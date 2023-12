Kendini aşkın kollarına bıraktı… Yıllardır aradığı her şeyi yeni sevgilisinde buldu!

Haberin Devamı

Selena Gomez ve Justin Bieber’ın ikisi de gencecikken yaşamaya başladıkları aşk hâlâ gösteri dünyasının en dillere destan ilişkilerinden biri olarak hatırlanıyor. Bir dargın bir barışık ilişkileri büyük hayran kitleleri tarafından öyle sahiplenildi ki herkes onların bir an önce evlenip çocuk çocuğa karışmasını umup durdu.

YILLARCA KONUŞULAN İLİŞKİSİ GÖZYAŞLARIYLA BİTTİ, BÜYÜK AŞKI BİR BAŞKASIYLA EVLENDİ

Ama bu büyük aşk gözler önünde yaşandığı gibi yine gözler önünde yaşanan kavgalar, karşılıklı açıklamalar ve bolca gözyaşıyla sona erdi. Justin Bieber yoluna ünlü model Hailey Baldwin’le devam etti. İkili evlendikten sonra bile herkes Selena Gomez ve Bieber çifti arasındaki sürtüşmeleri konuşmaya devam etti.

Selena Gomez ve Justin Bieber yıllar boyu gösteri dünyasının en çok konuşulan ve akılda kalan ilişkilerinden birini yaşamışlardı

Kendisini yıllarca bir hayalet gibi takip eden bu ilişkinin ağırlığını son birkaç yılda üzerinden atan Selena Gomez oyunculukta yoluna devam etti. Beğenilen projelerde roller alıp adı oyunculuk ödülleriyle anılır oldu. Hayatına yeniden çeki düzen veren yıldız şarkıcı bugünlerde yeniden bulduğu aşkla ve büyük mutluluğuyla gündemde. Gomez son zamanlarda bir başka mutlu, bu da her fotoğrafına yanısıyor

YENİ İLİŞKİSİNİ INSTAGRAM’DAN DUYURDU

Selena Gomez sosyal medyadan samimi itiraflar yapması ve özel hayatıyla ilgili iniş çıkışları hayranlarıyla paylaşmasıyla tanınıyor. Ünlü şarkıcı yeni aşkını yine yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilan etti. Ama bu son hamlesi çok ses getirdi çünkü kendi itirafına göre 6 aydır gizlice aşk yaşadığı kişi en büyük aşkı Justin Bieber’ın yakın arkadaşı ve birlikte de çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco’ydu!

Selena Gomez justin Bieber'dan olaylı ayrılığından bir süre sonra kendi gibi bir başka ünlü yıldız olan The Weeknd'le aşk yaşamıştı

Üstelik Selana Gomez bu itirafları yapmak için ilginç bir yöntem seçmişti: Bieber’ın yakın arkadaşı olmasıyla ve yıllardır onunla çalışmasıyla ünlenen Benny Blanco’yla aşk söylentileri birçok hayran sayfasında dile getirilen Selena Gomez bu iddialara yorum yazarak aşk yaşadığını doğruladı. Ünlü şarkıcı kendi ifadesine göre aşktan mutluluk sarhoşu olmuş durumda. Selena Gomez yukarıdaki footğrafta gülümseyerek sarıldığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco'yle yeni bir aşka yelken açtı... Üstelik ünlü çiftin 6 aydır bu aşkı gizlice yaşadığı da ortaya çıktı

3 YILDIR SÜREN DOSTLUK SON 6 AYDIR GİZLİ BİR AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Gomez ve Benny Blanco aralık ayının başında ilişkileri duyulduğundan beri sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından da paylaşmaya başladılar. İkili birbirlerini Gomez’in "I Can't Get Enough" şarkısında iş birliği yaptıkları 2019 yılından beri tanıyor. Bu arkadaşlık 3 yıl içinde giderek daha yakın hale gelerek bir aşka dönüşmüş. İkilinin aşkının ilk fotoğrafı Gomez'in yaptığı bir Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı

“O BENİM BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY” DEMİŞTİ

“O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek” yazarak Blanco ile ilişkisini doğrulayan Selena Gomez bu sözleriyle büyük aşkı Justin Bieber’a ve adının bir dönem anıldığı, en bilinen ilişkilerinden birini yaşadığı bir başka ünlü şarkıcı The Weeknd’e de aslında “laf çarpmış” oldu.

Benny Blanco'nun Selena Gomez'i çok mutlu ettiği çünkü bir ilişkide aradığı her şeyi ona verdiği söyleniyor

Selena Gomez'in mutsuz geçen yıllarından sonra gönlünü kaptırdığı Benny Blanco’nun gerçek adı Benjamin Joseph Levin. 35 yaşındaki müzik piyasasının başarılı ismi ödüllere doymayan bir yapımcı. Selena Gomez’in bir ilişkiden beklediği kriterleri de tam anlamıyla yerine getiriyor Blanco…

TÜM KRİTERLERE UYUYOR: BİR ERKEKTE ARADIĞI HER ŞEYİ ONDA BULDU…

Gomez, hayatına girecek insanın onun şöhreti ve servetiyle ilgilenmeyecek biri olmasını istediğini söylüyordu. Benny Blanco zaten müzik dünyasının hatırı sayılır bir ün ve servete sahip isimlerinden. Yani iki aşığın arasına böyle şeylerin girmeyeceği açık.

Selena Gomez parmağına hemen üzerinde Benny Blanco'nun adının baş harfi "B" olan bir yüzüğü geçirivermiş bile

31 yaşındaki Gomez çoktan, Blanco'ya olan aşkının simgesi olarak parmağına, üzerinde B harfi bulunan bir yüzük takmaya başladı bile. Çünkü ünlü şarkıcı kısa bir süre önce verdiği röportajda bir aşktan neler beklediğini anlatmış, Benny Blanco’nun da tüm bu arzularını karşıladığını aslında herkese ilan etmişti.

SEVGİLİM DEDİĞİ ADAM ONU ANLASIN VE DİNLESİN İSTİYOR

Her şeyden önce kendine saygı duymasını sağlayacak ve herkesin duygularına yer açacak bir ilişki içinde olmak istediğini açıkladı Selena Gomez. "Sizi dinleyebilecek ve sizi önemseyecek birini bulmak çok zor, ancak bu gerçekleştiğinde harika bir aşk yaşanıyor” diyen ünlü şarkıcı en sonunda ona istediği bu değeri veren birini bulmuştu.

Ünlü çift artık hiç çekinmeden aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor

Bir ilişkideki en önemli önceliğinin kendine olan saygısını korumak ve duyguların tartışılabileceği açık fikirli birini istediğini söylüyordu ünlü şarkıcı. Ve yakın çevresinin anlattığına göre de Benny Blanco ona tüm bu istediklerini sağlayan anlayışlı ve sevgi dolu bir aşıktı…

YILLARDAN BERİ İLK KEZ BÖYLE MUTLU

Selena Gomez yeni sevgilisi için “Bana bu gezegendeki her şeyden daha çok değer veriyor” diye konuşuyor. Yakın dostları da bu ilişki için olumlu yorumlar yapıyorlar. Benny Blanco’nun yıllardır Selena Gomez’in gerçekten güvendiği ilk erkek olduğunu, çok anlayışlı ve nazik bir insan olan ünlü yapımcının Gomez’e gerçek bir prenses gibi davrandığını anlatıyorlar. Ve uzun yıllardır hep aradığı mutluluğu bulamamış, üzgün bir kadın olarak anılan Gomez’in de ilk kez bu kadar mutlu olduğunun altını çiziyorlar.