliğe katıldıktan sonra yakın dost olmuştu. Nicola Peltz bu arkadaşlığı "Bir anda birbirimize kenetlendik ve çok iyi vakit geçirdik. Ve sonra süper, süper yakın olduk. O benim ruh kardeşimmiş gibi hissediyorum. Onu çok seviyorum. O gerçekten hayatım boyunca tanıştığım en muhteşem insanlardan biri. Gelmiş geçmiş en nazik insan. Gerçekten, kalbi altın gibi. Onunla sonsuza kadar dost kalacakmışım gibi hissediyorum." sözleriyle anlatmıştı.