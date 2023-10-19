Hayranları artık çocuk müjdesi bekliyor: Ünlü çift dostlarının bebeğiyle ısınma turu atıyor

Haberin Devamı

Bu satırlar kısa bir süre önce evliliklerinin 5. yıldönümünü kutlayan Justin Bieber tarafından eşi Hailey Bieber’a yazıldı. 2018’de sürpriz bir kararla nişanlandıklarını duyuran çift kısa süre içinde evlenmiş, evliliğin üzerinden bir sene geçtikten sonra da muhteşem bir düğün yapmıştı.

Justin ve Hailey Bieber sürpriz aşklarının ardından hemen evlenip herkesi şaşırtmıştı... Ünlü çift evliliklerinde 5 yılı geçen ay geride bıraktı

Yolları ilk kez 2016’da kısa süreli bir aşk yaşarken kesişen çift, Justin Bieber’ın Selena Gomez’le bir dargın bir barışık yaşadığı artık bir şehir efsanesi gibi anlatılan büyük aşkın bitmesinin ardından bir araya gelip kısa sürede evlilik kararı almıştı.

Haberin Devamı

BU EVLİLİK YÜRÜMEZ DERKEN 5 YILI BİTİRDİLER

Evlendiklerinde Justin Bieber sadece 24, Hailey ise 22 yaşındaydı. Üstelik evlenmeden 2 yıl önce kısa bir süre sevgili olup ayrılmışlardı. Hal böyle olunca bu evliliğe pek şans tanıyan çıkmadı ve ünlü çiftin kısa sürede boşanacağı söylendi. Ancak Justin ve Hailey tüm bu beklentileri boşa çıkarıp evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.

Hayranları artık çiftten gelecek bir bebek müjdesini bekliyor... Çiftin son sosyal medya paylaşımları da bu konudaki beklentileri yeniden ateşledi

Justin Bieber artık 29 yaşında, Hailey Bieber ise gelecek ay 27. yaşını kutlayacak. Hem Justin hem de Hailey’nin hayranları artık çiftten bir bebek müjdesi gelmesini ve ailelerini büyütmelerini bekler halde. Hatta Hailey Bieber’ın fotoğraflarını inceleyip sık sık ünlü modelin hamile olduğu yönünde söylentiler de çıkarıyorlar. Sürekli olarak Hailey Bieber'ın fotoğraflarını inceleyen sıkı hayranları sık sık yıldız modelin hamile olduğu söylentileri çıkarıyorlar

Haberin Devamı

SÜREKLİ HAMİLELİK SÖYLENTİLERİ YAYILIYOR

Ünlü çift henüz bu konuda herhangi bir hazırlıkları olduğunu söylemiş değil. Ancak geçtiğimiz günlerde yeni bebeği olmuş arkadaşlarının evlerine yaptıkları ziyaret bir kez daha bebek beklentisini ve söylentileri alevlendirdi. Yakın arkadaşları Jason ve Lauren Kennedy’nin evlerine giden çift paylaştıkları fotoğraflarla hayranlarını ve yakın çevrelerini heyecanlandırdı.

Ünlü magazin gazetecisi Jason Kennedy ve moda blogger’ı eşi Lauren Kennedy’nin bir buçuk yaşında bir oğlu bir de henüz 10 günlük bir kızları var. Justin Bieber 300 milyona yakın takipçisiyle kendisinin ve eşi Hailey’nin arkadaşlarının yeni doğmuş bebeğini kucaklarında tuttuğu fotoğrafları paylaştı.

Arkadaşlarının yeni doğan kızlarını görmeye giden çiftin paylaştıkları fotoğraflar "Justin ve Hailey bebek provası yapıyor" şeklinde yorumlandı

Haberin Devamı

“YEĞENİMLE TANIŞIN”

Bideber fotoğrafları “Yeğenim Poppy Ford Kennedy ile tanışın” notuyla paylaşırken kendisi de Hailey Bieber da minik bebeği biberonla besledi. Hailey de Poppy'nin yanı sıra Jason ve Lauren'in büyük çocukları 18 aylık oğulları Ryver Rhodes ile vakit geçirirken benzer benzer fotoğraflar paylaştı. 41 yaşındaki Jason Kennedy de, Justin ve Hailey'nin görüntülerini de Instagram Hikayeleri'nde yayınladı ve Hailey'den 'Hails Teyze' olarak bahsederek ona 'bebek fısıldayıcısı' lakabını taktı.

Bu tatlı fotoğrafları gören hayranları da hemen “Justin ve Hailey arkadaşlarının çocuklarıyla bebek alıştırması yapıyorlar” yorumları yapmaya başladılar. Jusitn Bieber’ın bebek fikrine daha sıcak baktığı biliniyor ancak Hailey Bieber bu konuda hâlâ çekincelere sahip olduğunu açıklamıştı. Ünlü model anne olmayı çok arzuladığını ancak bundan korktuğunu söylüyor. Ünlü model anne olmayı çok istediğini ancak hem endisinin hem de Justin Bieber'ın ünü yüzünden çocuklarıyla ilgili söylenecek şeyleri duymaya hazır olmadığı söylüyor

Haberin Devamı

ANNE OLMAK İSTİYOR AMA…

Gösteri dünyasının ünlü Baldwin ailesinin bir üyesi olan 26 yaşındaki Hailey, "Bir çocuk sahibi olmak için yanıp tutuşsam da ünlü biri olarak kamuoyunun gözü önünde çocuk büyütmek beni korkutuyor” demişti. Hailey Bieber, Baldwin soyadını taşıyarak büyürken insanların ailesi için sarf ettiği olumlu olumsuz sayısız yorumu dinleyerek büyümüştü. İnsanların kocası Justin Bieber ve arkadaşları hakkında çok konuştuklarını belirten Hailey Bieber "Justin ve benim çocuğumuz hakkında durmadan bir şeyler söyleyecek olan insanlarla yüzleşmek zorunda kaldığımı hayal bile edemiyorum" diyerek çocuk sahibi olmak konusundaki korkusunu samimi bir dille itiraf etmişti.