Ünlü şarkıcıya hiç düşünmeden böbreğini bağışlamıştı…Sonra bir kenara atıldı: 6 yıldır görüşmedik

Haberin Devamı

Justin Bieber’la yaşadığı uzun yıllara yayılan bir dargın bir barışık aşkları artık bir efsane gibi anlatılan, sonraki yıllarda da aradığı mutluluğu bir daha yakalayamayan Selena Gomez bu aralar aşktan gözü hiçbir şey görmez halde.

BU ARA AŞKA DALDI

Gönlünü bir müzik yapımcısı aynı zamanda da büyük aşkı Bieber’ın yakın dostu olan Benny Blanco’ya kaptıran Selana Gomez sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da yaşadığı mutluluğu hayranlarıyla paylaşıyor.

Ancak yıllar önce onu ölümden döndüren olayın yeniden gündeme gelmesi şu sıralar tek gündemi aşk olan Gomez’in canını sıkacak gibi görünüyor…

Haberin Devamı

İMDADINA EN YAKIN ARKADAŞI KOŞMUŞTU

Uzun süredir mücadele ettiği Lupus hastalığı yüzünden hayati tehlikeler geçiren ve sağlık sorunlarını atlattıktan sonra yeniden doğmuşçasına yaşayan 31 yaşındaki şarkıcının hayatını en yakın arkadaşım dediği bir başka ünlü isim kurtarmıştı yıllar önce.

Selena Gomez ve Francia Raisa'nın 2000'lerin başlarına kadar uzanan bir dostlukları vardı

2017 yılında, henüz 25 yaşında olan Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle böbreklerinin iflas ettiğini açıklamış, uzun süre ortalıkta gözükmedikten sonra da böbrek nakli olduğunu duyurmuştu.

ÜNLÜ ŞARKICININ HAYATI BÖBREK NAKLİ SAYESİNDE KURTULMUŞTU

O günden sonra sağlığına kavuşan Gomez’e kendini hiçe sayıp bir böbreğini bağışlayan ve onu ölümden kurtaran isimse uzun yıllardır arkadaş olduğu ünlü oyuncu Francia Raisa idi. Gomez, nakil hastane yataklarında el ele çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşmış ve arkadaşına, kendisine yaptığı bu büyük iyilikten ötürü hep minnettar kalacağını söylemişti.

Haberin Devamı

Sonra ne olduysa oldu ve bu iki yakın arkadaşın arasına adeta kara kedi girdi. Bir anda aralarına bir soğukluk girmişçesine yolları ayrı düşen bu iki yakın arkadaş yıllardır görüşmüyordu. Hatta Selena Gomez’in kendisine böbrek bağışlayan arkadaşıyla görüşmemesi, aynı şekilde Francia Raisa’nın da hiç düşünmeden böbreğini uğruna feda ettiği arkadaşıyla bir araya gelmemesi herkesin diline düştü.

Selena Gomez böbrek nakli olduğunda bu fotoğrafı paylaşmış, Francia Raisa'ya yaptığı fedakarlık için sonsuz teşekkür etmişti

ONA YENİDEN HAYAT VERDİ AMA 6 YILDIR HİÇ GÖRÜŞMEDİLER

Francia Raísa geçtiğimiz gün verdiği röportajda konu hakkında konuşunca olay bir kez daha gündeme taşındı. Raísa, 2017 yılında yıldız şarkıcıya böbreklerinden birini bağışladıktan sonra Selena Gomez ile konuşmadığını söyledi. Gomez için "Altı yıldır pek konuşmuyorduk. Özellikle de geçen yıl hiç konuşmadık" diyen Francia Raísa, bunun nedenini açıklarken de soru işareti yarattı.

Haberin Devamı

Raísa'nın Gomez’e böbreğini bağışladığı haberi dünya çapında manşetlere taşınmıştı. O günlerde "Güzel arkadaşım Francia Raisa'ya nasıl teşekkür edebileceğimi anlatacak kelime bulamıyorum" diyen Selena Gomez ona “Seni çok seviyorum kardeşim” diye seslenmiş, fedakarlığını unutmayacağını da söylemişti.

“SEKTÖRDEKİ TEK YAKIN ARKADAŞIM” AÇIKLAMASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yıllar sonra, hayranlar Raisa ve Gomez'in arasının Kasım 2022'de Gomez'in Taylor Swift için "sektördeki tek arkadaşım" dediği Rolling Stone röportajından sonra açıldığından şüphelendi ve birçok kişi Raísa'nın neden bu yoruma dahil edilmediğini sorguladı. Sonrasında ise Raisa'nın bu sıralarda Gomez'i takip etmeyi bıraktığı ve Gomez'in sözüyle ilgili bir sosyal medya paylaşımına "İlginç" şeklinde bir yorum yaptığı ortaya çıktı.

Selena Gomez bir süre önce sektördeki en yakın arkadaşım Taylor Swfit deyince ortalık karışmış, hayatını kurtaran arkadaşı Francia Raisa'nın adını anmayınca herkes bu vefasızlık karşısında şaşkınlığa uğramıştı

Haberin Devamı

Selena Gomez, hiçbir şey olmamış gibi, aralarına bu büyük olaydan sonra giren 6 yıla rağmen Temmuz 2023'te 35. doğum gününde Francia Raisa'yla bir fotoğrafını Instagram’a koyup yorum kısmına da “Bu özel insana en mutlu yıllar. Hayat bizi nereye götürürse götürsün, seni seviyorum" yazdı.

DURUMU KONUŞMUŞLAR AMA DEĞİŞEN PEK BİR ŞEY YOK

Francia Raisa, röportajında “ilginç bir zamanlamaydı” dedi ve Selena Gomez’in daha sonrasında kendisini arayıp buluşmak istediğini söyledi. İki ünlü arkadaş bir öğlen yemeğine çıkmış ve durumu konuşmuşlardı.

Francia Raisa, belli ki bu görüşmede de Selena Gomez’in kendisine neden bunca yıldır yüz çevirdiğini anlayamamıştı. Çünkü açıklamasının sonunda bu küslükle ilgili olarak sadece arkadaşlıklarına ara vermelerine neyin neden olduğundan emin olmadıklarını ama "ayrı kalmaya ihtiyaçları olduğu" konusunda hemfikir kaldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

“HÂLÂ BİRBİRİMİZİ TANIMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Francia Raisa, röportajı "Ayrı düşüyoruz sonra tekrar bir araya geliyoruz. O ve ben hala birbirimizi yeniden tanımaya çalışıyoruz" diyerek noktaladı. İki ünlü ismin bunca yıldır görüşmemesiyle ilgili sayısız iddia ortaya atılmıştı.

Hatta olay o kadar ilgi gördü ki Selena Gomez’in Francia Raisa’dan böbreğini zorla aldığı, ona baskı yaptırdığı bile ortaya atıldı. Francia Raisa ise bu iddianın gerçek dışı olduğunda ısrarcı.

YILLAR ÖNCE BAŞLAYAN DOSTLUĞUN GELDİĞİ NOKTAYA HERKES ŞAŞKIN

İkisi de Latin Amerika kökenli isimler olan Selena Gomez ve Francia Raisa, 2007’de bir hayır etkinliğinde tanışmış ve çok yakın arkadaş olmuştu. Selena o yıllarda bile çok meşhur bir isimken Francia Raisa, ününün doruğuna 2008’de başlayan ve 2013’e kadar süren The Secret Life of the American Teenager dizsiyle kavuştu. Raísa, şimdilerde How I Met Your Father dizisinde yıldızını parlatmaya devam ediyor.





HAYATIMI BORÇLUYUM DEDİ AMA…

İki isim 2016’da bir dönem ev arkadaşı olmuş, 2017’de Billboard dergisinin düzenlediği Müziğin Kadınları Ödülleri gecesinde “Yılın Kadını” seçilen Selena Gomez sahnede arkadaşını onurlandırarak “Hayatımı Francia’ya borçluyum, bu ödül onun hakkıdır” demişti. Artık araları açık olan iki yakın dostun birbirine eş dövmeleri bile vardı…