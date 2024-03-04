Çocuk istediği için genç biriyle evlendi demişlerdi… Ünlü çiftin ilk bebekli seyahat heyecanı

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İki ünlü isim de çoktan kendi yollarına gitti ve aşklarının en güzel hediyesi olan 10 yaşındaki oğulları uğruna dost kalmayı seçti.

Ünlü oyuncu Josh Duhamel ve müzik sahnelerinin yıldızı Fergie’nin 2019’daki ses getiren ayrılıklarının ardından Fergie kendini işlerine ve oğlu Axl’a verirken Duhamel ise yeni bir aşka yelken açmıştı.

Josh Duhamel ve geçen yıl evlendiği güzelik kraliçesi eşi Audra Mari, yeni doğan bebekleriyle ilk seyahtlerine çıktılar

ÜNLÜ OYUNCU EVLENDİ, BİR YIL İÇİNDE DE YENİDEN BABA OLDU

Hatta ünlü oyuncu bu aşka daha boşanma davası resmen bitmeden düştü desek yeridir. Eski Miss World America güzellik kraliçesi Audra Mari ile 2019’in sonlarında görüşmeye başlayan ünlü aktör 2022’nin başında nişanlandı, yıl bitmeden de evlendi.

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Evliliklerinin ilk yılı dolar dolmaz da güzel haberi duyurup bir bebekleri olacağını açıkladılar. Audra Mari’ye bir şişenin içine yazdığı küçük bir notla, deniz kıyısında oldukça romantik bir evlenme teklifi yapan Josh Duhamel’in kendisinden 22 yaş küçük olan eski güzellik kraliçesiyle evlenmesi başlarda eleştiri konusu olmuştu.

Josh Duhamel ve Fergie ayrılırken Duhamel’in ünlü şarkıcıyı aldatmış olduğu iddiaları çok konuşulmuştu. Ancak bu evliliğin bitişinin aldatmadan çok daha başka bir sebebi olduğu, aslında Fergie ile evliliklerinin yolunda gittiği ancak Josh Duhamel’in bir kez daha baba olmak istediği için karısını terk ettiği iddia edilmişti.

GENÇ EŞİNİ ONA BİR ÇOCUK DAHA VERSİN DİYE SEÇTİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Oğullarının bir kardeşi olmasını arzulayan kendisi de bir kez daha baba olmak isteyen ünlü aktör en sonunda karısını buna ikna edemeyip ayrılık kararı almış, ardından kendisinden epeyce genç ve hiç çocuğu olmayan bir kadınla evlenince de eski çiftin hayranları bu söylentilerin doğru olduğuna kanaat getirdi.

Ünlü aktörün yıldız şarkıcı Fergie'den ayrılma ve hemen sonrasında kendinden 22 yaş küçük biriyle evlenme sebebinin yeniden baba olma arzusu olduğu söyleniyordu

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Josh Duhamel ve Audra Mari bebekleri olacağını bir ultrason fotoğrafıyla eylül ayında duyurmuş, Shepherd adını verdikleri oğulları da ocak ayında dünyaya gelmişti. Hatta ünlü çifti ilk kutlayan da Duhamel’in eski eşi Fergie olmuştu. Ünlü çift evliliklerinin üzerinden bir sene geçmişken bebek müjdesini vererek bu söylentileri kanıtlamış gibi oldular... Josh Duhamel oğlunun boş pusetini iterken taze anne Mari'nin heyecanı gözlerden kaçmadı; eski güzellik kraliçesi ana kucapında taşıdığı oğlunun üzerinden ellerini neredeyse hiç çekmedi

MİNİK OĞULLARIYLA İLK SEYAHATLERİNE ÇIKTILAR

Çift, artık 2 aylık olan oğullarıyla ilk seyahatlerine çıktı. Los Angeles’ta havalimanında görüntülenen Josh Duhamel ve Audra Mari, oğullarının ilk uçak yolculuğu için oldukça heyecanlı görünüyordu. Josh Duhamel bebeğin boş pusetini dikkatle iterken Audra Mari oğlunu göğsünden hiç ayırmadı ve onu hep ana kucağında taşımayı tercih etti.

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Audra Mari aslında doğumdan sonra ve oğulları bir aylıkken özel bir fotoğrafçıya çektirilen bebek fotolarını sosyal medya hesabında paylaştı ancak oğlunun yüzünü dikkatli bir şekilde sakladı ve kimselere göstermedi.

EN AZ BİRKAÇ ÇOCUK DAHA İSTİYORLAR

Eski güzellik kraliçesi geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kocasının daha çok çocuk istediğini bildiğini ve kendisinin de seve seve yeniden hatta birkaç kez daha anne olmak istediğini söylemişti.

Ünlü çifti bir araya getiren tek sebep bir aile kurup çocuk sahibi olmak değil. Audra Mari, kraliçe seçildiği Miss America yarışmasına memleketi Kuzey Dakota eyaleti adına katılmıştı. Kendisi de Dakota eyaletinden olan Josh Duhamel, yeniden evlendikten sonra karısıyla birlikte buraya taşındı.

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MEĞER EVLİLİĞİ BİTİREN ASIL SEBEP SILA HASRETİYMİŞ...

Aslında bu aynı zamanda ünlü aktörün ilk evliliğinin sona erme sebeplerinden biriydi… Uzun yıllardır oyunculuk yapmasına rağmen Hollywood’un gösterişli ve kaos dolu dünyasına alışamayan Josh Duhamel, Fergie’den burayı terk edip kendisiyle birlikte memleketine gelmesini rica etmişti.

Ancak Fergie, bu hareketli hayatı sevdiğini ve başka bir yere taşınmayacağını söyledi. İki eski aşığın arasına açan sebepler aslında bir ihanet değil bu çocuk ve memleket hasreti olmuştu. Duhamel ayrılıklarının ardından Fergie’ye bu konuda kırgın olmadığını da açık açık söyledi.

Josh Duhamel ve Fergie ayrılıklarından sonra birbirlerine kırgınlık beslemediler, çıkan tüm söylentilere de kulaklarını kapatıp 10 yaşındaki oğulları için sevgi ve saygı dolu bir ilişki kurmaya devam ettiler

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Ve yıllar sonra hem yeniden kalbini çarptıran hem de onunla aynı yerde yaşayan ve yaşamaya devam etmek isteyen karısını bulduğu için her fırsatta çok şanslı ve müteşekkir olduğunu söylemeye devam ediyor…